Najszybszy internet mobilny i 5G w II 2023

Pojawił się najnowszy ranking RFBenchmark.pl, który tradycyjnie już analizuje ofertę internetu mobilnego oferowanego przez największych na rodzimym rynku operatorów sieci komórkowych. Jego autorzy przyglądają się zarówno technologii 5G, jak i 4G. Pomiary są zbierane od użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej RFBenchmark.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto w lutym 2023 był liderem w kategorii średniej szybkości pobierania danych?

Kto zwyciężył w kategorii średniej szybkości wysyłania danych?

Który operator miał najniższy średni wynik ping?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Gdzie najszybszy internet mobilny w lutym 2023? W kategorii 5G, liderem w szybkości pobierania danych był Plus (151,8 Mb/s), podczas gdy Orange osiągnął najlepszy wynik w szybkości wysyłania danych (36,4 Mb/s) i najniższej wartości ping (27,3 ms).

Stan Internetu mobilnego w Polsce w lutym 2023

Wyniki 5G

Średnia szybkość pobierania danych: Plus (151,0 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: T-Mobile (38,4 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Play (29,2 ms)

Wyniki 4G LTE

Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile (43,9 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Play (31,7 ms)

W jaki sposób zebraliśmy dane do rankingu?

W lutym liczba wykonanych pomiarów Internetu mobilnego w Polsce nieznacznie zmniejszyła się w porównaniu do stycznia. W poprzednim miesiącu zanotowano 512 469 pomiarów, a w lutym już 420 552 pomiarów. Udział technologii 5G w badaniach użytkowników naszej aplikacji po raz kolejny wzrósł i obecnie wynosi 10,54%, podczas gdy w poprzednim miesiącu wynosił 9,6%. Większość raportów nadal opiera się na pomiary z użyciem zasięgu 4G LTE (83,9%), a technologia WCDMA została wykorzystana przez 5,56% testujących.W lutym operatorzy Play (32,1%) i Orange (32,6%) byli najczęściej wybierani przez użytkowników aplikacji mobilnej RFBENCHMARK do pomiarów. Sieć Plus (18,2%) i T-Mobile (17,1%) miały mniejszą popularność wśród badanych.W styczniu byliśmy świadkami dość dużego zróżnicowanie w osiąganych wynikach przez różnych operatorów. W kategorii 5G, liderem w szybkości pobierania danych był Plus (151,8 Mb/s), podczas gdy Orange osiągnął najlepszy wynik w szybkości wysyłania danych (36,4 Mb/s) i najniższej wartości ping (27,3 ms).W przypadku LTE, Orange osiągnął najwyższą średnią szybkość pobierania danych (42,6 Mb/s), a Play był liderem w średniej szybkości wysyłania danych (22,3 Mb/s) i najniższej wartości ping (29,9 ms).W kategorii średniej szybkości pobierania danych z sieci 5G, najwyższe miejsce zajmuje operator Plus, który osiągnął wynik 151 Mb/s. To ogromna przewaga nad pozostałymi operatorami, którzy notują wyniki w granicach 50-60 Mb/s. Na drugim miejscu plasuje się T-Mobile , którego średnia prędkość pobierania danych wynosi 56,7 Mb/s, a na trzecim Orange z wynikiem 54 Mb/s. Na końcu zestawienia znalazł się Play, który osiągnął wynik 52,8 Mb/s.W przypadku średniej szybkości wysyłania danych z sieci 5G, liderem okazał się T-Mobile, którego średnia wynosi 38,4 Mb/s. Drugie miejsce zajmuje Orange z wynikiem 36 Mb/s, a tuż za nim na trzeciej pozycji znalazł się Play z wynikiem 35,6 Mb/s. Zwycięzca poprzedniej kategorii – Plus – okazał się operatorem z najsłabszym wynikiem pod względem szybkości wysyłania danych 5G i wylądował na końcu zestawienia z wynikiem 25,4 Mb/s.W kategorii najniższej średniej wartości opóźnienia (ping), Play uzyskał tytuł lidera, osiągając rezultat 29,2 ms. Za nim znalazł się T-Mobile uzyskawszy 30,9 ms, a trzeci był Orange z wynikiem 32,8 ms. Plus ponownie znalazł się na końcu tabeli z wynikiem 35 ms.T-Mobile objął prowadzenie w kategorii średniej szybkości pobierania danych LTE, osiągając 43,9 Mb/s. Ten operator wyprzedził tym samym Orange, który znalazł się na drugim miejscu z wynikiem 42,1 Mb/s. Najniższy stopień podium przypadł w udziale Play z wynikiem 39,5 Mb/s. Zestawienie zamknął Plus z rezultatem 32,8 Mb/s.Średnia szybkość wysyłania danych: Play (22,8 Mb/s).Play nadal prowadzi w kategorii średniej szybkości wysyłania danych, uzyskując 22,8 Mb/s. Orange została wiceliderem (20,6 Mb/s), a T-Mobile musi zadowolić się trzecim miejscem (20,2 Mb/s). Na ostatnim miejscu znajduje się Plus z wynikiem 18,4 Mb/s.Play nadal ma najlepszy wynik ping, wynoszący 31,7 ms. Orange zajął drugie miejsce z wynikiem 33,3 ms, a T-Mobile trzecie z wynikiem 34,1 ms. Najwyższą wartość ping odnotował Plus, osiągając wynik 38,7 ms.Pomiary są zbierane od użytkowników korzystających z naszej aplikacji mobilnej. Dzięki niej możemy mierzyć podstawowe parametry sieci komórkowej – między innymi poziom i jakość sygnału w zależności od technologii w jakiej pracuje urządzenie mobilne, informacje na temat operatora sieci komórkowej czy też państwa, na terenie którego znajduje się smartfon. Dodatkowo na żądanie wykonywane są pomiary szybkości Internetu podczas pobierania i wysyłania danych, a także test opóźnienia. W momencie, gdy aplikacja odnotuje niskiej jakości połączenie głosowe, brak usług internetu mobilnego lub innej usługi, ma ona możliwość zaraportowania aktualnej pozycji użytkownika, gdzie wystąpił problem z daną usługą.