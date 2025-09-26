Bemi Exo: budżetowy smartwatch ze 180 tarczami i rozmowami bez SIM

Rozmowy telefoniczne prosto z nadgarstka, monitoring zdrowia i aż 22 tryby sportowe – to tylko część funkcji nowego smartwatcha Bemi Exo. Urządzenie z procesorem Realtek 8763EWE i baterią 250 mAh działa do tygodnia na jednym ładowaniu. Dzięki technologii Bluetooth 5.0 oferuje wygodę codziennego użytkowania, a przy tym kosztuje znacznie mniej niż modele premium.

Dzwonienie z poziomu smartwatcha i wydajny procesor

22 tryby sportowe oraz monitorowanie zdrowia

Aż 180 tarcz oraz duży, jasny ekran

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Bemi Exo - połączenie głosowe Bemi Exo wyposażony jest w funkcję wykonywania i odbierania połączeń głosowych bezpośrednio z zegarka Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Niska waga i 4 warianty kolorystyczne

