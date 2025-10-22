eGospodarka.pl
Jak leasing napędza gospodarkę? Polska wie to najlepiej

2025-10-22 00:20

Jak leasing napędza gospodarkę? Polska wie to najlepiej

Leasing jest jednym z głównych motorów inwestycji w Polsce

O tym, że leasing napędza polską gospodarkę, mówi się nie od dziś. Kolejnym tego potwierdzeniem są doniesienia raportu Leaseurope Annual Statistical Report 2024. Wynika z nich, że już blisko połowa inwestycji firm w Polsce finansowana jest leasingiem i jest to najlepszy wynik w całej Europie. Branża notuje dwucyfrowe wzrosty, a Polska utrzymuje pozycję piątego co do wielkości rynku leasingu na kontynencie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego Polska jest liderem Europy w finansowaniu inwestycji leasingiem?
  • Które segmenty leasingu napędzają wzrost branży?
  • Dlaczego leasing pozostaje najstabilniejszym źródłem finansowania w trudnych czasach?


Polska liderem w wykorzystaniu leasingu


Polska może pochwalić się najwyższym w Europie wskaźnikiem wykorzystania leasingu w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw. Według Leaseurope, aż 44% nakładów firm na sprzęt, maszyny i pojazdy jest finansowanych za pomocą leasingu. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wynosi 43%, w Niemczech 28%, a średnia europejska to 28%.
Wyniki raportu potwierdzają, że leasing jest jednym z głównych motorów inwestycji w Polsce.

To narzędzie, z którego przedsiębiorcy korzystają nie tylko ze względu na dostępność, ale również elastyczność i dopasowanie do potrzeb firm. Szczególnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią ponad 70% klientów branży, wykorzystują leasing jako skuteczny sposób finansowania rozwoju – mówi Monika Constant, prezeska Związku Polskiego Leasingu.

Wskaźnik penetracji leasingiem
Wskaźnik penetracji leasingiem

Leasing jest jednym z głównych motorów inwestycji w Polsce

Europa Środkowo-Wschodnia w ofensywie


Region Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), obejmujący m.in. Polskę, Czechy, Węgry i Słowację, był w 2024 r. najszybciej rozwijającym się obszarem leasingowym w Europie. Tempo wzrostu finansowania inwestycji przekroczyło 10%, podczas gdy duże rynki – jak Niemcy czy Włochy – odnotowały spadki.
Polska pozostaje najważniejszym rynkiem w tym regionie, odpowiadając za największą część finansowania udzielanego przedsiębiorcom i stanowiąc wzorzec dla sąsiednich krajów w zakresie rozwoju oferty leasingowej dla MŚP.
2024 rok był kolejnym z rzędu, w którym branża leasingowa wzrosła dwucyfrowo - o 10,4 proc. Tym samym wartość sfinansowanych ruchomości i nieruchomości wyniosła 110,5 mld zł w ubiegłym roku. W tym roku wzrost może nieco wyhamować.

Szacujemy, że rynek wzrośnie o 6%, a to by oznaczało to, że w całym 2025 roku rynek osiągnie wartość około 116,6 mld zł. Mniejszy niż wcześniej prognozowaliśmy wzrost jest wynikiem sporej niepewności geopolitycznej, ale także opóźnień inwestycji infrastrukturalnych – mówi Monika Constant.

W 2025 roku kluczowe znaczenie dla dynamiki rynku będzie miało tempo uruchamiania pieniędzy unijnych, stabilizacja stóp procentowych oraz rozwój inwestycji prywatnych. Leasing pozostanie dla przedsiębiorców najważniejszym i najbardziej elastycznym źródłem finansowania rozwoju – dodaje prezeska Związku Polskiego Leasingu.

Top 5 rynków leasingu w Europie
Top 5 rynków leasingu w Europie

Region Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) był w 2024 r. najszybciej rozwijającym się obszarem leasingowym w Europie

Motoryzacja wciąż na czele


Leasing pojazdów pozostaje główną siłą napędową rynku – w Europie odpowiadał w 2024 roku za ok. 75% wszystkich nowych umów. Wartość finansowania samochodów osobowych wzrosła o 4,4%, a pojazdów dostawczych i ciężarowych o 5,7%.

Polski rynek ma podobną strukturę – zdecydowana większość finansowania dotyczy środków transportu. Coraz szybciej rośnie jednak udział pojazdów nisko- i zeroemisyjnych. W całej Europie już co czwarty samochód finansowany przez firmy leasingowe był elektryczny (BEV), a ich liczba wzrosła o ponad 20% rok do roku. Polska, choć startuje z niższego poziomu, konsekwentnie zwiększa udział finansowania aut elektrycznych i wspiera rozwój flot niskoemisyjnych.
Struktura finansowania leasingiem w Europie
Struktura finansowania leasingiem w Europie

Leasing pojazdów pozostaje główną siłą napędową rynku

Leasing stabilne źródło inwestycji


W warunkach wysokich kosztów kredytu i niepewności gospodarczej leasing pozostaje najbardziej stabilnym i dostępnym źródłem finansowania inwestycji. W 2024 r. w całej Europie tempo wzrostu inwestycji (GFCF) spadło poniżej 1%, podczas gdy leasing utrzymał solidne tempo rozwoju.

W Polsce, gdzie leasing jest szczególnie silnie powiązany z inwestycjami w transport, produkcję i budownictwo, jego rola w utrzymaniu aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw jest nie do przecenienia.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

