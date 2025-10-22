eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyRynek pracy w Polsce: mniej podwyżek, przekwalifikowania i dłuższe poszukiwanie pracy

Rynek pracy w Polsce: mniej podwyżek, przekwalifikowania i dłuższe poszukiwanie pracy

2025-10-22 00:03

Rynek pracy w Polsce: mniej podwyżek, przekwalifikowania i dłuższe poszukiwanie pracy

Rynek pracy w Polsce: mniej podwyżek, przekwalifikowania i dłuższe poszukiwanie pracy © wygenerowane przez AI

W 2025 roku rynek pracy w Polsce wyraźnie zwalnia tempo wzrostu wynagrodzeń, a czas poszukiwania nowej pracy osiąga rekordowe długości. Według 60. edycji badania Randstad Monitor Rynku Pracy, podwyżki otrzymało 54% pracowników, jednak ich wysokość jest mniejsza niż w poprzednich latach. Coraz więcej osób myśli o dodatkowym zatrudnieniu lub przekwalifikowaniu, co świadczy o rosnącej ostrożności zarówno pracowników, jak i pracodawców w okresie spowolnienia gospodarczego.

Przeczytaj także: Firmy ostrożnie podchodzą do rekrutacji pracowników

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Wzrost wynagrodzeń w 2025 roku spowolnił, a podwyżki otrzymało 54% pracowników.
  • Czas poszukiwania pracy wydłużył się do rekordowych niemal 4,5 miesiąca.
  • Coraz więcej osób planuje przekwalifikowanie i dodatkowe formy zatrudnienia.
  • Optymizm wobec znalezienia lepszej pracy spada, zwłaszcza wśród kobiet i młodszych pokoleń.

Podwyżki dość częste, ale niższe kwoty aktywizują do szukania dodatkowej pracy


W 2025 roku ponad połowa Polaków otrzymała podwyżki (54 proc), jednak ich skala była mniejsza niż we wcześniejszych latach. Największa grupa pracowników (45 proc.) odnotowała wzrost wynagrodzenia w przedziale 5–10 proc., a 29 proc. zatrudnionych otrzymało podwyżkę do 5 proc. To spadek odpowiednio o 3 i 6 p.p. względem 2024 roku. Podwyżki w przedziale 10–20 proc. otrzymało 15 proc. pracowników, co oznacza spadek o 6 p.p. w ciągu roku.

Podwyżki częściej trafiały do mężczyzn (54 proc.) niż do kobiet (50 proc.) i dotyczyły głównie osób zatrudnionych na umowach na czas nieokreślony (65 proc.). Zmiany płac objęły wszystkie grupy wiekowe: 53 proc. przedstawicieli pokolenia Z, milenialsów i pokolenia Y otrzymało podwyżkę, a wśród baby boomers było to 50 proc. pracowników. Dla 46 proc. respondentów wysokość wzrostu była zgodna z oczekiwaniami, choć ponad jedna czwarta badanych (26 proc.) przyznała, że wciąż jest niezadowolona z poziomu wynagrodzenia.

W grupie osób niezadowolonych aż 72 proc. deklaruje, że poszuka z tego powodu dodatkowego zatrudnienia – zleceń, pracy tymczasowej lub w niepełnym wymiarze etatu. Najczęściej taki plan mają osoby z wyższym wykształceniem, zatrudnione na czas określony lub samozatrudnieni. 67 proc. pracowników jest gotowych przekwalifikować się, by znaleźć lepsze możliwości w innej branży lub specjalizacji, a 33 proc. z tej grupy deklaruje gotowość wyjazdu za granicę w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy.

Oczekiwania płacowe pracowników: optymizm zależy od pokolenia i branży


Oczekiwania wzrostu wynagrodzeń w 2026 roku są zbliżone do poziomu zeszłorocznych deklaracji. W perspektywie 12 miesięcy 54 proc. badanych ma nadzieję na podwyżki. Największy optymizm wykazują kierownicy średniego szczebla (69 proc.) i kadra zarządzająca (68 proc.), a także pracownicy fizyczni niewykwalifikowani (59 proc.).

Pod względem branż największe oczekiwania wzrostu wynagrodzeń mają zatrudnieni w sektorze finansów i ubezpieczeń (61 proc.), handlu (60 proc.) oraz transportu i logistyki (59 proc.). Kobiety rzadziej niż mężczyźni spodziewają się podwyżki (50 proc. vs. 56 proc.), a różnice w oczekiwaniach widać także między pokoleniami – największy optymizm wykazują milenialsi i pokolenie Z (po 55 proc.) przy najniższych oczekiwaniach wśród baby boomers (52 proc.).
Należy podkreślić, iż nasz rynek pracy jest wciąż stabilny, odporny w miarę na zawirowania gospodarcze. Jednocześnie nie jest jednolity, wiele zależy od regionu kraju, sektora działalności gospodarczej, który byśmy poddali badaniu. Badanie potwierdza natomiast, iż jesteśmy w okresie „schłodzenia” sytuacji na rynku, większej ostrożności pracodawców co do nowych inicjatyw, a pracowników – co do możliwości zmiany swojej sytuacji. To ma swoje przełożenie na wzrost wynagrodzeń.

Podwyżki wynagrodzeń w 2026 r. będą niższe niż w poprzednich latach, co wynika z trudniejszej sytuacji pracodawców, jak i niższego wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W latach 2023-24 minimalne wynagrodzenia wzrastało odpowiednio 16 proc. i 21 proc. W roku 2026 minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 3 proc. Po stronie pracodawców wyzwaniem jest wzrost kosztów zatrudnienia i kosztów prowadzenia działalności, oraz niepewność co do warunków działalności – komentuje Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy, Konfederacji Lewiatan.

Motywacja jest, odwagi brak – paradoks rozmów o podwyżce


Pomimo wysokich oczekiwań 35 proc. pracowników deklaruje, że w 2026 roku nie zamierza samodzielnie wystąpić o podwyżkę. Najczęściej wskazywanymi powodami są: przekonanie, że taka prośba nie byłaby dobrze odebrana przez pracodawcę oraz fakt, że dla pracowników taka rozmowa jest niekomfortowa (po 23 proc. wskazań), a co piąty Polak obawia się również reakcji przełożonego.

Jednocześnie 34 proc. planuje ubiegać się o wyższe wynagrodzenie, najczęściej motywując to wysoką jakością pracy (58 proc.), inflacją i wzrostem kosztów życia (58 proc.) oraz podniesieniem kwalifikacji (32 proc.). 29 proc. badanych wciąż nie podjęło decyzji, czy będzie wnioskować o podwyżkę.
Dane z badania pokazują, że po rekordowych latach 2023–2024, kiedy dynamika wynagrodzeń była napędzana inflacją i wzrostem płacy minimalnej, rynek pracy wszedł w fazę uspokojenia. W tym kontekście obserwujemy ciekawą zmianę po stronie zatrudnionych: rzadsze są deklarację zmiany pracodawcy, ale pojawiły się plany podjęcia innych form zatrudnienia: praca dodatkowa, w tym na część etatu albo zlecenia, stają się sposobem na poprawę domowych finansów, gdy kurczą się perspektywy znaczących podwyżek płac i możliwości zmiany pracy na taką, w której oferowane są atrakcyjniejsze warunki.

Jednocześnie gotowość do przekwalifikowania się deklarowana przez prawie 70 proc. badanych, pokazuje pragmatyzm i świadomość konieczności adaptacji w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości zawodowej. W efekcie mamy rynek pracy, który nie traci energii, lecz rozkłada ją inaczej – zamiast rosnącej rotacji mamy elastyczność i równoległą aktywność – komentuje Marzena Milinkiewicz, Dyrektor Zarządzająca Randstad Polska.

Stabilna rotacja mimo spowolnienia rynku pracy


Z raportu Randstad wynika, że spowolnienie rynku pracy w Polsce utrzymuje rotację na stabilnym poziomie od 2023 roku. W efekcie w ostatnim półroczu pracodawcę zmieniło 19 proc. zatrudnionych, a stanowisko w obrębie firmy – 16 proc.

Rotacja jest identyczna wśród kobiet i mężczyzn – 16 proc. Polek i Polaków zmieniło pracodawcę, a 19 proc. stanowisko. Najczęściej zmiany miejsca zatrudnienia dotyczą młodszych pokoleń – Zetki deklarują zmianę pracodawcy w 30 proc. przypadków i stanowiska w 23 proc., natomiast osoby w wieku 50–64 lata – odpowiednio 12 proc. i 10 proc.

Łączną wysoką rotację odnotowano także w sektorach i na stanowiskach wymagających specjalistycznych kompetencji lub tam, gdzie relatywna wysoka jest elastyczność zatrudnienia. Najwyższy poziom rotacji dotyczy inżynierów (68 proc.), mistrzów i brygadzistów (47 proc.), specjalistów (45 proc.), oraz w branżach hotelarstwa i gastronomii (54 proc.), budownictwa (43 proc.), telekomunikacji i IT (38 proc.) oraz transportu i logistyki (38 proc.).

Najczęściej wskazywane powody zmiany pracy pozostają niezmienne od kilku kwartałów: wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy (45 proc.), chęć rozwoju zawodowego (43 proc.) oraz korzystniejsza forma zatrudnienia (38 proc.), natomiast najrzadziej pracownicy zmieniają pracę ze względu na lepsze benefity (10 proc.) lub „zasiedzenie” w dotychczasowej firmie (13 proc.).

Rynek pod lupą pracowników: aktywne śledzenie ofert bez gwałtownych decyzji


Mniejsza dostępność ofert pracy sprawia, że liczba osób aktywnie poszukujących zatrudnienia pozostaje umiarkowana, choć Polki i Polacy nadal intensywnie monitorują dostępne ogłoszenia. 45 proc. zatrudnionych regularnie przegląda oferty pracy, a 10 proc. deklaruje aktywne poszukiwanie. Pół roku temu udziały tych grup były wyższe o 2 p.p. Kobiety i mężczyźni angażują się w te działania w podobnym stopniu. 45 proc. Polek i Polaków nie szuka nowej pracy aktywnie, ale rozgląda się za ofertami, a odpowiednio 10 proc. kobiet i 11 proc. mężczyzn szuka pracy aktywnie.

Jednak wyraźne różnice w tych działaniach widać w przekroju pokoleniowym: największą gotowość do zmiany pracy deklarują milenialsi – łącznie 64 proc. z nich aktywnie szuka pracy lub rozgląda się za ofertami – oraz Zetki (62 proc.). Dla pokolenia Y i baby boomers to łącznie 52 proc. i 42 proc.

W przypadku zajmowanych stanowisk aktywne poszukiwanie pracy i przeglądanie ofert łącznie deklarują najczęściej inżynierowie (79 proc.), sprzedawcy i kasjerzy (64 proc.) oraz pracownicy biurowi i administracyjni (55 proc.), a w ujęciu sektorowym pracownicy z branży finansów i ubezpieczeń 65 proc.), telekomunikacji i IT (62 proc.) oraz budownictwa (61 proc.).

Rekordowo długi czas poszukiwania nowej pracy


Średni czas poszukiwania nowej pracy w Polsce wyniósł w 2025 roku prawie 4,5 miesiąca, co stanowi rekord w historii badania od 2017 roku i oznacza wzrost o 1,5 miesiąca w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Najwięcej osób znalazło pracę w czasie 2–3 miesięcy (37 proc.), ale prawie 10 proc. poszukiwało jej od 7 do 12 miesięcy. Kobiety szukają pracy średnio blisko 5 miesięcy, a mężczyźni ponad 4 miesiące. Pokolenie baby boomers poszukuje pracy najdłużej – ponad 7 miesięcy, a Zetki, milenialsi i pokolenie Y – około 4 miesiące.
Chociaż sytuacja na rynku pracy ciągle jest niezła, to trudno nie zauważyć, że jesteśmy w trendzie spadkowym. O dłuższym okresie poszukiwania pracy i mniejszym wyborze ofert informują urzędy pracy, ale nawet stopa bezrobocia rejestrowanego pozbawia nas złudzeń – we wrześniu miała sięgnąć 5,6 proc., o 0,6 p.p. więcej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Od prawie dwóch lat spada nam zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, a zjawisko to raczej przyspiesza, niż hamuje – licząc rok do roku ostatnio spadki wynoszą blisko 50 tys. etatów.

Ożywienie gospodarcze nie przyniosło jeszcze wyraźnego wzrostu zamówień w przedsiębiorstwach, więc starając się poprawiać wyniki finansowe czasem zwalniają pracowników, ale częściej nie zatrudniają nowych. Stąd rosnące wyzwania dla tych, którzy mierzą się z poszukiwaniem nowego miejsca pracy i najgorsze w historii badania Monitor Rynku Pracy wyniki dotyczące oceny szans znalezienia pracy takiej samej lub lepszej od tej, jaką ankietowany już ma.

Wpływ na ten stan rzeczy ma także stosowanie w wielu branżach sztucznej inteligencji, co może niekiedy zmniejszać zapotrzebowanie na pracowników, jednak w większości branż kluczowa jest sytuacja makroekonomiczna – ocenia Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i współautor podcastu „Ekonomia i cała reszta”.

Wierzymy, że znajdziemy pracę, ale niekoniecznie lepszą


Przekonanie o dostępności pracy pozostaje względnie wysokie w kontekście szans znalezienia jakiegokolwiek zatrudnienia – prawie 30 proc. badanych uważa, że zdecydowanie znajdzie je w ciągu 6 miesięcy. Jednak postrzeganie szans na pracę równie dobrą lub lepszą od obecnej spadło do rekordowo niskiego poziomu (w ciągu ostatnich dwóch lat o 10 p.p.). Taką perspektywę zadeklarowało z pewnością jedynie 12 proc. Polek i Polaków.

Kobiety i Zetki oceniają szanse znalezienia równie dobrej lub lepszej pracy mniej optymistycznie niż reszta populacji (odpowiednio 57 proc. i 59 proc.). Największy optymizm deklarują inżynierowie (79 proc. z nich widzi perspektywę znalezienia nowej pracy), kierowcy (69 proc.) oraz specjaliści i top management (64 proc.), natomiast najmniejszy odsetek optymistów odnotowano wśród pracowników administracji i biur (52 proc.), mistrzów i brygadzistów (54 proc.) oraz sprzedawców i kasjerów (55 proc.). W ujęciu sektorowym najwięcej szans na równie dobre lub lepsze zatrudnienie widzą pracownicy hotelarstwa i gastronomii (73 proc.), transportu i logistyki (66 proc.) oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (65 proc.), a najmniej – administracji publicznej (52 proc.), handlu (56 proc.) oraz finansów i ubezpieczeń (57 proc.).
Rynek pracy w Polsce udowadnia, że stabilność może iść w parze z czujnością pracowników. Choć rotacja pozostaje umiarkowana, niemal połowa zatrudnionych stale obserwuje rynek, wybierając moment, w którym zmiana pracy ma sens. Obserwowane spowolnienie gospodarcze temu nie sprzyja. To tworzy sytuację, w której decyzje zawodowe stają się strategiczne – nie kieruje nimi impuls, lecz precyzyjna ocena warunków, możliwości rozwoju i dopasowania do własnych kompetencji.

W praktyce oznacza to, że firmy funkcjonują w świecie „spokojnej presji”: nie doświadczają masowej rotacji, ale każda atrakcyjna oferta może wywołać szybki ruch w segmentach o wysokiej aktywności, a powrót do wysokiej rotacji jest niemal pewny, gdy sytuacja ekonomiczna przedsiębiorców wyraźnie zacznie się poprawiać.

Widzimy więc dualność rynku: z jednej strony stabilność, z drugiej – nieustanne negocjacje wartości i oczekiwań. Sukces firm w tym środowisku zależy od ich zdolności do tworzenia warunków, które pozwalają pracownikom czuć się docenionym, jednocześnie koncentrując uwagę na możliwościach rozwoju – tam, gdzie te elementy się łączą, powstaje realna przewaga konkurencyjna, która pozwoli także przygotować się firmom na powrót do wysokich wskaźników rotacji pracowników – podsumowuje Marzena Milinkiewicz, Dyrektor Zarządzająca Randstad Polska.



Monitor Rynku Pracy to sondaż Instytutu Badawczego Randstad, badanie Monitor Rynku Pracy realizowane jest od 2010 roku wśród osób pracujących minimum 24 godziny w tygodniu, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów cywilno-prawnych, samozatrudnionych (o ile posiadają stałą umowę o świadczenie usług jednej firmie) w wieku 18-64 lata. Za pomocą metody CAWI, wspomaganego komputerowo wywiadu realizowanego przez Instytut Badań Pollster za pośrednictwem strony www, w dniach 12 sierpnia - 2 września 2025 roku w badaniu wzięła udział grupa 1000 respondentów, reprezentatywna ze względu na wiek, płeć i region zamieszkania. Maksymalny błąd statystyczny dla próby wynosi +/- 3,1%.
Przeczytaj także: Kobiety wciąż dyskryminowane na rynku pracy Kobiety wciąż dyskryminowane na rynku pracy

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: rynek pracy, tendencje na rynku pracy, badania pracodawców, zatrudnienie, wynagrodzenia, podwyżki wynagrodzeń, rekrutacja pracowników, rozwój zawodowy, poszukiwanie pracy, zmiana pracy, utrata pracy, przekwalifikowanie zawodowe, Monitor Rynku Pracy

Przeczytaj także

Zmiana pracy głównie z powodu niezadowolenia z pracodawcy

Zmiana pracy głównie z powodu niezadowolenia z pracodawcy

Brak ciekawych ofert pracy wyhamował rotację pracowników

Brak ciekawych ofert pracy wyhamował rotację pracowników

Rozwój zawodowy kluczową motywacją przy zmianie pracy

Rozwój zawodowy kluczową motywacją przy zmianie pracy

Rotacja na rynku pracy pozostaje stabilna

Rotacja na rynku pracy pozostaje stabilna

Podwyżki wynagrodzenia spodziewa się 60 proc. Polaków

Podwyżki wynagrodzenia spodziewa się 60 proc. Polaków

Na rynku pracy lepsze nastroje

Na rynku pracy lepsze nastroje

Co trzeci pracownik ma zaległy urlop

Co trzeci pracownik ma zaległy urlop

Wyższe wynagrodzenie powodem zmiany pracy dla niemal połowy Polaków

Wyższe wynagrodzenie powodem zmiany pracy dla niemal połowy Polaków

Co trzeci Polak poprosi o podwyżkę wynagrodzenia

Co trzeci Polak poprosi o podwyżkę wynagrodzenia

Następny artykuł

Jak leasing napędza gospodarkę? Polska wie to najlepiej

Jak leasing napędza gospodarkę? Polska wie to najlepiej

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Efekt ceł dopiero przed nami? Liczba upadłości firm będzie rosnąć

Efekt ceł dopiero przed nami? Liczba upadłości firm będzie rosnąć

Doręczenia bezpośrednie tylko między pełnomocnikami procesowymi

Doręczenia bezpośrednie tylko między pełnomocnikami procesowymi

Zmiany w umowach zlecenia od 2026 - jak wpłyną na rynek pracy?

Zmiany w umowach zlecenia od 2026 - jak wpłyną na rynek pracy?

"Jak kupić pierwsze mieszkanie? Praktyczny przewodnik" - nowe wydanie Ekspertownika Rynku Nieruchomości już dostępne

"Jak kupić pierwsze mieszkanie? Praktyczny przewodnik" - nowe wydanie Ekspertownika Rynku Nieruchomości już dostępne

Zmiany w stażu pracy - wnioski o zaświadczenia z ZUS dopiero od stycznia 2026 r.

Zmiany w stażu pracy - wnioski o zaświadczenia z ZUS dopiero od stycznia 2026 r.

USA i Australia łączą siły w walce o minerały krytyczne

USA i Australia łączą siły w walce o minerały krytyczne

Są miasta, w których deweloperzy nie budują nic. Nowy raport pokazuje skalę różnic

Są miasta, w których deweloperzy nie budują nic. Nowy raport pokazuje skalę różnic

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: