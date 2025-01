W T-Mobile nowa oferta na doładowania ze smartfonami w supercenie

T-Mobile ma nową ofertę na doładowania, a w niej nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, paczkę 60 GB w prędkości 5G, usługę "Rok Internetu ekstra", dzięki której można zyskać nawet 7200 GB ekstra przez rok, telefon za 1 zł na start, a do tego smartfony w atrakcyjnych cenach.

Przeczytaj także: W T-Mobile oferta na doładowania z telefonem

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowa oferta na doładowania ze smartfonami w supercenie od T-Mobile Podstawą miesięcznego doładowania jest kwota 45 zł w całości przeznaczona na nielimitowane rozmowy, SMS-y i 60 GB internetu w sieci 5G Bardziej. Drugim elementem jest opłata za telefon.

Gigabajtów nigdy dość!

W ramach oferty na doładowania w T-Mobile jedną płatnością można rozliczyć usługi oraz opłatę za wybrane urządzenie.Podstawą miesięcznego doładowania jest kwota 45 zł w całości przeznaczona na nielimitowane rozmowy, SMS-y i 60 GB internetu w sieci 5G Bardziej. Drugim elementem jest opłata za telefon. W zależności od miesięcznego doładowania, można wybierać różne urządzenia. Warianty te możliwe są przy doładowaniach na 24 lub 36 miesięcy, a transparentność oferty pozwoli klientowi w łatwy sposób porównać cenę urządzenia z ofertami na rynku. Dodatkowo w nowej ofercie na doładowania klient może aktywować usługę „Rok Internetu ekstra” w aplikacji „Mój T-Mobile” w ciągu 31 dni od podpisania umowy w ofercie na doładowania i otrzymać aż 7200 GB przez rok!Opłata na start za smartfon może wynosić zaledwie 1 zł, jeżeli klient zdecyduje się na smartfon Samsung Galaxy A16 5G 4/128GB w miesięcznym doładowaniu 80 zł bądź na Xiaomi Redmi 14C 4/128GB w miesięcznym doładowaniu za 70 zł. W ofercie dla przenoszących numer dostępny jest również smartfon T Phone 2 5G (2024) 4/128GB za 1 zł z zestawem akcesoriów (T słuchawki, T Ładowarka) przy miesięcznej kwocie doładowania 80 zł oraz Motorola Moto G04 8/128GB w doładowaniu miesięcznym 60 zł.Co ważne, doładowując comiesięcznie łączną kwotę, opłacamy usługę oraz spłacamy telefon – bez żadnych faktur czy ryzyka wzrostu oprocentowania. Choć umowa obejmuje 24 lub 36 doładowań stałą kwotą, to dzięki elastycznej ofercie klient może spłacić urządzenie wcześniej i wybrać nowy smartfon.Dla osób przenoszących numer do T-Mobile, operator przygotował niespodziankę – nawet 4 miesiące korzystania z oferty bez opłat, aż do czasu przeniesienia numeru oraz dodatkowy bonus – rabat na urządzenie w wysokości do 100 zł.W nowej ofercie użytkownicy otrzymują 7200 GB (12 pakietów po 600 GB miesięcznie) w ramach usługi „Rok Internetu ekstra”, które można wykorzystać do końca umowy terminowej. Dzięki temu nie muszą się martwić o cenne gigabajty. Dodatkowo na powitanie każdy nowy klient otrzyma 100 GB ekstra na start. Oba bonusy są dostępne do odebrania w ciągu 31 dni w aplikacji „Mój T-Mobile”.Więcej informacji o ofertach na doładowania można znaleźć na stronie na stronie T-Mobile: https://www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/oferta-mix.