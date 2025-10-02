Mniej przypadków molestowania w pracy, ale wyzwań wciąż wiele

Mniej przypadków molestowania w pracy, ale wciąż wiele wyzwań © andriano_cz - stock.adobe.com

Badania „Etyczne standardy firm i pracowników 1999–2025” pokazują, że w ostatnich latach normy etyczne w pracy uległy dość znaczącym zmianom. Odsetek osób deklarujących doświadczenie molestowania seksualnego spadł z 33 proc. do 11 proc. Jednocześnie istotnie wzrosła świadomość dotycząca niestosownych zachowań w biurze. Wciąż jednak wiele organizacji nie posiada mechanizmów wspierających etykę, takich jak kodeksy, szkolenia czy procedury zgłaszania wątpliwości.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Skąd bierze się rosnąca wrażliwość pracowników na niestosowne zachowania?

Jak różne pokolenia postrzegają kwestie etyki w pracy?

Jakie mechanizmy mogą wspierać tworzenie etycznych miejsc pracy?

Badania pokazują, że toksyczne relacje i nieetyczne zachowania w pracy prowadzą do chronicznego stresu, obniżenia wydajności i zwiększonej rotacji. W konsekwencji cierpi nie tylko zdrowie pracowników, lecz także efektywność i innowacyjność całych organizacji – podkreśla Alicja Kotłowska, ekspertka zarządzania z Uniwersytetu SWPS oraz autorka książki „Twoja Praca”, i dodaje:



Dlatego tak istotne jest wspólne działanie pracodawców i pracowników na rzecz etycznych, zdrowych środowisk pracy – wolnych od toksycznego stylu zarządzania, mobbingu czy molestowania seksualnego.

Zmieniające się granice przyzwoitości w pracy

Czy umieszczanie w pracy wizerunku rozebranych osób zasługuje na miano molestowania seksualnego Połowa pracowników postrzega wieszanie roznegliżowanych zdjęć jako niedopuszczalne

Czy komplementowanie wyglądu, ubioru przez szefa zasługuje na miano molestowania? W 1999 roku jedynie 6 proc. osób czuło się skrępowanych, gdy przełożony komentował ich wygląd, strój czy fryzurę

Te zmiany pokazują rosnącą świadomość społeczną i coraz wyższe standardy etyczne w środowisku pracy. To jasny sygnał dla organizacji: kultura szacunku i wrażliwości na granice pracowników jest koniecznością – podsumowuje autorka badania.

Różnice pokoleniowe a normy etyczne

Czy opowiadanie nieprzyzwoitych dowcipów przez szefa zasługuje na miano molestowania? Aż 43 proc. pracowników uważa opowiadanie nieprzyzwoitych kawałów za formę molestowania seksualnego

Zmiany te pokazują, że w środowisku pracy, gdzie współpracują przedstawiciele różnych generacji, mogą rodzić się nieporozumienia i konflikty wynikające z odmiennych norm społecznych. Dla organizacji oznacza to konieczność świadomego kształtowania kultury pracy, która uwzględnia różnorodność pokoleniową i stawia na wzajemny szacunek – wskazuje Alicja Kotłowska.

Jak budować zdrowe i etyczne miejsca pracy?

Aby stworzyć środowisko pracy, w którym pracownicy rozkwitają, są pełni energii i zaangażowania, konieczne jest wprowadzenie instytucjonalnych mechanizmów wspierających etykę – takich jak kodeksy etyczne, szkolenia czy wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kwestie etyczne – wyjaśnia Alicja Kotłowska i podkreśla, że wyniki jej badania z 2025 roku pokazują, że wiele polskich firm wciąż nie stosuje tych praktyk.

Polskie firmy robią postępy, ale aby pracownicy mogli czuć się bezpiecznie i w pełni angażować w swoją pracę, etyka powinna stać się integralną częścią codziennego funkcjonowania organizacji. Wtedy jest szansa, że pracownik będzie bardziej zadowolony, a przez to bardziej wydajny – podsumowuje ekspertka.

