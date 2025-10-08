Nowa linia kolejowa na lotnisko Modlin zatwierdzona. Kiedy pojadą pociągi?

Lotnisko Warszawa-Modlin, obsługujące rocznie setki tysięcy pasażerów tanich linii, doczeka się długo wyczekiwanej bezpośredniej kolei. Wojewoda mazowiecki właśnie zatwierdził decyzję lokalizacyjną dla inwestycji. Prace ruszą najprawdopodobniej w 2027 roku, a podróżni będą mogli skorzystać z nowego połączenia już w drugiej połowie 2029 roku. Nowa, dwutorowa linia o długości ok. 5,5 km znacząco poprawi dostępność portu i komfort podróżujących.

Z tego artykułu dowiesz się:

Kiedy ruszy budowa kolei na lotnisko w Modlinie oraz kiedy pojadą pierwsze pociągi

Jakie elementy obejmuje inwestycja – nowa linia, peron, stacja i wiadukty

Jakie korzyści zyskają pasażerowie – łatwiejszy dojazd, wygoda, większe bezpieczeństwo podróży

Ile kosztować będzie budowa nowego połączenia i jakie zmiany dla regionu oznacza otwarcie kolejowej trasy na lotnisko

Zielone światło dla inwestycji

Co obejmie inwestycja?

rozbudowę stacji Modlin o dodatkowy tor i peron o długości 200 metrów,

powstanie naziemnej stacji kolejowej przy lotnisku w rejonie istniejącego ronda,

budowę stacji towarowej,

oraz trzech wiaduktów – nad drogą krajową nr 62, drogą powiatową nr 2413W i drogą dojazdową do portu lotniczego.

Kiedy pojedziemy koleją na lotnisko?

Modlin bliżej Warszawy

Jakie linie lotnicze latają z Modlina?

Co dalej?