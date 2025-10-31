Dług infrastrukturalny AI – nowe wyzwanie dla cyfrowej transformacji

Agenci AI wchodzą do firm, ale tylko nieliczne organizacje nie są zaskoczone skalą tego zjawiska. Jak pokazuje raport Cisco AI Readiness Index 2025, zaledwie 5% polskich przedsiębiorstw – tzw. Pionierzy – konsekwentnie buduje infrastrukturę i strategię AI, osiągając wyraźną przewagę konkurencyjną. Większość firm wciąż zmaga się z „długiem infrastrukturalnym” i brakiem mocy obliczeniowej, które mogą spowolnić rozwój sztucznej inteligencji w nadchodzących latach.

Wkraczamy w kolejną fazę rozwoju AI, przechodząc od chatbotów odpowiadających na pytania do agentów, którzy samodzielnie wykonują zadania – mówi Jeetu Patel, prezes ds. produktów i technologii w Cisco.



Ponad 80% firm koncentruje się dziś na rozwiązaniach opartych na agentach AI, a większość z nich już obserwuje lepsze wyniki niż zakładano. To dowód na to, że organizacje, które wyprzedziły innych w przygotowaniach, zyskują realną przewagę konkurencyjną.

Profil Pionierów: gotowość jako przewaga konkurencyjna

AI jest częścią strategii biznesowej, a nie projektem pobocznym. 99% Pionierów ma jasno zdefiniowaną strategię AI (średnia dla Polski to 47%, a globalna - 58%), a 91% plan zarządzania zmianą (w Polsce 26%, globalnie 35%). 95% uznaje AI za priorytet w budżecie IT (w Polsce 60%), a niemal wszystkie (96%) mają określone strategie finansowania zarówno w perspektywie krótkiej, jak i długoterminowej (w Polsce 24%, globalnie 43%),

Budują infrastrukturę gotową na skalowanie. 71% deklaruje, że ich sieci są w pełni elastyczne i mogą natychmiast obsłużyć każdy projekt AI (w Polsce 6%, globalnie 15%), a 77% planuje inwestycje w nowe centra danych w ciągu najbliższego roku (w Polsce 33%, globalnie 43%).

Przechodzą z fazy pilotażu do wdrożeń produkcyjnych. 62% posiada dojrzały proces wdrażania i skalowania projektów AI (w Polsce 7%, globalnie 13%), a 77% ma już gotowe sposoby użycia (w Polsce 2%, globalnie 18%).

Mierzą istotne wskaźniki. 95% monitoruje wpływ inwestycji w AI (19% w Polsce, 32% globalnie), a 71% jest przekonanych, że ich projekty przyniosą nowe źródła przychodów (21% w Polsce, 34% globalnie).

Bezpieczeństwo traktują jako filar strategii. 87% jest świadomych zagrożeń specyficznych dla AI (w Polsce 33%, globalnie 42%), 62% integruje AI z systemami bezpieczeństwa i tożsamości (w Polsce 22%, globalnie 29%), a 75% ma pełną kontrolę nad agentami AI (w Polsce 33%, globalnie 39%).

Agenci AI: ambicje wyprzedzają gotowość

Dług infrastrukturalny AI: nowa bariera dla osiągania wartości

65% firm spodziewa się wzrostu obciążenia systemów o ponad 30% w ciągu trzech lat,

67% ma trudności z centralizacją danych,

tylko 18% dysponuje odpowiednią mocą GPU,

jedynie 13% potrafi wykrywać lub zapobiegać zagrożeniom związanym z AI (globalnie - 29%).

Wniosek: wartość podąża za gotowością