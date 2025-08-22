Światłowód Play od 45 zł: krótka umowa i szybki internet bez zobowiązań

Stabilny internet na cały rok akademicki, telewizja z elastycznym doborem serwisów streamingowych i promocja, która pozwala korzystać z usług nawet przez sześć miesięcy bez opłat – tak Play otwiera jesień. Operator przygotował krótkie umowy, które powinny przypaść do gustu w szczególności tym, którzy unikają długich zobowiązań. Co można zyskać, wybierając nowe pakiety i które serwisy streamingowe czekają na klientów w ofercie?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie warunki obejmuje nowa oferta światłowodu od Play?

Kto może skorzystać z dziewięciomiesięcznej umowy na internet?

Jakie serwisy streamingowe i kanały telewizyjne wchodzą w skład pakietu?

Na jakich zasadach można korzystać z usług Play nawet przez 6 miesięcy bez opłat?

Światłowód już od 45 zł miesięcznie w krótkiej umowie

Światłowód z telewizją i serwisami streamingowymi od 90 zł miesięcznie w krótkiej umowie

Światłowód i telewizja razem lub oddzielnie nawet 6 miesięcy za 0 zł