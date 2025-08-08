Personalizacja i rabaty w zamian za dane osobowe. Polacy "sprzedają" prywatność?

Czy warto dzielić się swoimi danymi osobowymi z markami? Blisko 56% Polaków odpowiada na tak postawione pytanie twierdząco, ale stawia przy tym pewne warunki. Informacjami o sobie podzielimy się chętniej w zamian za rabaty, alerty sprzedażowe oraz powiadomienia o dostępności produktów. Nowe badanie UCE RESEARCH i Shopfully dowodzi również rosnącego znaczenia personalizacji, ale też wzrastającej świadomości zagrożeń związanych z prywatnością. Gdzie leży granica pomiędzy wygodą a bezpieczeństwem?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego Polacy są skłonni dzielić się danymi osobowymi z markami i sklepami?

Które ze spersonalizowanych treści są najbardziej pożądane przez konsumentów?

Co powstrzymuje Polaków przed udostępnianiem informacji o sobie?

Czy tradycyjne programy lojalnościowe mają jeszcze sens?

To są natychmiastowe, wymierne benefity, które w największym stopniu przekładają się na oszczędność pieniędzy oraz lepsze okazje zakupowe. Wybór tej opcji wskazuje, że klienci cenią komunikację, która jest praktyczna, konkretna i powiązana z ich zainteresowaniami zakupowymi – komentuje Robert Biegaj, współautor badania z Shopfully.

Konsumenci chcą przede wszystkim mieć pewność, że produkty, które ich interesują, będą dostępne. Jeśli mają dzielić się danymi, to w zamian oczekują, że nie zmarnują czasu. Sklep pomoże im znaleźć to, czego szukają tu i teraz – relacjonuje Robert Biegaj.

Użytkownicy są otwarci na personalizację, ale musi być ona trafna i użyteczna. Powinna faktycznie odpowiadać na realne potrzeby klienta i nie może być natarczywa – stwierdza ekspert z Shopfully.

Konsument nie chce być zalewany informacjami, tylko otrzymywać aktualizacje precyzyjnie dopasowane do swoich zainteresowań. Nowości są ważne, ale tylko w określonych obszarach – zapewnia Robert Biegaj.

Treści inspiracyjne są miłym dodatkiem, a nie głównym motywatorem do udostępniania danych osobowych. Dlatego ta opcja ma najmniej wskazań – zaznacza znawca rynku retailowego.

Obserwujemy wyraźny wzrost świadomości społecznej w zakresie ochrony danych osobowych. Nagłośnione przypadki wycieków danych i nadużyć firm technologicznych sprawiły, że ludzie są ostrożniejsi. Nie chcą też paść ofiarami manipulacji sprzedażowej – zauważa Robert Biegaj.

Dla marek i sieci handlowych te deklaracje oznaczają koniec ery masowej komunikacji. Ogólne newslettery i masowe kampanie reklamowe tracą skuteczność. Dzisiejszy konsument oczekuje, że marka zna jego potrzeby i preferencje. Skuteczne jest wysyłanie rzadszych, ale właściwie dopasowanych wiadomości. Lepszy efekt przynosi mniej kampanii, ale bardziej przemyślanych i z realną wartością dla odbiorcy – uważa współautor badania.