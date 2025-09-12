Nowy tablet HONOR Pad 10 już w sprzedaży. Zobacz cenę i promocję na start

Nowy tablet HONOR już w sprzedaży. Zobacz cenę i promocję na start © fot. mat. prasowe

HONOR ogłosił premierę tabletu HONOR Pad 10, który trafi do sprzedaży 15 września 2025 roku. Urządzenie wyposażono m.in. w ekran o rozdzielczości 2.5K, procesor Snapdragon 7 Gen 3, baterię o pojemności 10 100 mAh oraz sześć głośników z obsługą dźwięku przestrzennego. W ramach oferty startowej przewidziano sprzedaż zestawu z rysikiem oraz rabaty dla klientów zapisanych do newslettera.

Przeczytaj także: BYOD a wyciek danych firmowych

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie funkcje oferuje nowy tablet HONOR Pad 10?

Co wyróżnia wyświetlacz 2.5K HONOR Eye Comfort i system audio?

Jakie korzyści czekają klientów w ofercie premierowej?

Lekki i wygodny w użytkowaniu

Atrakcyjny pod każdym kątem

Wydajność

Jakość dźwięku

Cena i dostępność