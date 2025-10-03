Awans, czyli najtrudniejszy moment w karierze zawodowej menedżera

Cyfryzacja, zmiana modelu pracy i rosnące oczekiwania pracowników sprawiają, że młodzi menedżerowie stają przed wyjątkowymi wyzwaniami. Raport EY Academy of Business ujawnia, że nowi liderzy mierzą się m.in. z "paradoksem promocji", czyli problemem generowanym przez przejście z roli kolegi do przełożonego. Jednocześnie okazuje się, że mimo stresu i konfliktów, które dość często towarzyszą ich pracy, są bardziej dojrzali, proaktywni i zdeterminowani w poszukiwaniu rozwiązań niż wcześniej sądzono.

Największe wyzwania i korzyści

Według naszego badania prawie jedna trzecia polskich liderów błędnie zakłada, że dobrzy specjaliści z dnia na dzień, niejako automatycznie stają się równie dobrymi menedżerami. Tymczasem zarządzanie ludźmi zarówno w korporacjach, spółkach jak i fundacjach wymaga zdobycia zupełnie innych umiejętności. Wielu młodych menedżerów nie korzysta z żadnej formy wsparcia ze strony spółek. Może to wskazywać na brak świadomości decydentów o realnych potrzebach młodych liderów i systemowego wsparcia.



Wygląda to mniej więcej tak, jakby zarządzający firmami komunikowali promowanemu przez nich pracownikowi: «hej awansowaliśmy cię, to teraz udowodnij, że się sprawdzasz w nowej roli». Tymczasem organizacje wspierające rozwój młodej kadry mają znacznie szybszy zwrot z takiej inwestycji w postaci lepszych wyników, ale przede wszystkim działają w ten sposób motywująco na innych dopiero aspirujących do awansu” – uważa Krzysztof Witkowski, Parter w EY Academy of Business.

Przejście z roli kolegi/koleżanki do roli przełożonego okazało się najtrudniejszym wyzwaniem dla badanych menedżerów i menedżerek

Należyta staranność włożona w rozwój talentów młodych menadżerów jest kluczowa dla budowania przyszłych pokoleń polskich liderów. Przecież będą kształtować przyszłość biznesu w Polsce i na świecie. To, w jaki sposób przygotujemy ich do tej roli, będzie miało fundamentalny wpływ na konkurencyjność i innowacyjność firm oraz polskiej gospodarki w niedalekiej przyszłości – podkreśla Sylwia Kacprzak, Senior Manager w EY Academy of Business.

Wielkość zarządzanego zespołu determinuje wyzwania

Menedżerki a menedżerowie

Nieco więcej kobiet jako główne wyzwania wskazało otwartość i komunikatywność (48 proc. kobiet i 45 proc. mężczyzn)

Wyniki badania pokazują, że dla młodych menedżerek ważniejsze niż dla ich kolegów są: komunikacja, dbanie o komfort pracowników i praca zespołowa. Samoświadomość kobiet – od lat walczących z tzw. szklanymi sufitami – uwrażliwia je na bardziej kompleksowe zarządzanie, z większym naciskiem na aspekty międzyludzkie.



Warto jednak podkreślić, że różnice w podejściu do wagi kompetencji miękkich nie są tak duże, jak moglibyśmy sądzić– uważa Monika Jezierska, Partnerka EY, członkini Zarządu Fundacji Liderek Biznesu i European Women on Boards.

Konieczne kompetencje