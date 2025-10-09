Jak kupuje pokolenie Alfa? Nowe nawyki i trendy wśród najmłodszych konsumentów

Nie mają jeszcze własnych kart płatniczych, ale i bez tego potrafią zainspirować rodziców do zakupu nowego smartfona czy bluzy od influencera. Pokolenie Alfa – najmłodsza generacja konsumentów – już dziś wyznacza trendy w e-commerce. Ich decyzje są szybkie, emocjonalne i często podejmowane w rytmie TikToka. Przygotowany przez CSA i Havas Market raport „Projekt Alfa” ujawnia, jak urodzeni po 2010 roku kształtują przyszłość zakupów online i jakie wyzwania stawia to przed markami.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak pokolenie Alfa postrzega zakupy online i jakie ma nawyki zakupowe?

Dlaczego dzieci kupują emocjami i co w największym stopniu wpływa na ich decyzje?

Jaką rolę w procesie zakupowym Alfy odgrywają rodzice i finanse?

W jaki sposób marki mogą przygotować się na dojrzewanie nowego pokolenia konsumentów?

Alfy są już w świecie zakupów online, ale jeszcze nie są tam sami

Decyzje oparte na relacjach, nie analizach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Pokolenie Alfa - decyzje zakupowe Dla dziecka liczy się tu i teraz, a zakupy są często przedłużeniem świata gier, aplikacji lub znajomych Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Alfa kupuje impulsywnie i emocjonalnie, promocja to miły dodatek

Finanse i płatności są ciągle współdzielone z dorosłym, nie samodzielne

