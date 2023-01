Laptopy Acer Swift Go i odświeżone Acer Swift X 14 i Acer Swift 14

Acer zaprezentował dwa nowe modele laptopów z nowej linii Acer Swift Go - Swift Go 16 i Swift Go 14 z wyświetlaczem OLED, a także odświeżone Acer Swift X 14 i Acer Swift 14.

Acer Swift Go - dwa nowe smukłe i lekkie modele z rewelacyjnym wyświetlaczem OLED

Acer Swift Go 16 Swift Go 16 i Swift Go 14 są wyposażone w wyświetlacze OLED z wysoką częstotliwością odświeżania.

Stworzone do mobilności

Acer Swift Go 16 Nowe laptopy Swift Go 16 i Swift Go 14 korzystają z mocy 13. generacji procesorów Intel® Core.

Acer Swift X 14 z kartą graficzną NVIDIA® GeForce RTX - nowa definicja mocy i wydajności

Acer Swift 14 - stylowa konstrukcja klasy premium

Acer Swift 14 Laptop Swift 14 w nowej odsłonie może pochwalić się smukłą i lekką obudową typu unibody - wykonaną w technologii CNC, pokrytą wytrzymałym aluminium klasy lotniczej i dostępną w kolorach Mist Green lub Steam Blue.

Cena i dostępność

Nowy Swift Go 16 (SFG16-71) i Swift Go 14 (SFG14-71) są wyposażone w wyświetlacze OLED z wysoką częstotliwością odświeżania, które zapewniają żywy, realistyczny obraz dzięki szczytowej jasności na poziomie 500 nitów, 100% pokryciu gamy kolorów DCI-P3 i certyfikacji VESA DisplayHDR True Black 500.Swift Go 14 wyposażony został w 14-calowy wyświetlacz OLED z rozdzielczością 2880x1800 (2,8K). Natomiast Swift Go 16 może pochwalić się 16-calowym wyświetlaczem OLED o rozdzielczości 3200x2000 (3,2K). Praca, nauka i rozrywka stają się przyjemniejsze dzięki zastosowaniu nowoczesnych - przyjaznych dla wzroku użytkownika - technologii obrazu, certyfikacji TÜV Rheinland Eyesafe®, proporcji ekranu 16:10 i opcjonalnego ekranu dotykowego. Mamy tu też podświetlaną klawiaturę i panel dotykowy OceanGlass™, czyli kolejny zestaw zalet zapewniający wygodę i komfort użytkowania.Nowe laptopy Swift Go 16 i Swift Go 14 korzystają z mocy 13. generacji procesorów Intel® Core™ i mogą pochwalić się certyfikatem Intel® Evo™, co przekłada się na najwyższej klasy wydajność, a do tego na żywotność baterii na poziomie ponad 9,5 godziny.W notebookach dostępna jest także aplikacja Intel® Unison™, która synchronizuje komputery z urządzeniami z systemami Android i iOS, co pozwala budować łatwe w użyciu cyfrowe ekosystemy. Oba laptopy zostały wyposażone w ulepszony system podwójnych wentylatorów TwinAir, podwójne miedziane ciepłowody oraz klawiaturę z wlotem powietrza, dzięki czemu skutecznie odprowadzany jest nadmiar ciepła. Swift Go 14 waży ok. 1,3 kg, natomiast wersja 16-calowa ok. 1,6 kg.Zainstalowana tu kamera internetowa 1440p z funkcją czasowej redukcji szumów (TNR) zapewnia wysokiej jakości obraz nawet przy słabym oświetleniu. Standard Wi-Fi 6E to gwarancja stabilnego połączenia z siecią. W przypadku zarówno Swift Go 16, jak i Swift Go 14, użytkownik ma do dyspozycji maksymalnie 2 TB pamięci SSD PCIe 4. generacji i 16 GB pamięci LPDDR5.Dzięki zastosowanej technologii, laptop Swift X 14 (SFX14-71) to świetny sprzymierzeniec twórców treści — zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Sercem urządzenia jest procesor 13. generacji Intel® Core™ z serii H, a możliwość wyboru wersji z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050 sprawia, że jedynym ograniczeniem tam, gdzie w grę wchodzi kreatywność, będzie nie technologia, a wyobraźnia użytkownika.Jeśli chodzi o system chłodzenia, Swift X 14 wyposażony został w większy wentylator, który zasysa więcej powietrza i utrzymuje temperaturę wewnątrz komputera na odpowiednio niskim poziomie. Pozostałe zastosowane tu rozwiązania obejmują też specjalny wlot powietrza w klawiaturze i podwójne miedziane ciepłowody. W nowej obudowie znalazło się miejsce na większą, bardziej pojemną baterię, która zapewnia dłuższy czas pracy urządzenia.14-calowy wyświetlacz 2,8K OLED o częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz zapewnia 100% pokrycia gamy DCI-P3. Szczytowa jasność na poziomie 500 nitów i wysoki współczynnik kontrastu sprawiają, że kolory i obrazy stają się żywe, a tekst bardzo wyraźny.Laptop Swift 14 (SF14-71T) w nowej odsłonie może pochwalić się smukłą i lekką obudową typu unibody - wykonaną w technologii CNC, pokrytą wytrzymałym aluminium klasy lotniczej i dostępną w kolorach Mist Green lub Steam Blue. Diamentowo szlifowane krawędzie podkreślają elegancki charakter i wysoką jakość obudowy, która mierzy zaledwie 14,95 mm grubości. Laptop waży jedynie 1,2 kg. Panel dotykowy OceanGlass idzie świetnie w parze z resztą stylistyki, a do tego wpisuje się w działania Acera na rzecz ekologicznej inicjatywy o nazwie Earthion, ponieważ został wykonany z odpadów plastikowych wydobytych z oceanów.Laptop Swift 14 to 100% jakości na zewnątrz i wewnątrz. Mamy tu procesor 13. generacji Intel Core oraz certyfikat Intel Evo, a do tego ponad 9,5 godziny czasu pracy na baterii. Dostępna jest tu także aplikacja Intel Unison. Rozwiązania chłodzące zastosowane w Swift 14 to m.in. system wlotu powietrza współpracujący z podwójnym wentylatorem TwinAir oraz miedzianymi ciepłowodami, które zwiększają poziom przepływu powietrza wewnątrz urządzenia i zapewniają optymalne chłodzenie.14-calowy wyświetlacz laptopa Acer Swift 14 dostępny jest w dwóch wariantach - WQXGA (2560x1600) i WUXGA (1920x1200), przy czym obydwa pokryte są szklaną powłoką Corning® Gorilla® Glass - wytrzymałą, wygodną w użytkowaniu, a do tego antybakteryjną. Warto jeszcze wspomnieć o łatwiejszym systemie bezpiecznego logowania, za który odpowiada funkcja Windows Hello i zintegrowany czytnik linii papilarnych. Z kolei dwa porty USB typu C w standardzie Thunderbolt™ 4 i port HDMI 2.1 zapewniają co najmniej wystarczające możliwości w zakresie podłączania urządzeń peryferyjnych.Acer Swift Go 16 (SFG16-71) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w marcu w cenie od 1099 euro.Acer Swift Go 14 (SFG14-71) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w lutym w cenie od 999 euro.Acer Swift X 14 (SFX14-71G) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w kwietniu w cenie od 1499 euro.Acer Swift 14 (SF14-71T) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w styczniu w cenie od 1699 euro.Parametry techniczne, ceny i dostępność produktów mogą różnić się w zależności od regionu.