Logitech MX Master 4 - pierwsza mysz z technologią haptyczną

2025-10-03 00:45

Logitech MX Master 4 - pierwsza mysz z technologią haptyczną

Logitech MX Master 4 - pierwsza mysz z technologią haptyczną

Haptyczne wibracje w myszy komputerowej? MX Master 4 to pierwszy model Logitecha, który wprowadza tego typu rozwiązanie do codziennej pracy. Nowa konstrukcja ma poprawiać kontrolę i precyzję, a dodatkowe oprogramowanie umożliwia szybszy dostęp do kluczowych narzędzi. Wraz z wydajniejszym chipem, mocniejszym połączeniem i materiałami pochodzącymi z recyklingu, urządzenie wyznacza kierunek, w jakim rozwija się sprzęt dla profesjonalistów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Na czym polega innowacyjna technologia haptyczna w myszy MX Master 4?
  • Jak działa funkcja Actions Ring i w jaki sposób może wspierać produktywność użytkowników?
  • Co zrobił Logitech, aby uwzględnić w nowym urządzeniu kwestie zrównoważonego rozwoju?

Haptyczne wrażenia i nowy poziom kontroli


Główną nowością w MX Master 4 jest technologia haptyczna, czyli delikatne wibracje, które mysz generuje podczas przewijania, nawigacji czy wybierania elementów. To nie tylko ruch kursora – ale także fizyczne potwierdzenie wykonania czynności. Wibracje są subtelne i precyzyjne, co sprawdza się w zadaniach wymagających dokładności, takich jak edycja wideo, projektowanie graficzne czy analiza danych.
MX Master 4 Mac z boku
MX Master 4 Mac z boku

MX Master 4 Mac z boku

MX Master 4 dla komputerów Mac będzie dostępny w kolorach biało-srebrnym i czarnym

Funkcja Actions Ring


Oprogramowanie myszy obejmuje funkcję Actions Ring – nakładkę dostępną w aplikacji Logi Options+. Pozwala ona przypisać najczęściej używane skróty i polecenia w wybranym miejscu na ekranie. Dzięki temu użytkownik ma szybki dostęp do narzędzi, co może przełożyć się na oszczędność czasu. Badania wskazują, że użycie Actions Ring skraca czas pracy nawet o 33% oraz zmniejsza liczbę powtarzalnych ruchów myszą o 63%.
MX Master 4 Mac z góry
MX Master 4 Mac z góry

MX Master 4 Mac z góry

Główną innowacją w MX Master 4 jest haptyczny feedback

Niezawodność i wydajność


Dzięki nowemu chipowi i zoptymalizowanej antenie, mysz MX Master 4 zapewnia dwukrotnie silniejsze połączenie niż poprzednie modele. Dedykowany klucz sprzętowy USB-C umożliwia szybkie i stabilne parowanie z laptopami, tabletami i komputerami stacjonarnymi, także w środowiskach z dużą liczbą urządzeń bezprzewodowych. Obudowa wykonana jest z materiałów odpornych na zabrudzenia, a konstrukcja została zaprojektowana z myślą o łatwym utrzymaniu czystości.

Zastosowanie w biznesie


MX Master 4 dostępna jest również w wersji for Business, ułatwiającej wdrożenie i obsługę w firmach. Dzięki platformie Logitech Sync dział IT może zdalnie monitorować i zarządzać urządzeniami. Z kolei technologia Logi Bolt wspiera stabilne i bezpieczne połączenie, także w zatłoczonych przestrzeniach biurowych.
MX Master 4 Mac z przodu
MX Master 4 Mac z przodu

MX Master 4 Mac z przodu

Bateria została zaprojektowana z myślą o minimalizacji śladu węglowego – zawiera 100% kobaltu z recyklingu

Aspekt środowiskowy


MX Master 4 została częściowo wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu – co najmniej 48% plastiku i aluminium o obniżonej emisyjności. Akumulator zawiera 100% kobaltu z recyklingu. Opakowanie przygotowano z certyfikowanego papieru FSC™.
MX Master 4 z góry
MX Master 4 z góry

MX Master 4 z góry

Myszka MX Master 4 oferuje dwukrotnie silniejsze połączenie niż poprzednie modele

Specyfikacja techniczna:


  • Rolka przewijania z technologią MagSpeed: do 1000 linii na sekundę.
  • Czujnik 8000 DPI: umożliwia dokładne śledzenie ruchu na różnych powierzchniach, w tym na szkle.
  • Ciche kliknięcia: redukcja hałasu o 90% w porównaniu z MX Master 3, przy zachowaniu wyczuwalnej reakcji.
  • Szybkie ładowanie USB-C: 1 minuta ładowania zapewnia do 3 godzin pracy, pełne ładowanie do 70 dni (kabel nie jest dołączony).
  • Możliwość parowania z maksymalnie trzema urządzeniami – laptopami, komputerami stacjonarnymi lub tabletami – oraz przełączania się między nimi. Kompatybilność z wieloma systemami operacyjnymi, obsługa plików między urządzeniami przez Logi Options+.
MX Master 4 z boku
MX Master 4 z boku

MX Master 4 z boku

Mysz została wykonana z materiałów odpornych na zabrudzenia

Dostępność i ceny


MX Master 4 będzie dostępna w kolorach grafitowym i jasnoszarym. Wersja dla komputerów Mac pojawi się w kolorach biało-srebrnym i czarnym. Cena wynosi 549 PLN. MX Master 4 for Business będzie dostępna w kolorze grafitowym na stronie logitech.com oraz u autoryzowanych sprzedawców w cenie 609 PLN.

Tolya Polyanker, dyrektor generalny działu MX Business w firmie Logitech, powiedział:
W dzisiejszym szybko zmieniającym się i wymagającym świecie zaawansowani użytkownicy potrzebują narzędzi, które pomogą im na nowo zdefiniować przepływ pracy, aby osiągać więcej w krótszym czasie. Zaprojektowaliśmy mysz MX Master 4, aby zapewnić naszym użytkownikom nowy poziom immersji i szybkości dzięki haptycznej informacji zwrotnej i natychmiastowemu dostępowi do ulubionych narzędzi za pomocą nakładki oprogramowania Actions Ring.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Logitech, myszki, akcesoria komputerowe, Logitech MX Master 4, Logitech MX Master

