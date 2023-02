Notel Polska prezentuje dane odnośnie jakości i prędkości internetu mobilnego w Europie. Dotyczą one drugiej połowy minionego roku i bazują na pomiarach dokonanych przez użytkowników aplikacji mobilnej RFBENCHMARK. Oto, do jakich wniosków prowadzą.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które kraje w Europejskim Obszarze Gospodarczym gwarantują najszybszy internet mobilny?

Gdzie można dokonać transferu plików z najmniejszym opóźnieniem?

Który z krajów ma najniższe średnie prędkości pobierania danych?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Gdzie w Europie najszybszy internet mobilny? Belgia i Litwa zostały wyróżnione ze względu na wysokie średnie prędkości pobierania danych.

Belgia i Litwa zostały wyróżnione ze względu na wysokie średnie prędkości pobierania danych. Oba kraje oferują doskonałą łączność internetową , umożliwiającą szybki dostęp do informacji i plików online. W przypadku Belgii średnia prędkość wynosi imponujące 91,45 Mb/s, natomiast Litwa oferuje średnią prędkość pobierania na poziomie 87,9 Mb/s.Z kolei na najszybszy internet mobilny nie mają co liczyć Węgry i Rumunia, które mają najniższe średnie prędkości pobierania danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym - średnie prędkości pobierania danych wynoszą poniżej 33 Mb/s i są znacznie niższe od średnich wyników w innych krajach EOG.W kategorii prędkości wysyłania danych dominuje Słowenia, ze średnią prędkością 30,83 Mb/s, a następnie Chorwacja ze średnią prędkością wysyłania 26,61 Mb/s. Z kolei Irlandia i Niemcy mają najwolniejsze średnie prędkości wysyłania danych w regionie - średnia dla Irlandii to zaledwie 6,29 Mb/s, a dla Niemiec - 9,09 Mb/s.Dla osób poszukujących internetu mobilnego gwarantującego transmisję plików z minimalnym opóźnieniem, Estonia i Łotwa są najlepszymi opcjami w EOG. Estonia ma wartość ping wynoszącą zaledwie 23 ms, podczas gdy Łotwa nie jest daleko w tyle z wartością ping wynoszącą nieco ponad 25 ms.