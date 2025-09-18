Polacy nie uczestniczą w szkoleniach. Co hamuje rozwój kompetencji?

Polscy pracownicy szkolą się rzadziej niż obywatele innych krajów UE © pixabay.com

Dlaczego Polacy nie chcą lub nie mogą się szkolić? Najnowszy raport PIE pokazuje, że w 2024 r. jedynie co czwarty pracujący dorosły rozwijał swoje kompetencje, a większość robiła to tylko z konieczności zawodowej. W Polsce trudności w dostępie do edukacji dorosłych wynikają zarówno z braku czasu, jak i ograniczonego wsparcia firm. Eksperci ostrzegają, że niski poziom uczestnictwa w szkoleniach osłabia konkurencyjność gospodarki i apelują o nowe rozwiązania systemowe.

Przeczytaj także: Kursy i szkolenia: czy oferta szkoleniowa pracodawców jest na czasie?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak często Polacy uczestniczą w szkoleniach i jak wypadają pod tym względem na tle UE?

Dlaczego rola pracodawców jest kluczowa dla rozwoju kompetencji?

Jakie rozwiązania OECD i PIE wskazują jako szansę na poprawę sytuacji?

Dorośli przestają się uczyć

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział przedsiębiorstw, w których prowadzone były ustawiczne szkolenia zawodowe Niższa niż w Polsce aktywność firm w oferowaniu tego typu działań szkoleniowych została odnotowana jedynie na Węgrzech, w Grecji i Rumun Kliknij, aby przejść do galerii (3)

W Polsce mamy do czynienia z erozją jakości kapitału ludzkiego, co oznacza, że nastolatkowie osiągają lepsze wyniki w międzynarodowych testach kompetencyjnych niż dorośli, również jeśli weźmie się pod uwagę tę samą kohortę wiekową. Jedną z przyczyn jest fakt, że chociaż mamy jeden z wyższych w Europie udziałów osób z wyższym wykształceniem, mamy jednocześnie jeden z najniższych wskaźników udziału osób dorosłych w szkoleniach – zwraca uwagę Cezary Przybył, doradca z zespołu zrównoważonego rozwoju w PIE.

Polacy nie mają czasu na szkolenia i nie czują, że ich potrzebują

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Główny powód wzięcia udziału w uczeniu się formalnym i pozaformalnym przez dorosłych Uczestnictwo pracujących Polaków w szkoleniach wynika najczęściej z konieczności, a nie z wewnętrznej motywacji czy osobistego wyboru Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Szkolenia oferują głównie duże firmy

Jak zachęcić do szkoleń?

szerszy dostęp do szkoleń poprzez politykę urlopów szkoleniowych, usuwanie barier kosztowych dzięki zachętom finansowym, większa elastyczności oferty szkoleniowej dla dorosłych, wsparcie grup niedostatecznie reprezentowanych, dostosowaniu procesu uczenia się dorosłych do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Przełamanie niskiego poziomu uczestnictwa osób dorosłych w szkoleniach wymaga większej świadomości i zaangażowania po stronie pracodawców. Środowisko pracy jest naturalnym i najważniejszym miejscem wspierającym ustawiczne uczenie się dorosłych. Aktywne zaangażowanie firm w rozwój kompetencji pracowników opłaca się nie tylko samym pracownikom, ale też odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Zwiększanie jakości kapitału ludzkiego przynosi firmom korzyści w postaci bardziej stabilnych zysków i większej odporności na kryzysy. Warto też pamiętać, że firmy inwestujące w kapitał ludzki lepiej radzą sobie z zatrzymywaniem talentów – wskazuje Dominika Prudło, starsza analityczka z zespołu zrównoważonego rozwoju w PIE.