Nowa linia kolejowa na lotnisko Modlin zatwierdzona. Kiedy pojadą pociągi?

2025-10-08 12:53

Lotnisko Warszawa-Modlin, obsługujące rocznie setki tysięcy pasażerów tanich linii, doczeka się długo wyczekiwanej bezpośredniej kolei. Wojewoda mazowiecki właśnie zatwierdził decyzję lokalizacyjną dla inwestycji. Prace ruszą najprawdopodobniej w 2027 roku, a podróżni będą mogli skorzystać z nowego połączenia już w drugiej połowie 2029 roku. Nowa, dwutorowa linia o długości ok. 5,5 km znacząco poprawi dostępność portu i komfort podróżujących.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Kiedy ruszy budowa kolei na lotnisko w Modlinie oraz kiedy pojadą pierwsze pociągi
  • Jakie elementy obejmuje inwestycja – nowa linia, peron, stacja i wiadukty
  • Jakie korzyści zyskają pasażerowie – łatwiejszy dojazd, wygoda, większe bezpieczeństwo podróży
  • Ile kosztować będzie budowa nowego połączenia i jakie zmiany dla regionu oznacza otwarcie kolejowej trasy na lotnisko

Zielone światło dla inwestycji


W poniedziałek, 6 października 2025 roku, wojewoda mazowiecki podpisał decyzję lokalizacyjną, która umożliwia rozpoczęcie prac nad budową linii kolejowej prowadzącej bezpośrednio na lotnisko w Modlinie. To przełomowy krok w kierunku poprawy dostępności portu, z którego każdego roku korzystają setki tysięcy podróżnych odlatujących m.in. Ryanairem do miast w całej Europie.

Nowa trasa połączy istniejącą stację Modlin z terminalem pasażerskim. Linia będzie dwutorowa, o długości około 5,5 kilometra, a pociągi rozwiną prędkość do 100 km/h.

Co obejmie inwestycja?


Budowa zakłada nie tylko położenie nowych torów. Projekt przewiduje również:
  • rozbudowę stacji Modlin o dodatkowy tor i peron o długości 200 metrów,
  • powstanie naziemnej stacji kolejowej przy lotnisku w rejonie istniejącego ronda,
  • budowę stacji towarowej,
  • oraz trzech wiaduktów – nad drogą krajową nr 62, drogą powiatową nr 2413W i drogą dojazdową do portu lotniczego.

Koszt całej inwestycji oszacowano na ponad 250 milionów złotych.

Kiedy pojedziemy koleją na lotnisko?


Jak poinformował Maciej Kaczorek, członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe i dyrektor ds. strategii i rozwoju:
– Dzisiaj uzyskaliśmy decyzję o lokalizacji linii kolejowej. Spodziewamy się, że w pierwszej połowie przyszłego roku ogłosimy przetarg na realizację robót budowlanych i podpiszemy umowę w pierwszym kwartale 2027 r.

Według planów, prace mają rozpocząć się w 2027 roku, a pierwsi pasażerowie pojadą nową linią w drugiej połowie 2029 roku.

Modlin bliżej Warszawy


Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa–Modlin znajduje się ok. 37 km od centrum stolicy, przy trasie ekspresowej S7 i istniejącej linii kolejowej Warszawa–Modlin. Dziś to jedno z najważniejszych lotnisk obsługujących tanie linie lotnicze w Polsce, ale brak bezpośredniego połączenia kolejowego od lat był jego największą bolączką.

Jakie linie lotnicze latają z Modlina?


Największym i obecnie jedynym regularnym przewoźnikiem operującym z Modlina jest Ryanair, który oferuje połączenia do ponad 50 miast w Europie. Wśród kierunków Ryanair z Modlina znajdują się m.in. Londyn, Dublin, Rzym, Mediolan, Barcelona, Oslo, Sztokholm, Eindhoven czy Paryż-Beauvais.

Z lotniska korzystają także linie czarterowe i sezonowe, obsługujące loty wakacyjne organizowane przez biura podróży do popularnych kurortów w Hiszpanii, Grecji czy Turcji.

Dzięki planowanemu połączeniu kolejowemu podróż z Warszawy do terminala stanie się znacznie łatwiejsza — co może przyciągnąć nowych przewoźników i zwiększyć liczbę połączeń.

Co dalej?


Decyzja lokalizacyjna otwiera drogę do kolejnych etapów inwestycji. Po przetargach i uzyskaniu pozwoleń budowa rozpocznie się najprawdopodobniej w 2027 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, koleją na lotnisko w Modlinie pojedziemy w 2029 roku.

Przeczytaj także: Port Lotniczy Modlin: miażdżący raport NIK Port Lotniczy Modlin: miażdżący raport NIK

oprac. : eGospodarka.pl

