Światłowód Play od 45 zł: krótka umowa i szybki internet bez zobowiązań

2025-08-22 09:28
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie warunki obejmuje nowa oferta światłowodu od Play?
- Kto może skorzystać z dziewięciomiesięcznej umowy na internet?
- Jakie serwisy streamingowe i kanały telewizyjne wchodzą w skład pakietu?
- Na jakich zasadach można korzystać z usług Play nawet przez 6 miesięcy bez opłat?
Światłowód już od 45 zł miesięcznie w krótkiej umowie
Studenci, osoby wynajmujące mieszkania oraz wszyscy, którzy nie chcą wiązać się długoterminową umową, mogą teraz skorzystać z nowej oferty internetu od Play. Tego typu umowa zapewnia stabilny i szybki internet w dobrej cenie przez praktycznie cały rok szkolny lub akademicki.
Klienci korzystający z usług komórkowych operatora zapłacą za światłowód od 45 zł miesięcznie a umowę będą mogli zawrzeć na krótki, dziewięciomiesięczny okres. Dla pozostałych użytkowników ta oferta dostępna jest w cenie od 55 zł miesięcznie.
Światłowód z telewizją i serwisami streamingowymi od 90 zł miesięcznie w krótkiej umowie
Play przygotował również ofertę dla osób, które oprócz stabilnego internetu szukają dostępu do różnorodnej rozrywki telewizyjnej. Pakiet światłowodu i Telewizji Nowej Generacji jest teraz dostępny już od 90 zł miesięcznie, również w krótkiej 9-miesięcznej umowie, zarówno dla dotychczasowych, jak i nowych klientów operatora.
Telewizja Nowej Generacji to jedna taka oferta na rynku, w której użytkownik może co miesiąc wybierać ulubione serwisy streamingowe i pakiety kanałów bez zmiany wysokości abonamentu.
Jest w czym wybierać, ponieważ w tej ofercie Play znajduje sią m.in. Netflix, HBO Max, Skyshowtime, CANAL+Seriale i Filmy, ELEVEN SPORTS, Cinemax, Amazon Prime, Viaplay Filmy i Seriale, FilmBox i inne. Dzięki tak bogatej ofercie klienci z łatwością mogą zmieniać i dostosowywać treści do swoich zainteresowań lub kalendarza wyczekiwanych premier filmowych czy ważnych wydarzeń sportowych. Oferta obejmuje także do 100 popularnych kanałów telewizyjnych.
Światłowód i telewizja razem lub oddzielnie nawet 6 miesięcy za 0 zł
W Play niezmiennie można też korzystać z usług w ramach dłuższej, 24-miesięcznej umowy. W tym wariancie klienci również mogą liczyć na promocyjne warunki. Wybierając światłowód lub telewizję, skorzystają z tych usług za 0 zł nawet przez 6 miesięcy. Promocja obowiązuje także w przypadku, gdy połączą obie usługi w pakiet.
Podane ceny uwzględniają rabaty za zgodę na komunikaty o promocjach, e-fakturę oraz terminowe płatności.
Szczegółowe informacje na temat oferty dostępne są na stronie play.pl, pod numerem 813 813 813 oraz w salonach Play.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
