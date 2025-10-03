Logitech MX Master 4 - pierwsza mysz z technologią haptyczną

Haptyczne wibracje w myszy komputerowej? MX Master 4 to pierwszy model Logitecha, który wprowadza tego typu rozwiązanie do codziennej pracy. Nowa konstrukcja ma poprawiać kontrolę i precyzję, a dodatkowe oprogramowanie umożliwia szybszy dostęp do kluczowych narzędzi. Wraz z wydajniejszym chipem, mocniejszym połączeniem i materiałami pochodzącymi z recyklingu, urządzenie wyznacza kierunek, w jakim rozwija się sprzęt dla profesjonalistów.

Haptyczne wrażenia i nowy poziom kontroli

MX Master 4 Mac z boku MX Master 4 dla komputerów Mac będzie dostępny w kolorach biało-srebrnym i czarnym

Funkcja Actions Ring

Niezawodność i wydajność

Zastosowanie w biznesie

MX Master 4 Mac z przodu Bateria została zaprojektowana z myślą o minimalizacji śladu węglowego – zawiera 100% kobaltu z recyklingu

Aspekt środowiskowy

Specyfikacja techniczna:

Rolka przewijania z technologią MagSpeed: do 1000 linii na sekundę.

Czujnik 8000 DPI: umożliwia dokładne śledzenie ruchu na różnych powierzchniach, w tym na szkle.

Ciche kliknięcia: redukcja hałasu o 90% w porównaniu z MX Master 3, przy zachowaniu wyczuwalnej reakcji.

Szybkie ładowanie USB-C: 1 minuta ładowania zapewnia do 3 godzin pracy, pełne ładowanie do 70 dni (kabel nie jest dołączony).

Możliwość parowania z maksymalnie trzema urządzeniami – laptopami, komputerami stacjonarnymi lub tabletami – oraz przełączania się między nimi. Kompatybilność z wieloma systemami operacyjnymi, obsługa plików między urządzeniami przez Logi Options+.

Dostępność i ceny

W dzisiejszym szybko zmieniającym się i wymagającym świecie zaawansowani użytkownicy potrzebują narzędzi, które pomogą im na nowo zdefiniować przepływ pracy, aby osiągać więcej w krótszym czasie. Zaprojektowaliśmy mysz MX Master 4, aby zapewnić naszym użytkownikom nowy poziom immersji i szybkości dzięki haptycznej informacji zwrotnej i natychmiastowemu dostępowi do ulubionych narzędzi za pomocą nakładki oprogramowania Actions Ring.

Główną nowością w MX Master 4 jest technologia haptyczna, czyli delikatne wibracje, które mysz generuje podczas przewijania, nawigacji czy wybierania elementów. To nie tylko ruch kursora – ale także fizyczne potwierdzenie wykonania czynności. Wibracje są subtelne i precyzyjne, co sprawdza się w zadaniach wymagających dokładności, takich jak edycja wideo, projektowanie graficzne czy analiza danych.Oprogramowanie myszy obejmuje funkcję Actions Ring – nakładkę dostępną w aplikacji Logi Options+. Pozwala ona przypisać najczęściej używane skróty i polecenia w wybranym miejscu na ekranie. Dzięki temu użytkownik ma szybki dostęp do narzędzi, co może przełożyć się na oszczędność czasu. Badania wskazują, że użycie Actions Ring skraca czas pracy nawet o 33% oraz zmniejsza liczbę powtarzalnych ruchów myszą o 63%.Dzięki nowemu chipowi i zoptymalizowanej antenie, mysz MX Master 4 zapewnia dwukrotnie silniejsze połączenie niż poprzednie modele. Dedykowany klucz sprzętowy USB-C umożliwia szybkie i stabilne parowanie z laptopami, tabletami i komputerami stacjonarnymi, także w środowiskach z dużą liczbą urządzeń bezprzewodowych. Obudowa wykonana jest z materiałów odpornych na zabrudzenia, a konstrukcja została zaprojektowana z myślą o łatwym utrzymaniu czystości.MX Master 4 dostępna jest również w wersji for Business, ułatwiającej wdrożenie i obsługę w firmach. Dzięki platformie Logitech Sync dział IT może zdalnie monitorować i zarządzać urządzeniami. Z kolei technologia Logi Bolt wspiera stabilne i bezpieczne połączenie, także w zatłoczonych przestrzeniach biurowych.MX Master 4 została częściowo wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu – co najmniej 48% plastiku i aluminium o obniżonej emisyjności. Akumulator zawiera 100% kobaltu z recyklingu. Opakowanie przygotowano z certyfikowanego papieru FSC™.MX Master 4 będzie dostępna w kolorach grafitowym i jasnoszarym. Wersja dla komputerów Mac pojawi się w kolorach biało-srebrnym i czarnym. Cena wynosi 549 PLN. MX Master 4 for Business będzie dostępna w kolorze grafitowym na stronie logitech.com oraz u autoryzowanych sprzedawców w cenie 609 PLN.Tolya Polyanker, dyrektor generalny działu MX Business w firmie Logitech, powiedział: