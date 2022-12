29 grudnia startuje w T-Mobile zimowa wyprzedaż, ktora potrwa do końca stycznia 2023 roku. Wśród przecenionych produktów znajdziemy smartfony, tablety i smartwatche, a zniżki sięgają nawet 450 zł, przy wyborze urządzenia w taryfie "L Nielimitowanej".

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Startuje wyprzedaż w T-Mobile Wśród przecenionych smartfonów znalazł się Samsung Galaxy S21 FE 5G.

W wyprzedażowej ofercie T-Mobile klienci znajdą 8 różnych sprzętów od Samsunga i Xiaomi – przecenionych o 200 zł każdy. Dostępne są one zarówno przy wyborze oferty abonamentowej, jak i bez tej usługi. Zniżkę tę można jednak powiększyć nawet do 450 zł, decydując się na zakup abonamentu w taryfie „L Nielimitowanej”. Abonament „L Nielimitowana”, prócz nieograniczonych limitem rozmów, SMS-ów oraz MMS-ów, gwarantuje całkowicie nielimitowany dostęp do sieci 5G, w maksymalnej dostępnej prędkości.Co ważne, każde urządzenie można zakupić na 24 raty 0%. Wyprzedaż urządzeń obejmuje także klientów, którzy zdecydują się na ofertę Magenta Dom , która obejmuje usługi takie jak abonament komórkowy, superszybki internet światłowodowy i telewizję.A jakie konkretnie urządzenia znajdziemy w magentowej ofercie? Dla tych, którzy chcieliby zaopatrzyć siebie lub kogoś bliskiego w nowy smartfon, do wyboru są Samsung Galaxy A23 5G, Samsung Galaxy S21 FE 5G, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G lub Xiaomi Redmi Note 11S. Z kolei dla tych, którzy poszukują smartwatcha operator przygotował Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE, Xiaomi Watch S1 lub Xiaomi Watch S1 Active. Dla tych, którzy chcieliby kupić nowy tablet, T-Mobile ma w wyprzedażowej ofercie Samsung Galaxy Tab A8.