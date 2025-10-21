AI zabiera i daje pracę: które zawody znikną, a które dopiero się pojawią
2025-10-21 09:29
AI zabiera i daje pracę: które zawody znikną, a które dopiero się pojawią © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- jakie zawody najbardziej zagrożone są automatyzacją przez sztuczną inteligencję;
- które nowe profesje powstaną dzięki rozwojowi AI i technologii chmurowych;
- jakie kompetencje będą kluczowe na rynku pracy w nadchodzących latach;
- jak firmy i pracownicy przygotowują się do zmian poprzez reskilling i ciągłe uczenie się.
Korektorzy, redaktorzy, copywriterzy, tłumacze, specjaliści od wprowadzania danych, młodsi analitycy badań rynkowych, podstawowi pracownicy obsługi klienta, kasjerzy czy magazynierzy – to tylko część zawodów, które według raportu LiveCareer mogą wkrótce zniknąć lub zmienić się nie do poznania [1].
AI automatyzuje coraz więcej procesów eliminując część zadań oraz stanowisk, ale jednocześnie otwiera przestrzeń dla zupełnie nowych ról, które dopiero się pojawiają. Według Yany Ruzhantsava, People Managera w Devire, będą to m.in. specjaliści od etyki i odpowiedzialnego wykorzystania sztucznej inteligencji, eksperci w tworzeniu skutecznych promptów dla modeli językowych, osoby odpowiadające za jakość i bezpieczeństwo danych.
Z danych SD Worx wynika, że blisko 40% Polaków obawia się, że AI doprowadzi w dłuższej perspektywie do likwidacji ich stanowisk pracy [2]. Eksperci podkreślają jednak, że wraz z rozwojem AI rośnie zapotrzebowanie na nowe role – od specjalistów ds. etyki, przez projektantów promptów, po architektów systemów chmurowych. Z kolei zawody oparte na powtarzalnych czynnościach, takie jak księgowość, podstawowa obsługa klienta czy tłumaczenia techniczne, mogą powoli znikać z rynku.
Stare role odejdą, ale pojawią się nowe
Z najnowszego raportu „Future of Jobs 2025” Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że do końca tej dekady może zniknąć nawet 92 miliony miejsc pracy, ale jednocześnie – dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji – powstanie 170 milionów nowych ról, wymagających kompetencji cyfrowych, czy analitycznych [3]. Wśród zawodów przyszłości wymienia się m.in. dyrektorów ds. sztucznej inteligencji (CAIO), analityków danych, architektów systemów AI i chmurowych, ekspertów ds. etyki i bezpieczeństwa AI czy inżynierów RPA [4].
Jakie stanowiska mogą odejść w zapomnienie? Z raportu LiveCareer wynika, że największe ryzyko dotyczy zawodów opartych na schematach, regułach i powtarzalnych procesach, które można łatwo zautomatyzować i przyspieszyć dzięki nowym technologiom. Z rynkowymi trendami zgadza się Yana Ruzhantsava, People Manager i Senior Team Lead z firmy rekrutacyjnej Devire.
– W perspektywie 5–10 lat mogą zniknąć zawody oparte na powtarzalnych czynnościach, np. pracownicy call center, część księgowych, analityków danych, asystenci biurowi czy tłumacze tekstów technicznych – mówi ekspertka. Jednocześnie podkreśla, że na rynku zostaną role wymagające kompetencji, których AI nie będzie w stanie zastąpić – zwłaszcza tam, gdzie kluczowa jest empatia, kreatywność i zrozumienie człowieka.
– Zawody wymagające empatii, kreatywności i zrozumienia kontekstu społecznego, np. w psychologii, edukacji, opiece medycznej, sprzedaży relacyjnej, HR czy w branżach artystycznych ciężko będzie zastąpić przez AI. Tam, gdzie liczy się intuicja, emocje i kontakt międzyludzki, człowiek pozostanie niezastąpiony – mówi Yana Ruzhantsava z Devire.
Reskilling i uczenie się przez całe życie
Raport Allianz Trade podkreśla, że kluczowym elementem adaptacji będzie rozwijanie kultury ciągłego uczenia się (lifelong learning) i powszechne programy reskillingu i upskillingu, które umożliwią pracownikom szybkie dostosowanie się do zmian technologicznych [5].
– Myślę, że w najbliższych latach zobaczymy zarówno redukcję etatów, jak i inwestycje w szkolenia. Firmy będą restrukturyzować swoje zespoły, ponieważ automatyzacja pozwoli im ograniczyć koszty i zwiększyć efektywność. Jednocześnie, by w pełni wykorzystać potencjał AI, będą potrzebować nowych kompetencji - dlatego część organizacji zainwestuje w rozwój obecnych pracowników, a inne zdecydują się zatrudniać młodsze osoby, które szybciej przyswajają nowe technologie - mówi Yana Ruzhantsava.
Ekspertka podkreśla jak ważne będzie budowanie kultury „ciągłego uczenia się” i zapewnienie pracownikom dostępu do bieżących aktualizacji, bo technologia zmienia się szybciej niż tradycyjne programy szkoleniowe.
– Moim zdaniem szkolenia powinny być prowadzone etapami - najpierw wprowadzenie w podstawy (np. obsługa narzędzi AI), potem bardziej zaawansowane zastosowania w kontekście danej roli. Czas nauki zależy od branży i stanowiska - może to być kilka tygodni lub miesięcy – podsumowuje.
AI nie wyeliminuje człowieka z rynku pracy, lecz zmusi go do redefinicji swojej roli. Maszyny przejmą rutynowe czynności, a ludziom pozostaną zadania wymagające emocji, odpowiedzialności i strategicznego myślenia. W tym sensie technologia stanie się narzędziem wspierającym, a nie konkurentem.
oprac. : eGospodarka.pl
