Dług infrastrukturalny AI – nowe wyzwanie dla cyfrowej transformacji

2025-10-31 00:20

Dług infrastrukturalny AI – nowe wyzwanie dla cyfrowej transformacji

AI jest częścią strategii biznesowej, a nie projektem pobocznym © pixabay - wygenerowane przez AI

Agenci AI wchodzą do firm, ale tylko nieliczne organizacje nie są zaskoczone skalą tego zjawiska. Jak pokazuje raport Cisco AI Readiness Index 2025, zaledwie 5% polskich przedsiębiorstw – tzw. Pionierzy – konsekwentnie buduje infrastrukturę i strategię AI, osiągając wyraźną przewagę konkurencyjną. Większość firm wciąż zmaga się z „długiem infrastrukturalnym” i brakiem mocy obliczeniowej, które mogą spowolnić rozwój sztucznej inteligencji w nadchodzących latach.

Przeczytaj także: Sztuczna inteligencja nie dla polskich firm? Tylko 6% deklaruje gotowość na AI

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Kim są Pionierzy AI i dlaczego osiągają największe korzyści z wdrożeń sztucznej inteligencji?
  • Jakie czynniki ograniczają rozwój AI w polskich firmach i czym jest „dług infrastrukturalny”?
  • Jakie plany dotyczące agentów AI mają przedsiębiorstwa w Polsce i na świecie?
  • Dlaczego gotowość technologiczna staje się kluczowym warunkiem zysku z inwestycji w AI?

Cisco, światowy lider w dziedzinie sieci i cyberbezpieczeństwa, opublikowało wyniki trzeciej edycji globalnego raportu Cisco AI Readiness Index.

W skrócie:


  • Znaczenie gotowości na AI: Firmy w Polsce najlepiej przygotowane do wdrożenia sztucznej inteligencji mają o 80% większe szanse na osiągnięcie korzyści biznesowych.
  • Wzrost znaczenia agentów AI: 85% przedsiębiorstw w Polsce planuje wdrożenie agentów AI, a blisko 30% spodziewa się, że będą one współpracować z pracownikami już w ciągu roku – jednak niewiele firm dysponuje odpowiednim, bezpiecznym zapleczem technologicznym.
  • Bariery rozwoju AI: Wśród czynników spowalniających innowacje i rozwój znalazły się rosnące obciążenie systemów, ograniczona moc obliczeniowa GPU oraz brak scentralizowanych zasobów danych.

Badanie, obejmujące ponad 8 000 liderów odpowiedzialnych za strategię AI w 30 krajach i 26 branżach, wskazuje na wyraźną przewagę firm określanych mianem Pionierów (Pacesetters) – organizacji, które w sposób konsekwentny i strategiczny rozwijają swoje kompetencje w obszarze sztucznej inteligencji.

W Polsce stanowią one 5% wszystkich badanych podmiotów, a globalnie 13%. Od trzech lat wyprzedzają konkurencję w niemal każdym aspekcie wykorzystania potencjału AI, nadając tempo zmianom w całej branży.

Przewaga Pionierów wynika z systemowego podejścia do rozwoju, czyli łączenia strategii biznesowej z odpowiednią infrastrukturą i danymi. Aż 98% z nich projektuje swoje sieci z myślą o rosnącej skali i złożoności AI (dla porównania: średnia globalna to 46%, w Polsce - 25%).

Takie połączenie wizji i przygotowania przynosi wymierne rezultaty w czasie, gdy krajobraz technologiczny zaczyna być kształtowany przez dwa nowe zjawiska: agentów AI, podnoszących wymagania wobec bezpieczeństwa i skalowalności, oraz dług infrastrukturalny AI, czyli ukryte ograniczenia techniczne, które mogą w przyszłości osłabić wartość inwestycji w sztuczną inteligencję.
Wkraczamy w kolejną fazę rozwoju AI, przechodząc od chatbotów odpowiadających na pytania do agentów, którzy samodzielnie wykonują zadania – mówi Jeetu Patel, prezes ds. produktów i technologii w Cisco.

Ponad 80% firm koncentruje się dziś na rozwiązaniach opartych na agentach AI, a większość z nich już obserwuje lepsze wyniki niż zakładano. To dowód na to, że organizacje, które wyprzedziły innych w przygotowaniach, zyskują realną przewagę konkurencyjną.

Profil Pionierów: gotowość jako przewaga konkurencyjna


Z badań Cisco wynika, że firmy osiągające największe korzyści z AI wyróżniają się spójną strategią i dyscypliną wdrożeniową:
  • AI jest częścią strategii biznesowej, a nie projektem pobocznym. 99% Pionierów ma jasno zdefiniowaną strategię AI (średnia dla Polski to 47%, a globalna - 58%), a 91% plan zarządzania zmianą (w Polsce 26%, globalnie 35%). 95% uznaje AI za priorytet w budżecie IT (w Polsce 60%), a niemal wszystkie (96%) mają określone strategie finansowania zarówno w perspektywie krótkiej, jak i długoterminowej (w Polsce 24%, globalnie 43%),
  • Budują infrastrukturę gotową na skalowanie. 71% deklaruje, że ich sieci są w pełni elastyczne i mogą natychmiast obsłużyć każdy projekt AI (w Polsce 6%, globalnie 15%), a 77% planuje inwestycje w nowe centra danych w ciągu najbliższego roku (w Polsce 33%, globalnie 43%).
  • Przechodzą z fazy pilotażu do wdrożeń produkcyjnych. 62% posiada dojrzały proces wdrażania i skalowania projektów AI (w Polsce 7%, globalnie 13%), a 77% ma już gotowe sposoby użycia (w Polsce 2%, globalnie 18%).
  • Mierzą istotne wskaźniki. 95% monitoruje wpływ inwestycji w AI (19% w Polsce, 32% globalnie), a 71% jest przekonanych, że ich projekty przyniosą nowe źródła przychodów (21% w Polsce, 34% globalnie).
  • Bezpieczeństwo traktują jako filar strategii. 87% jest świadomych zagrożeń specyficznych dla AI (w Polsce 33%, globalnie 42%), 62% integruje AI z systemami bezpieczeństwa i tożsamości (w Polsce 22%, globalnie 29%), a 75% ma pełną kontrolę nad agentami AI (w Polsce 33%, globalnie 39%).

Dzięki temu podejściu aż 90% Pionierów odnotowuje wzrost rentowności, produktywności i innowacyjności, w porównaniu z 53% w Polsce i 64% globalnie.

Agenci AI: ambicje wyprzedzają gotowość


85% organizacji w Polsce planuje wdrożenie agentów AI, a prawie 30% spodziewa się, że będą one współpracować z pracownikami w ciągu roku. Jednak większość z nich nie posiada jeszcze infrastruktury, która pozwoliłaby bezpiecznie i skutecznie skalować takie rozwiązania. 75% firm w Polsce (54% globalnie) przyznaje, że ich sieci nie są przygotowane na rosnącą złożoność i wolumen danych, a jedynie 6% określa swoje sieci jako elastyczne (15% globalnie).

Pionierzy ponownie stanowią wyjątek, dzięki wcześniejszym inwestycjom w dane, bezpieczeństwo i sieć, już teraz posiadają fundamenty pozwalające rozwijać agentów AI na dużą skalę.

Dług infrastrukturalny AI: nowa bariera dla osiągania wartości


Raport wprowadza pojęcie długu infrastrukturalnego AI (ang. AI Infrastructure Debt), współczesnej wersji długu technologicznego, który wcześniej ograniczał cyfrową transformację. To efekt odkładanych modernizacji, kompromisów i niedoinwestowanej infrastruktury, które z czasem obniżają zwrot z inwestycji w AI.

W Polsce zjawisko to staje się coraz bardziej widoczne:
  • 65% firm spodziewa się wzrostu obciążenia systemów o ponad 30% w ciągu trzech lat,
  • 67% ma trudności z centralizacją danych,
  • tylko 18% dysponuje odpowiednią mocą GPU,
  • jedynie 13% potrafi wykrywać lub zapobiegać zagrożeniom związanym z AI (globalnie - 29%).

Pionierzy również nie są całkowicie odporni, jednak ich przewidywanie, nadzór i konsekwencja w inwestycjach pomagają im unikać narastania ryzyka i kosztów.

Wniosek: wartość podąża za gotowością


W erze systemów agentowych i autonomicznej sztucznej inteligencji raport Cisco pokazuje jednoznacznie – wartość z AI osiągają ci, którzy są na nią gotowi. To właśnie najbardziej przygotowane organizacje – Pionierzy – nadają tempo całej transformacji.

O badaniu Cisco AI Readiness Index 2025
Raport Cisco AI Readiness Index 2025 to globalne badanie prowadzone po raz trzeci, oparte na podwójnie ślepej ankiecie wśród 8 000 liderów IT i biznesu odpowiedzialnych za strategię AI w organizacjach zatrudniających powyżej 500 osób w 26 branżach na całym świecie.

Przeczytaj także: Nowe technologie: firmy inwestują w sztuczną inteligencję, ale... Nowe technologie: firmy inwestują w sztuczną inteligencję, ale...

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: nowe technologie, sztuczna inteligencja, AI, generatywna sztuczna inteligencja, digitalizacja, rozwój firmy

