T-Mobile Polska wprowadza na rynek nowy smartfon T Phone 3 Pro, który łączy zaawansowanego wirtualnego asystenta AI, mocny procesor Snapdragon 6 Gen 3 oraz wysokiej klasy potrójny aparat 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu w przystępnej cenie 1449 zł. Urządzenie oferuje wyświetlacz AMOLED 6,8 cala, długą pracę baterii 5000 mAh oraz dostęp do aplikacji Perplexity Assistant i PicsArt Pro, dzięki czemu inteligentne funkcje stają się bardziej dostępne dla szerokiego grona użytkowników.

Asystent AI na co dzień

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowy T Phone 3 Pro od T-Mobile: inteligentny smartfon z asystentem AI i potrójnym aparatem Nowy model smartfona T Phone 3 Pro od T-Mobile to połączenie nowoczesnej technologii i ekologicznego podejścia, wyróżniające się przyjaznym środowisku designem oraz zaawansowanym asystentem AI. Dzięki efektywnemu procesorowi, dużej baterii i profesjonalnym funkcjom fotograficznym, telefon jest atrakcyjną ofertą dla tych, którzy chcą mieć nowoczesne urządzenie bez konieczności dużych wydatków. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Moc i wytrzymałość w rękach

Aparat z myślą o jakości

Przyjazny dla środowiska

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe T Phone 3 Pro - specyfikacja techniczna Kluczowe parametry T Phone 3 Pro: duży wyświetlacz AMOLED 6,8 cala, potrójny aparat 50 MP, pojemna bateria 5000 mAh oraz wydajny procesor Snapdragon 6 Gen 3. Smartfon obsługuje microSD do 2 TB, a systemem zarządza Android 15. Waga urządzenia to 200 g, a konstrukcja utrzymana jest w kolorze Graphite Gray. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Dostępność i cena

Parametry techniczne

Procesor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 4 rdzenie A78, taktowanie do 2,4 GHz

Wyświetlacz: AMOLED Full HD, 6,8 cala, 120 Hz

Bateria: 5000 mAh z szybkim ładowaniem

Aparat: potrójny 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu

Asystent AI: przycisk Magenta AI, integracja z Perplexity Assistant i PicsArt Pro

Pojemność pamięci: 256 GB

Certyfikat środowiskowy: Eco Rating 88100 punktów, oznaczenie GreenMagenta

Cena: 1449 zł (z etui i słuchawkami ANC TWE220)

Subskrypcje: 18 miesięcy Perplexity Pro, 12 miesięcy PicsArt Pro

T Phone 3 Pro wyposażony jest w zaawansowanego wirtualnego asystenta AI, który wspiera użytkownika w codziennych zadaniach. Dzięki przyciskowi Magenta AI, można w jednym kliknięciu uzyskać dostęp do pomocy w organizacji dnia, wyszukiwaniu informacji, rezerwacjach czy tłumaczeniach tekstów. Asystent działa w oparciu o aplikację Perplexity Assistant, która zapewnia szybkie i precyzyjne odpowiedzi na pytania, co jest szczególnie przydatne w pracy i nauce.Dodatkowo, telefon integruje się z narzędziem PicsArt Pro, umożliwiając automatyczne poprawianie zdjęć za pomocą sztucznej inteligencji. Użytkownicy mogą liczyć na profesjonalne efekty edycji bez konieczności ręcznego dostosowywania ustawień, co znacznie upraszcza tworzenie atrakcyjnych zdjęć do publikacji.T Phone 3 Pro wyróżnia się wysoką wydajnością, którą zapewnia procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 z czterema rdzeniami A78 taktowanymi do 2,4 GHz. Taki układ gwarantuje płynną pracę nawet pod obciążeniem, np. podczas streamowania wideo czy grania w gry.Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,8 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz oferuje wyraziste kolory i płynne animacje, co poprawia komfort użytkowania. Bateria o pojemności 5000 mAh zapewnia długą pracę na jednym ładowaniu, a szybkie ładowanie pozwala na szybkie przywrócenie pełnego poziomu energii.Smartfon wyposażony jest w potrójny aparat o rozdzielczości 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Rozwiązanie to minimalizuje rozmycie zdjęć i filmów, szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych, co pozwala na uzyskiwanie ostrości i szczegółowości nawet podczas ruchu. Jest to cecha typowa dla droższych modeli, a teraz dostępna w przystępnej cenie.T Phone 3 Pro został zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju. Urządzenie zdobyło 88100 punktów w Eco Rating, a jego oznaczenie GreenMagenta potwierdza, że producent dba o środowisko. Wykorzystano m.in. recyklingowy plastik i aluminium, a opakowanie zostało zoptymalizowane pod kątem redukcji odpadów.T Phone 3 Pro dostępny jest w cenie 1449 zł w zestawie z etui i słuchawkami ANC TWE220. W cenę wliczona jest również 18-miesięczna subskrypcja Perplexity Pro oraz 12-miesięczna subskrypcja PicsArt Pro.Urządzenie można kupić zarówno online, jak i w salonach T-Mobile Polska. Dostępne są również oferty z abonamentem.