W Plus nowy zestaw internetu domowego z dostępem do sieci 5G

Od 28 grudnia w Plusie będzie dostępny nowy zestaw internetu domowego obsługujący sieć 5G. Zestaw będzie się składał z zewnętrznego modemu ZTE MC889 i domowego routera Wi-Fi ZTE T3000.

Router Wi-Fi z modemem instalowanym na zewnątrz budynku

Atrakcyjna oferta ratalna na sprzęt z dostępem do internetu 5G

Zewnętrzny modem wraz z wewnętrznym routerem sprawdzi się szczególnie w domach jednorodzinnych, jak i blokach, znajdujących się na granicy zasięgu 5G oraz tam, gdzie zasięg jest ograniczony przez przeszkody terenowe i urbanistyczne.W skład zestawu wchodzi modem zewnętrzny ZTE MC889, który obsługuje technologię 5G oraz starszą 4G/LTE. Odporne na warunki atmosferyczne urządzenie umieszcza się na zewnątrz budynku, najlepiej na wysokości, ograniczając w ten sposób wpływ przeszkód terenowych, np. wysokich budynków lub wzniesień, na zasięg w danej okolicy. Montaż na zewnątrz budynku zwiększa moc odbieranego przez router sygnału, poprawiając parametry transmisji danych pomiędzy modemem a stacją bazową. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się najlepszymi osiągami 5G w danej lokalizacji.Modem zewnętrzny ZTE MC889 łączy się kablem Ethernet z umieszczonym w domu lub mieszkaniu routerem Wi-Fi ZTE T3000, czyli z drugim urządzeniem wchodzącym w skład zestawu. Router zapewnia dostęp do internetu 5G Plusa rozprowadzając sygnał Wi-Fi w standardzie Wi-Fi 6. Urządzenie zapewnia stabilne i mocne połączenie dla nawet 128 urządzeń domowych jednocześnie. Dzięki zastosowaniu technologii NFC, wystarczy przyłożyć smartfon lub inny sprzęt obsługujący tę technologię do wskazanego miejsca na routerze, aby połączyć się z siecią Wi-Fi bez konieczności wpisywania hasła.Zestaw internetu domowego 5G będzie dostępy w Plusie za 1 zł na start oraz np. 36 rat po 52,72 zł za urządzenie. Taryfą polecaną do internetu 5G jest abonament za 50 zł miesięcznie z pakietem internetu 120 GB. Dodatkowo, klienci wybierający abonament z internetem 5G od Plusa otrzymują dostęp do Disney+ w prezencie nawet na 2 lata.