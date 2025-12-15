Smartwatch z AI wchodzi do Polski. Co za 300 zł oferuje Bemi Zeno?
2025-12-15 09:24
Co za 300 zł oferuje Bemi Zeno? © fot. mat. prasowe
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie funkcje za sprawą sztucznej inteligencji oferuje smartwatch Bemi Zeno?
- Jakie parametry zdrowotne i sportowe monitoruje urządzenie?
- Jaką specyfikację techniczną i wyposażenie oferuje model Bemi Zeno?
Funkcje sztucznej inteligencji w smartwatchu
Model Bemi Zeno został wyposażony w asystenta głosowego AI, który umożliwia sterowanie wybranymi funkcjami telefonu za pomocą komend głosowych. Zintegrowany Chat Da GPT pozwala na szybkie wyszukiwanie informacji bez konieczności sięgania po smartfon. Dodatkowo użytkownik ma możliwość tworzenia grafik tarczy zegarka na podstawie poleceń głosowych, co pozwala na personalizację wyglądu interfejsu.
Bemi Zeno - tarcze
Procesor i funkcje połączeń telefonicznych
Urządzenie wykorzystuje procesor JL7013A6 oraz 128 MB pamięci systemowej, przeznaczonej do obsługi funkcji zegarka i aplikacji. Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają prowadzenie rozmów telefonicznych bezpośrednio z poziomu smartwatcha, bez potrzeby instalowania karty SIM. Zegarek pozwala również na przeglądanie historii połączeń, zarządzanie kontaktami oraz korzystanie z klawiatury numerycznej.
Ekran, bateria i funkcje zdrowotne
Bemi Zeno został wyposażony w baterię litowo-polimerową o pojemności 280 mAh, która pozwala na pracę urządzenia od 4 do 10 dni przy standardowym użytkowaniu lub do 15 dni w trybie czuwania. Smartwatch posiada 1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli z funkcją Always-On Display. Obudowa spełnia normę IP67, co oznacza ochronę przed pyłem oraz krótkotrwałym zanurzeniem w wodzie.
Bemi Zeno - połączenie
Urządzenie oferuje 25 trybów sportowych oraz funkcje monitorowania zdrowia, w tym pomiar tętna, ciśnienia krwi, saturacji (SpO₂) oraz analizę snu z uwzględnieniem fazy REM. Dostępna jest także funkcja alarmu informującego o zbyt wysokim tętnie.
Bemi Zeno - nawigacja
Konstrukcja, kompatybilność i dostępność
Smartwatch posiada metalową kopertę o średnicy 44,5 mm wykonaną ze stopu cynku. W zestawie znajdują się dwa paski: stalowa bransoleta oraz pasek silikonowy, wyposażone w teleskopy Quick Pins umożliwiające szybką wymianę. Urządzenie obsługuje podwójny Bluetooth 5.3 i współpracuje z systemami Android 6.0+ oraz iOS 12+ za pośrednictwem aplikacji Bemi Fit.
Bemi Zeno - wersje
Ładowanie odbywa się przez USB-C, a stacja ładująca oraz przejściówka są dołączone do zestawu. Bemi Zeno dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: złotym, srebrnym i czarnym. Sugerowana cena detaliczna urządzenia wynosi 299 zł.
Bemi Zeno - paski
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Komentarze (0)
