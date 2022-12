W Plusie wystartowały noworoczne wyprzedaże. W promocyjnych cenach kupimy m.in smartfony Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy A23 5G 4/64GB, Samsung Galaxy S22 5G w wersji 128GB i 256GB czy OPPO Reno7 Lite 5G 8/128GB.

Przeczytaj także: W Plusie smartfony w niższych cenach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W Plusie ruszyła wyprzedaż urządzeń W ramach wyprzedaży w Plusie, cena obu wersji smartfona Samsung Galaxy S22 5G została obniżona o 600 złotych.

Abonament w Plusie – 2x więcej GB i Disney+ w prezencie nawet na 2 lata

Przeczytaj także: W Plusie startują świąteczne promocje

W ofercie wyprzedażowej Plusa znalazły się smartfony Samsung, OPPO, Xiaomi, Motorola, realme, vivo, a także smartwatche, słuchawki, głośniki Bluetooth czy telewizory.Na szczególną uwagę zasługują trzy modele marki Samsung obsługujące najszybszą w rankingu SpeedTest.pl sieć 5G Plusa. Pierwszy z nich, Samsung Galaxy S22 5G w dwóch wersjach pamięciowych do wyboru – 128 GB lub 256 GB. Model ten charakteryzuje się świetnym zestawem aparatów, które pozwalają wykonać odpowiednio doświetlone, wyraźne i pełne kolorów zdjęcia i filmy, nawet nocą. Samsung Galaxy S22 wyposażony jest w wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X, który ułatwia użytkowanie smartfona na zewnątrz, także w słoneczny dzień. Za szybkie działanie i brak opóźnień odpowiada procesor wykonany w technologii 4 nm. Natomiast, odświeżanie ekranu z wysoką częstotliwością do 120 Hz gwarantuje płynne wyświetlanie grafik.W ramach wyprzedaży w Plusie, cena obu wersji smartfona Samsung Galaxy S22 5G została obniżona o 600 złotych. Samsung Galaxy S22 5G 128 GB jest dostępny za 349 zł na start oraz 12 rat po 259,99 zł. Samsung Galaxy S22 5G 256 GB dostępny jest za 349 zł na start oraz 12 rat po 274,99 zł.Kolejnym polecanym smartfonem jest Samsung Galaxy A23 5G 4/64GB. Model łączy w sobie wydajność przeznaczonego do urządzeń mobilnych procesora rodziny Snapdragon® z 4 GB pamięci RAM, dzięki czemu bez trudu radzi sobie ze wszystkimi rodzajami zadań. Zastosowany w modelu Galaxy A23 5G wyświetlacz Infinity-V o przekątnej 6,6 cala pozwala na swobodne oglądanie filmów i seriali. Dzięki technologii FHD+ i wysokiej częstotliwości odświeżania 120 Hz, można cieszyć bardziej płynnym i ostrzejszym obrazem.Samsung Galaxy A23 5G 4/64GB w promocyjnej cenie w Plusie dostępny jest za 1 zł na start oraz 12 rat po 108,16 zł. W ramach wyprzedaży cena smartfona została obniżona o 200 złotych.Trzecim polecanym urządzeniem jest Samsung Galaxy Z Fold3 5G, składany smartfon klasy premium. Za niesamowite wrażenia przy oglądaniu filmów odpowiada ekran Dynamic AMOLED 2X oraz głośniki stereo z systemem Dolby Atmos. Model ten docenią fani gier, dzięki procesorowi 5 nm, który przetwarza dane jeszcze szybciej, oraz odświeżaniu ekranu z częstotliwością 120 Hz. Natomiast, za zdjęcia i wideo wysokiej jakości odpowiada pięć aparatów umieszczonych w trzech różnych punktach urządzenia – teleobiektyw 12 Mpix, aparat szerokokątny 12 Mpix, aparat ultraszerokokątny 12 Mpix, aparat pod ekranem 4 Mpix oraz na obudowie 10 Mpix. Samsung Galaxy Z Fold3 5G został wykonany z wytrzymałych materiałów, które są odporne na wielokrotne rozkładanie, intensywne korzystanie i pisanie po ekranie.W ramach wyprzedaży w Plusie cena smartfona Samsung Galaxy Z Fold3 5G została obniżona aż o 1000 złotych. Urządzenie dostępne jest za 599 zł na start oraz 12 rat po 433,25 zł, czyli łącznie 5 798 zł.Wśród polecanych smartfonów znajduje się także smartfon OPPO Reno7 Lite 5G 8/128 GB. To bardzo stylowy i wszechstronny model, który zaskoczy wieloma możliwościami fotograficznymi. Profesjonalny układ aparatów 64Mpix + 2Mpix + 2Mpix zapewnia wysokiej jakości filmy i zdjęcia bez względu na porę dnia i miejsce. Nowoczesny procesor Qualcomm Snapdragon 695 dostarcza odpowiednią wydajność do płynnej pracy.W promocyjnej cenie w Plusie OPPO Reno7 Lite 5G 8/128 GB dostępny jest za 199 zł na start oraz 12 rat po 153,32 zł, czyli łącznie o 200 zł taniej.Promocja trwa do wyczerpania zapasów.Do smartfonów w promocyjnej cenie, można dobrać korzystną ofertę na abonament głosowy. Przykładowo, wybierając abonament za min. 55 zł/mies. klienci otrzymują 2x więcej gigabajtów (aż 60 GB zamiast 30 GB) z dostępem do najszybszej sieci 5G w Polsce według rankingu SpeedTest.pl. Dodatkową korzyścią jest także Disney+ nawet na dwa lata w prezencie. Ponadto, z powyższymi promocjami łączy się jeszcze jedna doskonała okazja na kolejne oszczędności – abonamenty dla bliskich za 1 zł z rabatami nawet przez 15 miesięcy.