Nowa linia kolejowa na lotnisko Modlin zatwierdzona. Kiedy pojadą pociągi?
2025-10-08 12:53
Z tego artykułu dowiesz się:
- Kiedy ruszy budowa kolei na lotnisko w Modlinie oraz kiedy pojadą pierwsze pociągi
- Jakie elementy obejmuje inwestycja – nowa linia, peron, stacja i wiadukty
- Jakie korzyści zyskają pasażerowie – łatwiejszy dojazd, wygoda, większe bezpieczeństwo podróży
- Ile kosztować będzie budowa nowego połączenia i jakie zmiany dla regionu oznacza otwarcie kolejowej trasy na lotnisko
Zielone światło dla inwestycji
W poniedziałek, 6 października 2025 roku, wojewoda mazowiecki podpisał decyzję lokalizacyjną, która umożliwia rozpoczęcie prac nad budową linii kolejowej prowadzącej bezpośrednio na lotnisko w Modlinie. To przełomowy krok w kierunku poprawy dostępności portu, z którego każdego roku korzystają setki tysięcy podróżnych odlatujących m.in. Ryanairem do miast w całej Europie.
Nowa trasa połączy istniejącą stację Modlin z terminalem pasażerskim. Linia będzie dwutorowa, o długości około 5,5 kilometra, a pociągi rozwiną prędkość do 100 km/h.
Co obejmie inwestycja?
Budowa zakłada nie tylko położenie nowych torów. Projekt przewiduje również:
- rozbudowę stacji Modlin o dodatkowy tor i peron o długości 200 metrów,
- powstanie naziemnej stacji kolejowej przy lotnisku w rejonie istniejącego ronda,
- budowę stacji towarowej,
- oraz trzech wiaduktów – nad drogą krajową nr 62, drogą powiatową nr 2413W i drogą dojazdową do portu lotniczego.
Koszt całej inwestycji oszacowano na ponad 250 milionów złotych.
Kiedy pojedziemy koleją na lotnisko?
Jak poinformował Maciej Kaczorek, członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe i dyrektor ds. strategii i rozwoju:
– Dzisiaj uzyskaliśmy decyzję o lokalizacji linii kolejowej. Spodziewamy się, że w pierwszej połowie przyszłego roku ogłosimy przetarg na realizację robót budowlanych i podpiszemy umowę w pierwszym kwartale 2027 r.
Według planów, prace mają rozpocząć się w 2027 roku, a pierwsi pasażerowie pojadą nową linią w drugiej połowie 2029 roku.
Modlin bliżej Warszawy
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa–Modlin znajduje się ok. 37 km od centrum stolicy, przy trasie ekspresowej S7 i istniejącej linii kolejowej Warszawa–Modlin. Dziś to jedno z najważniejszych lotnisk obsługujących tanie linie lotnicze w Polsce, ale brak bezpośredniego połączenia kolejowego od lat był jego największą bolączką.
Jakie linie lotnicze latają z Modlina?
Największym i obecnie jedynym regularnym przewoźnikiem operującym z Modlina jest Ryanair, który oferuje połączenia do ponad 50 miast w Europie. Wśród kierunków Ryanair z Modlina znajdują się m.in. Londyn, Dublin, Rzym, Mediolan, Barcelona, Oslo, Sztokholm, Eindhoven czy Paryż-Beauvais.
Z lotniska korzystają także linie czarterowe i sezonowe, obsługujące loty wakacyjne organizowane przez biura podróży do popularnych kurortów w Hiszpanii, Grecji czy Turcji.
Dzięki planowanemu połączeniu kolejowemu podróż z Warszawy do terminala stanie się znacznie łatwiejsza — co może przyciągnąć nowych przewoźników i zwiększyć liczbę połączeń.
Co dalej?
Decyzja lokalizacyjna otwiera drogę do kolejnych etapów inwestycji. Po przetargach i uzyskaniu pozwoleń budowa rozpocznie się najprawdopodobniej w 2027 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, koleją na lotnisko w Modlinie pojedziemy w 2029 roku.
oprac. : eGospodarka.pl
