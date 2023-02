Najszybszy internet mobilny i 5G w I 2023

Portal RFBenchmark.pl przedstawił swój najnowszy ranking operatorów komórkowych w Polsce. Zaprezentowano wyniki z podziałem na sieci 5G, 4G LTE i 3G. Kto był najlepszy w rankingu średniej szybkości pobierania danych, średniej szybkości wysyłania danych oraz średniej wartości ping?

5G

Średnia szybkość pobierania danych

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Gdzie najszybszy internet mobilny w styczniu 2023? Plus ma wyraźną przewagę nad pozostałymi operatorami w zakresie prędkości pobierania danych 5G, a wG liderem tej kategorii jest Orange.

Wyniki 4G LTE

Średnia szybkość pobierania danych

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Styczniowy ranking powstał w oparciu o 512469 pomiarów. Udział technologii 5G we wszystkich testach wzrósł z 5,62% w grudniu 2022 do 9,6%. Większość testów nadal wykorzystywała zasięg 4G LTE (84,63%).Z imponującym wynikiem 151,8 Mb/s, Plus ma wyraźną przewagę nad pozostałymi operatorami w zakresie prędkości pobierania danych 5G. Orange zajęło drugie miejsce z wynikiem 59,7 Mb/s, a za nim Play z wynikiem 56,5 Mb/s. T-Mobile miał najniższy wynik w wysokości 49 Mb/s.Liderem w tej kategorii jest Orange (36,4 Mb/s), które wyprzedziło Play (35,8 Mb/s). Na trzecim miejscu znalazł się T-Mobile (32,7 Mb/s). Na dole stawki znalazł się Plus (25,9 Mb/s).Orange uzyskało najlepszy wynik (27,3 ms) i wyprzedziło Play (27,9 ms). Na dalszych pozycjach znalazł się T-Mobile (30,2 ms) oraz Plus (37 ms).Orange utrzymało pozycję lidera w zestawieniu średniej szybkości pobierania danych LTE (42,6 Mb/s). T-Mobile, czyli wicelider, osiągnął 41,5 Mb/s, a Play 40,2 Mb/s. Tabelę zamknął Plus (33,2 Mb/s.).Play prowadzi z wynikiem 22,3 Mb/s. T-Mobile i Orange zremisowały na drugim miejscu z wynikiem 20 Mb/s. Najsłabiej wypadł Plus z wynikiem 17,6 Mb/s.Najlepszym wynikiem ping może pochwalić się Play (29,9 ms). Po pietach depcze mu Orange (30,1 ms). Brąz wpadł do kolekcji T-Mobile (33,6 ms), a smakiem obejść się musiał Plus (39,2 ms).