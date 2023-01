Acer wprowadza trzy nowości - mini komputery Acer Chromebox CXI5 i Chromebox Enterprise CXI5 oraz Add-In-One 24, czyli połączenie mini komputera z 24-calowym monitorem dokującym.

Acer Chromebox CXI5 i Acer Chromebox Enterprise CXI5

Acer Add-In-One 24 - uniwersalny komputer stacjonarny

Cena i dostępność

Nowy Acer Chromebox CXI5 wyróżnia się szybkim czasem uruchamiania, łatwością użytkowania i wysokim poziom zabezpieczeń. Z kolei dzięki zestawowi montażowemu VESA, można go umieścić w zasadzie wszędzie. Wisienką na torcie jest zapewniający wysoką wydajność procesor Intel Core i7 12. generacji.Acer Chromebox Enterprise CXI5, to szczególna wersja „mini komputera” Chromebox CX15, wyposażona w aktualizację Chrome Enterprise. Jest skierowana do firm i korporacji, które cenią sobie bezpieczeństwo własnej pracy. Umożliwia egzekwowanie reguł za pośrednictwem konsoli Google Admin oraz przeprowadza regularne, automatyczne aktualizacje zabezpieczeń w tle, co minimalizuje przerwy w pracy i przestoje pracowników. Natomiast jako rozwiązanie przyjazne środowisku, Acer Chromebox Enterprise CXI5 oferuje różne tryby niskiego zużycia energii oraz opcję wydajnego ładowania.Zarówno Acer Chromebox CXI5 jak i Acer Chromebox Enterprise CXI5 zostały wyposażone w cztery porty USB 3.2 typu A 2. generacji i dwa porty USB 4 typu C 3. Generacji, które zapewniają możliwość podłączenia wielu różnych urządzeń peryferyjnych i przesyłanie danych z prędkością nawet do 40 Gbps.Nowy komputer Add-In-One 24 ze stajni Acer to rozwiązanie modułowe, na które składa się urządzenie Acer Chromebox CXI5 lub Chromebox Enterprise CXI5 połączone z 24-calowym monitorem dokującym FHD 1080p. Dzięki takiej konstrukcji, Chromeboxy Acer można łatwo wymieniać na inne, co ułatwia ich modernizację.Acer Add-In-One 24 to rozwiązanie idealne do biura, które sprawdzi się świetnie również jako narzędzie wideokonferencyjne. Jest to możliwe dzięki 115-stopniowej szerokokątnej kamerze internetowej 5 MP, dwóm mikrofonom i dwóm 4-watowym głośnikom. Kamera internetowa ma wbudowaną zasłonę, która pomaga zapobiegać sytuacjom przechwycenia obrazu przez hakerów.Wyświetlacz to wysokiej jakości panel IPS ze smukłym obramowaniem, co przekłada się szeroki kąt widzenia. Jest to szczególnie przydatne podczas współpracy z innymi osobami przed komputerem lub podczas korzystania z wielu aplikacji jednocześnie. Do tego nachylenie monitora można regulować w zakresie od -5 do 25 stopni, co pomaga dopasować jego ustawienie do własnych preferencji.Na uwagę zasługuje też antyodblaskowa powłoka ekranu, dzięki której wyświetlany obraz jest ostry i wysokiej jakości nawet w jasnych pomieszczeniach. Opcjonalnie można też wybrać funkcję dotykową, która może zwiększyć jeszcze komfort pracy.Acer Chromebox CXI5 w regionie EMEA trafi do sprzedaży w marcu w cenie od 349 euro.Acer Add-In-One 24 w regionie EMEA trafi do sprzedaży w marcu w cenie od 799 euro.Parametry techniczne, ceny i dostępność produktów mogą różnić się w zależności od regionu.