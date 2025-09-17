Gen AI awansuje z pomocnika na współpracownika. Są korzyści i jest ryzyko

Gen AI przestaje być eksperymentem, stając się nie tylko integralną częścią biznesu, ale też pełnoprawnym członkiem zespołu - dowodzi najnowszy raport Capgemini. Jej dynamiczny rozwój, oprócz oczywistych korzyści, przynosi też „szoki cenowe” i pytania o bezpieczeństwo. Firmy stoją przed wyzwaniem pogodzenia innowacji z kontrolą i odpowiedzialnością.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak szybko rośnie skala wdrożeń generatywnej sztucznej inteligencji?

Czy firmy są gotowe traktować AI jako pełnoprawnego członka zespołu?

Jakie koszty i wyzwania towarzyszą masowemu rozwojowi Gen AI?

Jakie realne korzyści biznesowe niesie organizacjom wdrożenie AI?

Gen AI w natarciu: pięciokrotny wzrost wdrożeń w dwa lata

Rozwój AI w firmach postępuje znacznie szybciej niż w przypadku innych technologii. Organizacje sprawdzają jej możliwości we wszystkich obszarach działalności, jednak szeroka implementacja nie zawsze przekłada się na oczekiwany zwrot z inwestycji. Podstawą sukcesu jest stworzenie solidnych baz wiedzy biznesowej w bezpiecznym, zgodnym z regulacjami środowisku, które zapewnia ochronę informacji i pełną poufność. Dopiero takie podejście, połączone z nowym modelem współpracy człowieka z AI, daje gwarancję realnych korzyści – komentuje Hubert Nafalski, Project Manager, Insights & Data, Capgemini Polska.

Więcej inwestycji, ale i „szoki cenowe”

Agenci i multiagenci: nowa era inteligentnych narzędzi

Zaufanie i bezpieczeństwo wciąż kluczowe

Kolejnym wyzwaniem dla firm jest przygotowanie pracowników do bezpiecznej i skutecznej pracy z narzędziami AI. Co ciekawe, większość organizacji zakłada, że w najbliższych latach autonomiczne systemy będą wspierały wybrane procesy, zamiast całkowicie przejmować poszczególne stanowiska. Aż 78% firm widzi właśnie taki kierunek rozwoju w perspektywie 3–5 lat – dodaje Hubert Nafalski z Capgemini Polska.

Korzyści, które zmieniają biznes

