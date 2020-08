Awans w pracy? Tak, ale często bez podwyżki

3 na 4 Polaków uważa, że regularny awans w pracy to nieodzowny wręcz element kariery zawodowej. Tyle teorii, bo w praktyce okazuje się, że aż 37% z nas nigdy nie zostało uhonorowane w ten sposób, a 62% nie dostało go w ciągu ostatnich 3 lat. Na pięciu się po szczeblach kariery zależy nam jednak tak bardzo, że na awans godzimy się nawet wówczas, gdy nie towarzyszą mu żadne dodatkowe apanaże. Co jeszcze udało się ustalić podczas zrealizowanego przez serwis InterviewMe.pl badania „Awanse i podwyżki wśród polskich pracowników”?

Eksperci podkreślają, że perspektywa awansu oraz sam awans znacząco zwiększają motywację wewnętrzną i zewnętrzną pracowników. Niestety, jak wynika z naszego badania, w ciągu ostatnich 3 lat tylko 38% Polaków otrzymało promocję na wyższe stanowisko. Ten wynik powinien martwić, ponieważ dla 3 na 4 polskich pracowników regularne awanse są istotnym elementem kariery zawodowej. Być może właśnie dlatego, coraz więcej pracodawców proponuje alternatywne rozwiązania, np. awans bez podwyżki – mówi Wojciech Martyński, ekspert kariery InterviewMe.pl i autor badania.

Co powinno decydować o awansie w pracy? 2/3 Polaków uważa, że o awansie powinny decydować osiągane rezultaty, a nie czas spędzony na danym stanowisku.

W Stanach Zjednoczonych coraz więcej osób jest gotowych zgodzić się na awans bez podwyżki. Ten trend może być coraz bardziej widoczny również w Polsce. Tacy pracownicy liczą na to, że doświadczenie zdobyte na wyższym stanowisku, zaprocentuje podczas szukania pracy w przyszłości. Mniejsze oczekiwania finansowe mogą mieć również związek z pandemią koronawirusa i trudniejszą sytuacją na rynku pracy. — komentuje Marta Rojewska, ekspertka kariery InterviewMe.pl.

Jak wynika z badania, aż 37% Polaków przyznaje, że o awansie w pracy mogło jedynie pomarzyć, z kolei 62% badanych nie otrzymało go od trzech lat. W tej grupie musi nie brakować rozczarowanych - co trzeci z respondentów uważa bowiem, że zasłużył na awans, a 62% zdaje sobie sprawę, jakie warunki należy spełnić, aby go otrzymać.Z osób, którym udało się awansować, 89% uważa, że w pełni na to zasłużyło.Co ciekawe, awanse wpływają neutralnie, a często nawet pozytywnie na relacje między pracownikami . Tylko 17% badanych stwierdziło, że ich awans pogorszył stosunki ze współpracownikami. Z kolei awans kolegi lub koleżanki z pracy pogorszył wzajemne relacje u zaledwie 13% Polaków.Tymczasem aż 60% Polaków wskazuje, że najważniejszym elementem awansu jest podwyżka. Mimo to, aż 41% badanych przyznało, że w przyszłości przyjęliby awans bez podniesienia pensji. Co ciekawe, kwestia finansowa jest istotniejsza dla kobiet. Tylko 33% Polek stwierdziło, że w przyszłości przyjęłoby awans bez podwyżki pensji. Wśród mężczyzn, takiej odpowiedzi udzieliło aż 50% badanych.