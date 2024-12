Ruszyła zimowa wyprzedaż w T-Mobile

T-Mobile wystartował z zimową wyprzedażą, w ramach której taniej można kupić smartfony, takie jak: Samsung Galaxy S24 FE czy Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, telefony realme, Motorola, T Phone’y 5G, a także zestawy urządzeń. Wyprzedaż potrwa do 16 lutego, a smartfony ze zniżkami dostępne są zarówno z umową abonamentową, jak i bez.

Wyprzedaż w T-Mobile jest dostępna nie tylko dla klientów operatora. Osoby, które zdecydują się na zakup urządzenia w magentowej sieci, mogą również skorzystać z eco zniżki – wystarczy przynieść do salonu T-Mobile stary telefon.Niemal wszystkie modele objęte promocją są kompatybilne z technologią 5G. Przygotowane propozycje dostępne są zarówno w ramach usług abonamentowych, jak i zakupu urządzenia bez zawierania umowy. A jakie modele są dostępne w ramach tej oferty?Wśród modeli dostępnych w ofercie specjalnej znajduje się m.in. Samsung Galaxy S24 FE, który przypadnie do gustu tym, którzy cenią dobrej jakości zdjęcia, bowiem model ten wyposażony jest w najmocniejszy w historii aparat w serii Galaxy FE z obiektywem szerokokątnym 50 MP, teleobiektywem 8MP wyposażonym w 3-krotny zoom optyczny oraz obiektywem ultraszerokokątnym 12 MP. Mocna bateria 4700 mAh z wydłużonym czasem pracy o 3,5 godziny oraz superszybkim ładowaniem zapewnia długotrwałe i szybkie uzupełnienie energii. Zaś Galaxy AI pobudzi kreatywność, umożliwiając rozwijanie wyobraźni za pomocą intuicyjnych funkcji. Jego cena została obniżona o 600 zł.W ofercie znajduje się też Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, który można mieć 1000 zł taniej! Łączy on potężne możliwości fotograficzne, dzięki ultrawyraźnemu aparatowi głównemu 200 MP, z innowacyjnym designem. Zasilany zaawansowanym procesorem MediaTek Dimensity 7200-Ultra, oferuje błyskawiczną prędkość, efektywną baterię 5000 mAh i szybkie ładowanie 120 W HyperCharge.Kolejna propozycja to realme 12 5G. Smartfon inspirowany jest wyglądem luksusowych zegarków. Ponadto posiada obiektyw 108 MP, dzięki czemu oferuje doskonałą jakość zdjęć, olśniewający obraz i wydajność przy zaawansowanych operacjach. Zaś Motorola Moto G55 5G Special Edition przypadnie od gustu tym, którzy chcą uchwycić niezapomniane magiczne chwile aparatem o rozdzielczości 50 Mpx z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i technologią Quad Pixel.Klienci w ofercie zimowej wyprzedaży znajdą także zestawy urządzeń w atrakcyjnych cenach.Ponadto przynosząc stary telefon do salonu T-Mobile można otrzymać specjalną eco zniżkę, obniżając cenę wybranego urządzenia dodatkowo o 100 zł.Szczegółowe zestawienie cen objętych promocją można sprawdzić poniżej: