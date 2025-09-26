eGospodarka.pl
Bemi Exo: budżetowy smartwatch ze 180 tarczami i rozmowami bez SIM

2025-09-26 00:15

Bemi Exo: budżetowy smartwatch ze 180 tarczami i rozmowami bez SIM

Polska premiera budżetowego smartfona Bemi Exo © fot. mat. prasowe

Rozmowy telefoniczne prosto z nadgarstka, monitoring zdrowia i aż 22 tryby sportowe – to tylko część funkcji nowego smartwatcha Bemi Exo. Urządzenie z procesorem Realtek 8763EWE i baterią 250 mAh działa do tygodnia na jednym ładowaniu. Dzięki technologii Bluetooth 5.0 oferuje wygodę codziennego użytkowania, a przy tym kosztuje znacznie mniej niż modele premium.

Przeczytaj także: Smartwatch Bemi Senio na Światowy Dzień Seniora

Najnowszy smartwatch marki Bemi – Exo – jest wyposażony w procesor Realtek 8763EWE i baterię 250 mAh. To jedno z pierwszych urządzeń w budżetowej półce cenowej, które dzięki Bluetooth 5.0 oraz wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi pozwala na wykonywanie i odbieranie rozmów bez konieczności posiadania karty SIM. Oferuje także wiele trybów sportowych, funkcje monitorowania zdrowia i snu oraz szeroki wybór tarcz. Smartwatch ma również klasę szczelności IP67, 1,91-calowy ekran o rozdzielczości 320x385 px, waży 35 g, a jego polskim dystrybutorem jest firma 4cv Mobile.
Bemi Exo - bordo
fot. mat. prasowe

Bemi Exo - bordo

Urządzenie posiada wodoodporność IP67, co oznacza ochronę przez zachlapaniami oraz kurzem

Dzwonienie z poziomu smartwatcha i wydajny procesor


Smartwatch Bemi Exo wyposażony jest w kojarzoną zwykle z modelami premium funkcję wykonywanie i odbieranie połączeń głosowych bezpośrednio z zegarka dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi. Urządzenie łączy się ze smartfonem za pomocą technologii Bluetooth 5.0, nie jest wymagane umieszczenie w nim karty SIM. Smartwatch ma wydajny procesor Realtek 8763EWE, a bateria wykorzystana w urządzeniu ma pojemność 250 mAh, co umożliwia do 7 dni pracy na jednym ładowaniu.
Bemi Exo - czarny
fot. mat. prasowe

Bemi Exo - czarny

Smartwatch ma wydajny procesor Realtek 8763EWE

22 tryby sportowe oraz monitorowanie zdrowia


Urządzenie posiada wodoodporność IP67, co oznacza ochronę przez zachlapaniami oraz kurzem, dzięki czemu smartwatch sprawdzi się podczas aktywności na świeżym powietrzu. Bemi Exo posiada 22 tryby sportowe, a także zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia. Wyposażony w innowacyjne czujniki optyczne oraz 4 diody LED, smartwatch śledzi tętno, ciśnienie krwi i saturację, monitoruje sen oraz spalone kalorie.
Bemi Exo - tarcza
fot. mat. prasowe

Bemi Exo - tarcza

Bateria daje do 7 dni pracy na jednym ładowaniu

Aż 180 tarcz oraz duży, jasny ekran


Zastosowany w Bemi Exo typ ekranu – IPS TFT – wyróżnia się bardzo szerokimi kątami widzenia i precyzyjnym odwzorowaniem kolorów. Smartwatch zapewnia szerokie możliwości personalizacji – użytkownik ma do dyspozycji ponad 180 tarcz zegarka oraz opcję ustawienia własnego zdjęcia jako tła. Urządzenie oferuje również praktyczne funkcje codzienne, takie jak prognoza pogody, budzik, stoper, sterowanie muzyką czy lokalizacja połączonego z urządzeniem telefonu. Bemi Exo ma ekran 1.91 cala o rozdzielczości 320x385 px.
Bemi Exo - połączenie głosowe
fot. mat. prasowe

Bemi Exo - połączenie głosowe

Bemi Exo wyposażony jest w funkcję wykonywania i odbierania połączeń głosowych bezpośrednio z zegarka

Niska waga i 4 warianty kolorystyczne


Zegarek współpracuje ze smartfonami z systemem Android (od wersji 6.0) oraz iOS (od 11.4) poprzez aplikację Qwatch Pro. Prostokątna koperta urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego ma wymiary 38,1 x 11 mm, a jego waga to 35 g. Smartwatch Bemi Exo dostępny jest w 4 wariantach – ze skórzanymi paskami – jasnobrązowym i czarnym – oraz z paskami silikonowymi w kolorach bordowym i różowym w oficjalnym sklepie dystrybutora 4cv.
Bemi Exo - jasnobrązowy
fot. mat. prasowe

Bemi Exo - jasnobrązowy

Zastosowany w Bemi Exo typ ekranu wyróżnia się bardzo szerokimi kątami widzenia

Przeczytaj także: Smartwatch dla dzieci Bemi Play2 w Polsce Smartwatch dla dzieci Bemi Play2 w Polsce

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina

Więcej na ten temat: Bemi Exo, Bemi, smartwatch, smartwatche

