Polacy nie uczestniczą w szkoleniach. Co hamuje rozwój kompetencji?
2025-09-18 00:15
Polscy pracownicy szkolą się rzadziej niż obywatele innych krajów UE © pixabay.com
Przeczytaj także: Kursy i szkolenia: czy oferta szkoleniowa pracodawców jest na czasie?
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jak często Polacy uczestniczą w szkoleniach i jak wypadają pod tym względem na tle UE?
- Dlaczego rola pracodawców jest kluczowa dla rozwoju kompetencji?
- Jakie rozwiązania OECD i PIE wskazują jako szansę na poprawę sytuacji?
Dorośli przestają się uczyć
Polska ma jeden z najniższych w Europie wskaźników uczestnictwa dorosłych w uczeniu się. Przeprowadzone w 2024 r. przez Eurostat badanie aktywności ekonomicznej (LFS) pokazało, że wskaźnik uczenia się w ciągu ostatnich 12 miesięcy dla osób pracujących w wieku 25-64 lata wyniósł w Polsce 23,5 proc., przy średniej dla UE na poziomie 32,1 proc. Również z innych badań międzynarodowych płyną podobne wnioski.
fot. mat. prasowe
Udział przedsiębiorstw, w których prowadzone były ustawiczne szkolenia zawodowe
Z badania Eurostat dotyczącego edukacji dorosłych (AES) wynika, że w 2022 r. poziom uczestnictwa dla Polski wyniósł 29,4 proc., co pozycjonowało nas na trzecim miejscu od końca w UE, jedynie przed Bułgarią i Rumunią (przy średnim wskaźniku dla UE wynoszącym 53,9 proc.). Również w badaniu kompetencji osób dorosłych (PIAAC) Polska plasuje się niemal na końcu zestawienia krajów OECD (wynik na poziomie niespełna 21 proc. uczestniczących w szkoleniach wskazuje na lukę ok. 20 pkt proc. w porównaniu do średniej).
Nieco lepiej wypadamy jedynie w badaniu aktywności ekonomicznej (LFS) z okresem odniesienia ostatnie 4 tygodnie, w którym wskaźnik na poziomie 11,4 proc. pozwolił Polsce wyprzedzić sześć państw UE, a luka wobec średniej wyniosła 2,9 pkt proc.
W Polsce mamy do czynienia z erozją jakości kapitału ludzkiego, co oznacza, że nastolatkowie osiągają lepsze wyniki w międzynarodowych testach kompetencyjnych niż dorośli, również jeśli weźmie się pod uwagę tę samą kohortę wiekową. Jedną z przyczyn jest fakt, że chociaż mamy jeden z wyższych w Europie udziałów osób z wyższym wykształceniem, mamy jednocześnie jeden z najniższych wskaźników udziału osób dorosłych w szkoleniach – zwraca uwagę Cezary Przybył, doradca z zespołu zrównoważonego rozwoju w PIE.
Polacy nie mają czasu na szkolenia i nie czują, że ich potrzebują
Brak czasu spowodowany pracą lub obowiązkami rodzinnymi jest zdecydowanie najczęściej wymienianą barierą w uczeniu się dorosłych we wszystkich państwach OECD. W Polsce odsetek pracowników w wieku 25-65 lat wskazujących na tę przyczynę wynosi 42 proc., przy średniej OECD na poziomie 47,6 proc. Zwraca uwagę duża dynamika wzrostu znaczenia tej bariery w przypadku Polski – aż o 12 pkt. proc. w ciągu dekady.
fot. mat. prasowe
Główny powód wzięcia udziału w uczeniu się formalnym i pozaformalnym przez dorosłych
Ważną przyczyną jest również niska świadomość potrzeb szkoleniowych. Luki kompetencyjne częściej dostrzegają osoby, które aktywnie podnoszą kwalifikacje, co ułatwia im formułowanie nowych potrzeb szkoleniowych. Uświadomienie sobie luki w umiejętnościach jest więc pierwszym krokiem do aktywnego uczenia się. Tymczasem Polska ma jeden z najniższych w OECD wskaźników osób z niezrealizowanymi potrzebami szkoleniowymi – w 2024 r. tylko ok. 6 proc. Polaków chciało wziąć udział w szkoleniu, ale ostatecznie potrzeba ta nie została zrealizowana. Pracownicy w Polsce dużo rzadziej, niż średnio w UE, zdają sobie sprawę ze swoich potrzeb kompetencyjnych.
Jedynie 33 proc. badanych Polaków w wieku 25-65 lat jest pozytywnie nastawionych do uczenia się. Najczęściej są to kobiety, osoby młode, a także najlepiej wykształcone, wykonujące zawód biurowy. Polacy najczęściej szkolą się po to, aby dostosować się do nowych obowiązków lub usprawnić pracę, dużo rzadziej robią to z powodu chęci rozwoju osobistego, czy planów rozwoju kariery zawodowej.
Szkolenia oferują głównie duże firmy
Dostęp do szkoleń w Polsce w dużej mierze zależy od wielkości przedsiębiorstwa, branży oraz pozycji zawodowej pracownika. Osoby zatrudnione w mikro- i małych przedsiębiorstwach mają ograniczony dostęp do szkoleń. Występująca w Polsce luka szkoleniowa wynika więc m.in. z wyższego niż w UE odsetku osób zatrudnionych w najmniejszych przedsiębiorstwach.
Kolejną wskazywaną przez pracowników barierą w dostępie do szkoleń jest brak wsparcia pracodawców, który podnoszony był znacznie częściej niż w pozostałych krajach OECD. W 2020 r. tylko 11,5% polskich firm posiadało jednostki odpowiedzialne za organizację szkoleń, podczas gdy średnia unijna to 40,7%. Taka sytuacja również ogranicza pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji.
Jak zachęcić do szkoleń?
OECD wskazuje na pięć kluczowych filarów polityki uczenia się dorosłych:
- szerszy dostęp do szkoleń poprzez politykę urlopów szkoleniowych,
- usuwanie barier kosztowych dzięki zachętom finansowym,
- większa elastyczności oferty szkoleniowej dla dorosłych,
- wsparcie grup niedostatecznie reprezentowanych,
- dostosowaniu procesu uczenia się dorosłych do aktualnych potrzeb rynku pracy.
Przełamanie niskiego poziomu uczestnictwa osób dorosłych w szkoleniach wymaga większej świadomości i zaangażowania po stronie pracodawców. Środowisko pracy jest naturalnym i najważniejszym miejscem wspierającym ustawiczne uczenie się dorosłych. Aktywne zaangażowanie firm w rozwój kompetencji pracowników opłaca się nie tylko samym pracownikom, ale też odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Zwiększanie jakości kapitału ludzkiego przynosi firmom korzyści w postaci bardziej stabilnych zysków i większej odporności na kryzysy. Warto też pamiętać, że firmy inwestujące w kapitał ludzki lepiej radzą sobie z zatrzymywaniem talentów – wskazuje Dominika Prudło, starsza analityczka z zespołu zrównoważonego rozwoju w PIE.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)