AI zabiera i daje pracę: które zawody znikną, a które dopiero się pojawią

2025-10-21 09:29

AI zabiera i daje pracę: które zawody znikną, a które dopiero się pojawią

© wygenerowane przez AI

Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje rynek pracy – automatyzuje powtarzalne zajęcia, ale jednocześnie tworzy nowe miejsca zatrudnienia. Według raportu World Economic Forum do końca dekady może zniknąć 92 mln miejsc pracy, a w ich miejsce powstaną 170 mln nowych ról wymagających kompetencji cyfrowych, etycznych i analitycznych. Eksperci podkreślają, że kluczowe stanie się ciągłe uczenie i rozwój nowych umiejętności.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • jakie zawody najbardziej zagrożone są automatyzacją przez sztuczną inteligencję;
  • które nowe profesje powstaną dzięki rozwojowi AI i technologii chmurowych;
  • jakie kompetencje będą kluczowe na rynku pracy w nadchodzących latach;
  • jak firmy i pracownicy przygotowują się do zmian poprzez reskilling i ciągłe uczenie się.

Korektorzy, redaktorzy, copywriterzy, tłumacze, specjaliści od wprowadzania danych, młodsi analitycy badań rynkowych, podstawowi pracownicy obsługi klienta, kasjerzy czy magazynierzy – to tylko część zawodów, które według raportu LiveCareer mogą wkrótce zniknąć lub zmienić się nie do poznania [1].

AI automatyzuje coraz więcej procesów eliminując część zadań oraz stanowisk, ale jednocześnie otwiera przestrzeń dla zupełnie nowych ról, które dopiero się pojawiają. Według Yany Ruzhantsava, People Managera w Devire, będą to m.in. specjaliści od etyki i odpowiedzialnego wykorzystania sztucznej inteligencji, eksperci w tworzeniu skutecznych promptów dla modeli językowych, osoby odpowiadające za jakość i bezpieczeństwo danych.

Z danych SD Worx wynika, że blisko 40% Polaków obawia się, że AI doprowadzi w dłuższej perspektywie do likwidacji ich stanowisk pracy [2]. Eksperci podkreślają jednak, że wraz z rozwojem AI rośnie zapotrzebowanie na nowe role – od specjalistów ds. etyki, przez projektantów promptów, po architektów systemów chmurowych. Z kolei zawody oparte na powtarzalnych czynnościach, takie jak księgowość, podstawowa obsługa klienta czy tłumaczenia techniczne, mogą powoli znikać z rynku.

Stare role odejdą, ale pojawią się nowe


Z najnowszego raportu „Future of Jobs 2025” Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że do końca tej dekady może zniknąć nawet 92 miliony miejsc pracy, ale jednocześnie – dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji – powstanie 170 milionów nowych ról, wymagających kompetencji cyfrowych, czy analitycznych [3]. Wśród zawodów przyszłości wymienia się m.in. dyrektorów ds. sztucznej inteligencji (CAIO), analityków danych, architektów systemów AI i chmurowych, ekspertów ds. etyki i bezpieczeństwa AI czy inżynierów RPA [4].

Jakie stanowiska mogą odejść w zapomnienie? Z raportu LiveCareer wynika, że największe ryzyko dotyczy zawodów opartych na schematach, regułach i powtarzalnych procesach, które można łatwo zautomatyzować i przyspieszyć dzięki nowym technologiom. Z rynkowymi trendami zgadza się Yana Ruzhantsava, People Manager i Senior Team Lead z firmy rekrutacyjnej Devire.

– W perspektywie 5–10 lat mogą zniknąć zawody oparte na powtarzalnych czynnościach, np. pracownicy call center, część księgowych, analityków danych, asystenci biurowi czy tłumacze tekstów technicznych – mówi ekspertka. Jednocześnie podkreśla, że na rynku zostaną role wymagające kompetencji, których AI nie będzie w stanie zastąpić – zwłaszcza tam, gdzie kluczowa jest empatia, kreatywność i zrozumienie człowieka.

– Zawody wymagające empatii, kreatywności i zrozumienia kontekstu społecznego, np. w psychologii, edukacji, opiece medycznej, sprzedaży relacyjnej, HR czy w branżach artystycznych ciężko będzie zastąpić przez AI. Tam, gdzie liczy się intuicja, emocje i kontakt międzyludzki, człowiek pozostanie niezastąpiony – mówi Yana Ruzhantsava z Devire.

Reskilling i uczenie się przez całe życie


Raport Allianz Trade podkreśla, że kluczowym elementem adaptacji będzie rozwijanie kultury ciągłego uczenia się (lifelong learning) i powszechne programy reskillingu i upskillingu, które umożliwią pracownikom szybkie dostosowanie się do zmian technologicznych [5].

– Myślę, że w najbliższych latach zobaczymy zarówno redukcję etatów, jak i inwestycje w szkolenia. Firmy będą restrukturyzować swoje zespoły, ponieważ automatyzacja pozwoli im ograniczyć koszty i zwiększyć efektywność. Jednocześnie, by w pełni wykorzystać potencjał AI, będą potrzebować nowych kompetencji - dlatego część organizacji zainwestuje w rozwój obecnych pracowników, a inne zdecydują się zatrudniać młodsze osoby, które szybciej przyswajają nowe technologie - mówi Yana Ruzhantsava.

Ekspertka podkreśla jak ważne będzie budowanie kultury „ciągłego uczenia się” i zapewnienie pracownikom dostępu do bieżących aktualizacji, bo technologia zmienia się szybciej niż tradycyjne programy szkoleniowe.

– Moim zdaniem szkolenia powinny być prowadzone etapami - najpierw wprowadzenie w podstawy (np. obsługa narzędzi AI), potem bardziej zaawansowane zastosowania w kontekście danej roli. Czas nauki zależy od branży i stanowiska - może to być kilka tygodni lub miesięcy – podsumowuje.

AI nie wyeliminuje człowieka z rynku pracy, lecz zmusi go do redefinicji swojej roli. Maszyny przejmą rutynowe czynności, a ludziom pozostaną zadania wymagające emocji, odpowiedzialności i strategicznego myślenia. W tym sensie technologia stanie się narzędziem wspierającym, a nie konkurentem.


[1] https://www.livecareer.pl/zycie-zawodowe/jakie-zawody-zastapi-ai-raport
[2] https://focusonbusiness.eu/pl/raporty/pracownicy-boja-sie-zastapienia-przez-ai-a-ich-szefowie-ze-zabraknie-im-rak-do-pracy/36427
[3,4] https://www.forbes.pl/praca/najlepiej-platne-zawody-w-polsce-nawet-75-tys-zl-miesiecznie-ranking/eb2hmbc oraz https://www.forbes.pl/rankingi/nawet-45-tys-zl-miesiecznie-te-zawody-ai-to-zyla-zlota/2q4by6r
[5] Allianz Trade, „Autonomiczna gospodarka z AI – polskie miejsca pracy mniej zagrożone”. 30 września 2025 oraz https://aiobserwator.pl/ai-rynek-pracy-polska-relatywnie-mniej-narazona/
oprac. : eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: sztuczna inteligencja, AI, automatyzacja, kompetencje przyszłości, tendencje na rynku pracy, rynek pracy, nowe technologie, rozwój zawodowy, poszukiwane kompetencje

