Nowy tablet HONOR Pad 10 już w sprzedaży. Zobacz cenę i promocję na start

2025-09-12 00:45
Lekki i wygodny w użytkowaniu
HONOR Pad 10 łączy w sobie elegancję i funkcjonalność dzięki ultrasmukłej i lekkiej konstrukcji o grubości zaledwie 6,29 mm i wadze 525 g. Tablet posiada zintegrowaną metalową obudowę unibody z ciepłym metalicznym połyskiem. Tylny panel wyróżnia się pierścieniem wokół aparatu, wykonanym w metalowej obudowie, tworzącym symetryczny i nowoczesny design.
Dodatkowo, HONOR Pad 10 został zaprojektowany z wykorzystaniem pierwszego w branży procesu gięcia pod kątem 270°, co łączyć ma lekkość z trwałością. Dzięki tej innowacyjnej technologii udało się osiągnąć 29% redukcję całkowitej wagi oraz zmniejszenie grubości obudowy o zaledwie 0,6 mm, zapewniając jednocześnie wytrzymałość i wygodę w codziennym użytkowaniu.
Atrakcyjny pod każdym kątem
HONOR Pad 10 został wyposażony w 12,1-calowy wyświetlacz TFT LCD 2.5K HONOR Eye Comfort. Współczynnik ekranu do obudowy wynoszący 88% zapewnia szerokie pole widzenia, a częstotliwość odświeżania 120 Hz gwarantuje płynne przewijanie, dynamiczne animacje i responsywną rozgrywkę. Wyświetlacz obsługuje również wysoką rozdzielczość 2560x1600 pikseli.
HONOR Pad 10 - tył
HONOR Pad 10 obsługuje gamę kolorów DCI-P3, która pokrywa 96% przestrzeni NTSC, 133% sRGB i wyświetla aż 1,07 miliarda kolorów, zapewniając wyrazistość i realistyczne barwy. W połączeniu z technologią AI Dynamic Display urządzenie zwiększa zakres dynamiki o 200%, oferując jasność od 0,1 do 500 nitów, dzięki czemu każdy kadr ma wyglądać bardziej realistycznie.
HONOR Pad 10 - bok
Wydajność
HONOR Pad 10 napędzany jest mobilną platformą Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 3, wykonaną w procesie technologicznym 4 nm przez TSMC. Dzięki temu tablet oferuje znaczące usprawnienia , w tym 50% wzrost wydajności GPU, 15% poprawę działania CPU oraz 20% większą efektywność energetyczną. Te ulepszenia mają zapewniać użytkownikom bardziej płynną i komfortową pracę zarówno przy codziennych zadaniach, jak i bardziej wymagających aktywnościach związanych z pracą lub rozrywką.
HONOR Pad 10 wyposażono w wydajną baterię o pojemności 10 100 mAh, wykonaną z materiałów o wysokiej efektywności energetycznej, która osiąga gęstość energii na poziomie 729 Wh/L przy grubości ogniwa wynoszącej zaledwie 2,48 mm. Dzięki tej kompaktowej, a jednocześnie potężnej baterii, HONOR Pad 10 pozwala użytkownikom skupić się na tym, co najważniejsze – produktywności i kreatywności – bez konieczności martwienia się o poziom naładowania. Tablet obsługuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy 35 W, umożliwiając naładowanie urządzenia do poziomu użyteczności w zaledwie kilka minut, co pozwala na nieprzerwaną pracę i rozrywkę.
HONOR Pad 10 - przód
Jakość dźwięku
Dzięki technologii HONOR Spatial Audio, HONOR Pad 10 dostarcza bogate i przestrzenne brzmienie, które podnosi jakość audio. Sześć głośników zapewnia szerszą i bardziej przestrzenną scenę dźwiękową. Doznania te uzupełnia technologia HONOR Sound, zapewniająca pełne spektrum dźwięku z wyraźnymi wysokimi tonami, precyzyjnym środkiem i wzmocnionym basem. Niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z wbudowanych głośników, czy słuchawek, technologia dźwięku przestrzennego HONOR Pad 10 ma tworzyć prawdziwie immersyjne środowisko dźwiękowe.
Dzięki certyfikatom Hi-Res Audio oraz Wireless Hi-Res Audio, HONOR Pad 10 ma gwarantować wysokiej jakości odwzorowanie dźwięku.
Dzięki dwukierunkowej technologii wzmacniania głosu opracowanej przez markę, HONOR Pad 10 oferuje redukcję szumów opartą na sztucznej inteligencji oraz wzmocnienie głosu, co sprawdza się podczas rozmów, spotkań i nauki online. Funkcja Voice Amplification skutecznie filtruje szumy i uwydatnia głosy, aby mowa była wyraźnie słyszalna.
Jednocześnie AI Noise Reduction nie tylko redukuje hałas w tle podczas transmisji dźwięku, ale także rozpoznaje i wzmacnia głos mówcy. Te zaawansowane rozwiązania współpracują, aby skutecznie podkreślać i wzmacniać ludzkie głosy.
Cena i dostępność
HONOR Pad 10 będzie dostępny na HONORSTORE.pl w kolorze szarym w cenie 1499 PLN.
W ramach oferty premierowej, trwającej od 15 do 29 września (lub do wyczerpania zapasów), klienci, którzy zakupią HONOR Pad 10, mogą nabyć go w zestawie z rysikiem HONOR Choice Tablet Pencil. Cena rysika przy zakupie oddzielnym wynosi 199 PLN.
