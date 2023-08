T-Mobile: smartfony T Phone 5G i T Phone Pro 5G

24 sierpnia T-Mobile wprowadzi na rynek ulepszone smartfony T Phone i T Phone Pro. Operator wprowadzi na rynek także swój pierwszy T Tablet.

T Phone 5G

T Phone Pro 5G

Nowa wersja systemu, intrygujące wykończenie

T Tablet od T-Mobile

T Tablet został wyposażony w podwójny zestaw tylnych aparatów 8 MP + 2 MP, jak również aparat przedni 8 MP.

Nowa generacja podstawowego modelu T Phone daje użytkownikom do dyspozycji więcej miejsca na dane: 4 GB pamięci RAM towarzyszy aż 128 GB pamięci wewnętrznej. Dodatkowo smartfon umożliwia skorzystanie z karty microSD, która dostarczy nawet 2 TB przestrzeni na filmy, zdjęcia i inne pliki. Nowością w tegorocznej wersji telefonu jest ponadto NFC, znane i lubiane rozwiązanie pozwalające m.in. na błyskawiczne, bezproblemowe płatności za pomocą urządzenia. Co więcej, na pokładzie premierowej wersji smartfona znalazł się ulepszony aparat portretowy – jego rozdzielczość z 5 MP w pierwszej edycji smartfona wzrosła aż do 8 MP, dzięki czemu selfie będą prezentować się jeszcze lepiej. T Phone jest wyposażony również w potrójny zestaw aparatów tylnych z głównym obiektywem 50 MP. Całość działa zaś w oparciu o pojemną baterię 4500 mAh, aby urządzenie mogło służyć swojej właścicielce czy właścicielowi przez wiele godzin.Podobnie jak w zeszłym roku, w kolekcji znalazł się również smartfon dla użytkowników oczekujących maksimum możliwości w przystępnej cenie. T Phone Pro w premierowej wersji oferuje więcej, bo aż 256 GB miejsca na dane użytkownika, które również w tym modelu można dodatkowo poszerzyć kartą microSD do 2 TB. 6 GB pamięci RAM gwarantuje płynne funkcjonowanie sprzętu, natomiast mocna bateria 5000 mAh umożliwia korzystanie z telefonu przez cały dzień. Jeśli smartfon wymagałby zaś zasilenia, warto zwrócić uwagę na niezwykle wygodną funkcję ładowania bezprzewodowego, w którą został wyposażony. Wyjątkowo praktyczny jest także zestaw aparatów: z tyłu znajdziemy aż 4 obiektywy, w tym główny 50 MP. Z kolei 16-megapikselowy aparat przedni pozwoli wykonać zdjęcia portretowe wysokiej jakości.Oba smartfony działają w oparciu o chętnie wybierany przez użytkowników system Android – tutaj w wersji 13. Tak jak w przypadku sprzętów pierwszej generacji, oprogramowanie zostało zaprojektowane we współpracy z Google, a posiadacze i posiadaczki obu modeli znajdą wszystkie popularne aplikacje firmy na pokładzie urządzeń. Dostępne w tym roku wersje smartfonów oferują ponadto nowe warianty kolorystyczne wykończenia – w przypadku T Phone jest to Dusty Grey, natomiast premierowa odsłona T Phone Pro to Moonlight Blue. Teraz obie wersje można kupić w zestawie: w oferującym nielimitowany dostęp do internetu abonamencie M lub L z kompletem akcesoriów, w tym ładowarką, etui, folia ochronną i słuchawkami T-TWS w prezencie. W tym wariancie cena T Phone to 1149 PLN, a T Phone Pro 1349 PLN.T Tablet ma 10,36-calowy ekran oraz baterię o pojemności aż 7040 mAh. Urządzenie działa w oparciu o 6 GB pamięci RAM i 128 GB na dane użytkownika, co sprawia, że zmieszczą się tam wszystkie pliki niezbędne np. do nauki. W razie potrzeby przestrzeń tę, podobnie jak w przypadku smartfonów, można zwiększyć za pomocą karty microSD nawet do 2 TB. Dodatkowo tablet sprawdzi się w fotografii mobilnej – został on bowiem wyposażony w podwójny zestaw tylnych aparatów 8 MP + 2 MP, jak również aparat przedni 8 MP. Co ważne, model obsługuje karty eSIM. T Tablet będzie można kupić w cenie 1089 PLN, co czyni go jednym z tańszych tego typu urządzeń 5G w Polsce. Do tego, w specjalnej ofercie łączonej, T Tablet będzie dostępny już za 50 zł miesięcznie w zestawie z nielimitowaną usługą internetu.