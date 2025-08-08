eGospodarka.pl
Personalizacja i rabaty w zamian za dane osobowe. Polacy "sprzedają" prywatność?

2025-08-08 00:45

Personalizacja i rabaty w zamian za dane osobowe. Polacy "sprzedają" prywatność?

Ile jesteśmy w stanie dać za rabat? © Freepik

Czy warto dzielić się swoimi danymi osobowymi z markami? Blisko 56% Polaków odpowiada na tak postawione pytanie twierdząco, ale stawia przy tym pewne warunki. Informacjami o sobie podzielimy się chętniej w zamian za rabaty, alerty sprzedażowe oraz powiadomienia o dostępności produktów. Nowe badanie UCE RESEARCH i Shopfully dowodzi również rosnącego znaczenia personalizacji, ale też wzrastającej świadomości zagrożeń związanych z prywatnością. Gdzie leży granica pomiędzy wygodą a bezpieczeństwem?

Przeczytaj także: Ochrona danych osobowych - jakie błędy popełniamy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego Polacy są skłonni dzielić się danymi osobowymi z markami i sklepami?
  • Które ze spersonalizowanych treści są najbardziej pożądane przez konsumentów?
  • Co powstrzymuje Polaków przed udostępnianiem informacji o sobie?
  • Czy tradycyjne programy lojalnościowe mają jeszcze sens?

Według badania UCE RESEARCH i Shopfully, przeprowadzonego łącznie w 9 krajach Unii Europejskiej, 55,6% Polaków jest gotowych udostępniać sieciom handlowym i markom więcej informacji na temat swoich preferencji zakupowych, by otrzymywać personalizowane wiadomości. Te osoby wskazują też rodzaje wiadomości, jakie chcą otrzymywać. Spośród pięciu przygotowanych opcji największe poparcie mają spersonalizowane rabaty i alerty sprzedażowe – 57,1%.
To są natychmiastowe, wymierne benefity, które w największym stopniu przekładają się na oszczędność pieniędzy oraz lepsze okazje zakupowe. Wybór tej opcji wskazuje, że klienci cenią komunikację, która jest praktyczna, konkretna i powiązana z ich zainteresowaniami zakupowymi – komentuje Robert Biegaj, współautor badania z Shopfully.

Na drugim miejscu w zestawieniu są spersonalizowane wiadomości na temat dostępności produktów – 47,2%.
Konsumenci chcą przede wszystkim mieć pewność, że produkty, które ich interesują, będą dostępne. Jeśli mają dzielić się danymi, to w zamian oczekują, że nie zmarnują czasu. Sklep pomoże im znaleźć to, czego szukają tu i teraz – relacjonuje Robert Biegaj.

Na trzeciej pozycji są rekomendacje produktów, które odpowiadają osobistym zainteresowaniom klienta – 42%.
Użytkownicy są otwarci na personalizację, ale musi być ona trafna i użyteczna. Powinna faktycznie odpowiadać na realne potrzeby klienta i nie może być natarczywa – stwierdza ekspert z Shopfully.

Czwarte w rankingu są nowości z ulubionej kategorii lub marki – 38,2%.
Konsument nie chce być zalewany informacjami, tylko otrzymywać aktualizacje precyzyjnie dopasowane do swoich zainteresowań. Nowości są ważne, ale tylko w określonych obszarach – zapewnia Robert Biegaj.

Na piątym miejscu widać spersonalizowane treści, takie jak artykuły, przepisy i instrukcje – 27,5%.
Treści inspiracyjne są miłym dodatkiem, a nie głównym motywatorem do udostępniania danych osobowych. Dlatego ta opcja ma najmniej wskazań – zaznacza znawca rynku retailowego.
Z kolei 44,4% ankietowanych nie chce udostępniać ww. informacji i wskazuje powody swojej decyzji. Spośród trzech opcji do wyboru najczęściej powołują się na prywatność – 53,9%.
Obserwujemy wyraźny wzrost świadomości społecznej w zakresie ochrony danych osobowych. Nagłośnione przypadki wycieków danych i nadużyć firm technologicznych sprawiły, że ludzie są ostrożniejsi. Nie chcą też paść ofiarami manipulacji sprzedażowej – zauważa Robert Biegaj.

Z kolei 48,5% osób niechętnych do udostępniania swoich danych osobowych twierdzi, że otrzymuje zbyt wiele wiadomości, które nie są dla nich przydatne. Natomiast 26,9% nie jest lojalnych wobec żadnej marki oraz nie jest zainteresowanych otrzymywaniem takich komunikatów.
Dla marek i sieci handlowych te deklaracje oznaczają koniec ery masowej komunikacji. Ogólne newslettery i masowe kampanie reklamowe tracą skuteczność. Dzisiejszy konsument oczekuje, że marka zna jego potrzeby i preferencje. Skuteczne jest wysyłanie rzadszych, ale właściwie dopasowanych wiadomości. Lepszy efekt przynosi mniej kampanii, ale bardziej przemyślanych i z realną wartością dla odbiorcy – uważa współautor badania.

Jak podsumowuje Robert Biegaj, tradycyjne programy lojalnościowe (np. punkty) właściwie przestają już wystarczać konsumentom. Marki powinny oferować unikalne doświadczenia, personalizować nagrody oraz pokazywać klientom, że są dla nich ważni – nie tylko jako źródło przychodu. Przy rosnących kosztach pozyskania nowych kupujących, utrzymanie obecnych staje się kluczowe.

Opis metody analitycznej/badawczej
Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARC i Shopfully na próbie 1032 Polaków w wieku 18-80 lat. Do tego badanie zostało zrealizowane w Niemczech, Austrii, Francji, Hiszpanii, we Włoszech, a także w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech.


Przeczytaj także: Jak przesłać dane wrażliwe i zadbać o bezpieczeństwo? Jak przesłać dane wrażliwe i zadbać o bezpieczeństwo?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: dane osobowe, ochrona danych, bezpieczeństwo danych, wyciek danych, personalizacja, okazje, rabaty, programy lojalnościowe, lojalność klienta

