Smartwatch z AI wchodzi do Polski. Co za 300 zł oferuje Bemi Zeno?

Sztuczna inteligencja trafia na nadgarstek. Bemi Zeno to nowy smartwatch dostępny w Polsce, który integruje klasyczne funkcje zegarka z narzędziami opartymi na AI. Wbudowany asystent głosowy, Chat Da GPT oraz możliwość generowania tarcz zegarka na podstawie komend głosowych sprawiają, że urządzenie pełni rolę osobistego centrum komunikacji i informacji. Model oferuje także funkcje zdrowotne, sportowe oraz możliwość prowadzenia rozmów bez użycia karty SIM.

Funkcje sztucznej inteligencji w smartwatchu

Procesor i funkcje połączeń telefonicznych

Ekran, bateria i funkcje zdrowotne

Konstrukcja, kompatybilność i dostępność

