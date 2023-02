Jak działa numer alarmowy 112?

11 lutego obchodzony jest Dzień Numeru Alarmowego 112. Z tej okazji eksperci Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS przypominają, kiedy wybieramy numer 112, jak on działa oraz na czym polega działanie systemu eCall.

112 zapewnia bezpieczeństwo, gwarantując łatwy dostęp do służb ratunkowych w dowolnym miejscu Europy, dlatego wszyscy powinni znać ten numer i umiejętnie z niego korzystać. Dzień 11 lutego to doskonała okazja, aby przypomnieć, kiedy dzwonić na 112, co robić w nagłych wypadkach, a także by przy okazji przekazywać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy – mówi Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Kiedy wybieramy 112?

wypadku drogowego

pożaru

obrażeń ciała i silnego krwawienia

omdlenia i utraty świadomości

porażenia prądem

kradzieży, włamania, użycia przemocy

rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję

zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

eCall - samochód sam wybiera numer 112

Jak działa 112?

112, czyli wspólny unijny numer łączności alarmowej od ponad 30 lat ratuje zdrowie i życie Europejczyków. W 2021 roku korzystali z niego ponad 153 miliony razy, a przez ostatnie 12 lat wykonano na „112” przeszło 1,5 miliarda połączeń. W Polsce tylko w 2021 roku operatorzy numeru alarmowego odebrali ponad 21 mln zgłoszeń, z czego 35 proc. było nieuzasadnionych. Na szczęście ze statystyk wynika, że z roku na rok liczba nieuzasadnionych zgłoszeń spada, co oznacza, że kampanie promujące szeroko pojętą edukację, prowadzoną m.in. przez operatorów numerów alarmowych, przynoszą oczekiwane efekty.Niestety, w dalszym ciągu znajomość zasad funkcjonowania tego ujednoliconego numeru nie jest zadowalająca, ponieważ nie brakuje przykładów jego niefrasobliwego wykorzystywania. Dlatego warto przypomnieć, że alarmowy numer 112 wybieramy tylko w uzasadnionych wypadkach, które wymagają interwencji służb ratowniczych, czyli np. w sytuacji:Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w ciągu ostatnich 12 lat na numer 112 wykonano ponad 1,5 miliarda połączeń. Tylko w 2021 roku Europejczycy dzwonili na jednolity numer alarmowy przeszło 153 miliony razy (o 3 proc. więcej niż w roku 2019). Znakomita większość, bo 78 proc. wywołań było realizowanych z telefonów komórkowych. Z kolei statystyki MSWiA wskazują, że w 2021 roku polscy operatorzy numeru alarmowego odebrali aż 21 mln zgłoszeń. Należy podkreślić, że ponad 7,6 mln z tych połączeń (prawie 36 proc. ogółu) zakwalifikowanych zostało jako niezasadne, niewymagające interwencji służb - nie zostały przekazane do podmiotów ratunkowych: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowemu Ratownictwu Medycznego oraz innym służbom pomocniczym.Warto przypomnieć, że w ramach infrastruktury telefonu alarmowego 112 funkcjonuje także ogólnoeuropejski system eCall. Od 1 kwietnia 2018 roku wszystkie homologowane nowe typy pojazdów osobowych oraz dostawczych (do 3,5 tony) wyposażane są w moduł wykrywania kolizji drogowej i automatycznego wzywania pomocy na miejsce zdarzenia. Rolą usługi ratunkowej eCall, która ma charakter publiczny i bezpłatny, jest skrócenie czasu powiadamiania służb ratunkowych o wypadkach drogowych o 60 proc. w mieście i 50 proc. poza obszarami zabudowanymi. Szacuje się, że eCall jest w stanie zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych na drodze o 4 proc., a poważnych obrażeń o 6 proc. Dzięki niemu możliwe będzie zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w krajach UE o 2,5 tys. rocznie. Według danych MSWiA w 2021 roku w Centrach Powiadamiania Ratunkowego zarejestrowano łącznie 15 649 zgłoszeń eCall, co było wynikiem prawie trzykrotnie wyższym niż w roku 2020 (5 418). Wzrost liczby tych zgłoszeń należy tłumaczyć rosnącą liczbą samochodów posiadających przedmiotową funkcjonalność.Numer alarmowy 112 to ogólnopolski system, na który składa się 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) – po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu. Zgłoszenia z numerów 112 oraz 997 i 998 (niedługo także 999) trafiają do operatorów numerów alarmowych, którzy z kolei przekazują zebrane dane do odpowiednich dyspozytorów, angażujących właściwe zasoby ratownicze.