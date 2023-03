Plus: 5G dla wszystkich i nowa oferta dla rodzin i firm

Plus włącza 5G wszystkim klientom i wprowadza nowe oferty na abonament głosowy, internet 5G/LTE oraz światłowód. W nowych ofertach klienci otrzymają więcej GB i Disney+ bez opłat przez rok.

Przeczytaj także: Plus wprowadza nowe plany abonamentowe dla 5G

Nowe abonamenty z 5G

Abonamenty głosowe z internetem

W abonamencie S za 39 zł/mies. do dyspozycji będzie pakiet 6 GB danych.

W wariancie M za 59 zł/mies. do wykorzystania będzie aż 50 GB.

Aż 120 GB otrzymujemy w abonamencie L za 79 zł miesięcznie.

Największy pakiet XL z 250 GB będzie kosztować 99 zł/mies.

Oferta dla firm

Zestaw firmowy dla biznesu

Abonamenty rodzinne z najszybszym internetem 5G i Asystent Przenosin

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Abonamenty rodzinne z umową na rok W ramach abonamentów rodzinnych także można otrzymać dostęp do Disney+ w prezencie na cały rok. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Abonamenty rodzinne za 29 zł miesięcznie przez rok Przy wyborze abonamentu rodzinnego za 29 zł/mies. otrzymujemy 50 GB miesięcznie, za 49 zł/mies. będzie to pakiet 120 GB miesięcznie, a za 69 zł/mies. aż 250 GB miesięcznie do swobodnego sufowania po sieci. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Nowa oferta internetu

XS - 50 GB/mies. za 39 zł/mies.,

S - 100 GB/mies. za 49 zł/mies.,

M - 150 GB/mies. za 59 zł/mies.,

L - 200 GB/mies. za 69 zł/mies.,

XL - 500 GB/mies. za 79 zł/mies.,

2XL - 700 GB/mies. za 99 zł/mies.,

3XL - 1000 GB/mies. za 129 zł/mies.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Internet domowy 5G Plus przygotował specjalne rabaty oraz podwojoną paczkę GB w ofercie internetu domowego z umową na rok. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Internet już za 19 zł z umową na rok

19 zł/mies. (zamiast 49 zł/mies.) za 200 GB,

29 zł/mies. (zamiast 59 zł/mies.) za 300 GB,

39 zł/mies. (zamiast 69 zł/mies.) za 400 GB,

49 zł/mies. (zamiast 79 zł/mies.) za 1000 GB,

69 zł/mies. (zamiast 99 zł/mies.) za 1400 GB,

99 zł/mies. (zamiast 129 zł/mies.) za 2000 GB.

19 zł/mies. (zamiast 49 zł/mies.) dla szybkości 300 Mb/s,

29 zł/mies. (zamiast 59 zł/mies.) dla szybkości 600 Mb/s,

39 zł/mies. (zamiast 69 zł/mies.) dla szybkości 1 Gb/s.

Dostęp do 5G dla wszystkich w Plusie

Przeczytaj także: 5G będzie dostępne w każdym abonamencie w Plusie

Od 8 marca br. w ofercie głosowej dla klientów indywidualnych pojawią się abonamenty z większymi paczkami gigabajtów dla wszystkich, którzy chcą korzystać z dostępu do internetu w sieci 5G.Nowe abonamenty głosowe, podzielone na kategorie S, M, L oraz XL, pozwalają na zawarcie umowy nie tylko na 2 lata, ale także na rok.Tylko w Plusie, decydując się na jeden z powyższych abonamentów można skorzystać z promocji zapewniającej dostęp do Disney+ na rok w prezencie.W analogiczny sposób skonstruowana została oferta dla firm.W abonamencie XS za 49 zł + VAT przedsiębiorcy otrzymują do wykorzystania co miesiąc pakiet 30 GB.Większą liczbą GB klienci biznesowi znajdą w abonamentach: S z pakietem 70 GB/mies. za 59 zł + VAT lub M z pakietem 120 GB/mies. za 69 zł + VAT.Również w ofercie dla firm dostępna jest promocja z Disney+ w prezencie na rok.Przedsiębiorcy mogą skorzystać z atrakcyjnego rozwiązania gwarantującego jeszcze więcej internetu potrzebnego do niezakłóconej pracy.W ramach zestawu firmowego podpisując umowę na 12 lub 24 miesiące wraz z abonamentem głosowym za 79zł + VAT ze 150 GB/mies. można otrzymać dodatkową kartę do internetu 5G/LTE z kolejnymi 150 GB bez żadnych dodatkowych opłat. Klienci biznesowi mogą się także zdecydować na ofertę za 99zł + VAT z dwiema kartami po 300 GB lub za 119 zł/mies. + VAT z dwiema kartami po 600 GB.W Plusie najlepiej być całą rodziną. Specjalna oferta dla małych i dużych rodzin pozwala dobrać kolejne abonamenty już od 29 zł/mies. z umową na rok. W ramach abonamentów rodzinnych także można otrzymać dostęp do Disney+ w prezencie na cały rok.Przy wyborze abonamentu rodzinnego za 29 zł/mies. otrzymujemy 50 GB miesięcznie, za 49 zł/mies. będzie to pakiet 120 GB miesięcznie, a za 69 zł/mies. aż 250 GB miesięcznie do swobodnego surfowania po sieci.Teraz dodatkowo Plus uruchamia specjalną usługę Asystenta Przenosin, która ułatwi klientom i całym rodzinom organizację wszystkich formalności związanych ze zmianą operatora. Wystarczy, że klient zostawi swoje dane kontaktowe na specjalnej stronie internetowej, a dedykowany Asystent skontaktuje się z nim i pomoże w całym procesie.8 marca wprowadzona zostanie także nowa oferta internetu 5G/LTE z większą liczbą GB. Nowa oferta obejmuje 7 wariantów abonamentu przeznaczonego do mobilnej transmisji danych:Również w przypadku oferty internetowej użytkownicy mogą otrzymać dostęp do Disney+ na rok w prezencie.Klienci przenoszący internet do Plusa są zwolnieni z opłat przez pierwsze trzy miesiące.Podstawową usługą w każdym domu jest internet. Dlatego Plus przygotował specjalne rabaty oraz podwojoną paczkę GB w ofercie internetu domowego z umową na rok. Osoby, które zdecydują się na zakup tej usługi wraz telewizją w abonamencie od 30 zł/mies. lub z ofertą głosową od 59 zł/mies. mogą skorzystać z promocji na internet 5G/LTE w zestawie z routerem:Podane kwoty abonamentów nie obejmują kosztów zakupu routera.Podobna oferta została przygotowana dla klientów decydujących się na Plus Światłowód. Dobierając w tym samym dniu ofertę telewizyjną w abonamencie od 30zł/mies. lub głosową od 59 zł/mies., klienci w trakcie 12 miesięcznego kontraktu zapłacą:Plus jako lider 5G w Polsce stale pracuje nad rozwojem tej technologii w Polsce. Dlatego możliwość korzystania z 5G zostanie bezpłatnie udostępniona wszystkim użytkownikom sieci korzystającym z ofert Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Mix, Plus na kartę, Plus Internet, Plush ABO oraz Plush na kartę. Oznacza to, że z najszybszej sieci 5G w naszym kraju według SpeedTest.pl korzystać będą mogli użytkownicy ofert abonamentowych, na kartę i internetu mobilnego. Najszybsza sieć 5G Plusa pozwala na oglądanie filmów i seriali w lepszej jakości, płynną grę online oraz pracę lub naukę zdalną bez zakłóceń. Do korzystania z 5G konieczne jest posiadanie sprzętu obsługującego tę technologię oraz przebywanie w zasięgu sieci na paśmie 5G od Plusa.