Polska, czyli wysokie cyberbezpieczeństwo i drogi dostęp do internetu

Surfshark prezentuje wyniki kolejnej już, czwartej fali badania Digital Quality of Life. Okazuje się, że jakość życia cyfrowego w naszym kraju nie odbiega dalece od światowych standardów, plasując nas na 23. pozycji pośród 117 przebadanych krajów. Prym w zestawieniu wiodą Izrael, Dania oraz Niemcy. Wysoką pozycję (9.) zajęliśmy w kategorii cyberbezpieczeństwo. Dużo gorzej wypadliśmy pod względem dostępności cenowej internetu czy jakości łączy internetowych.

Dostęp do Internetu Polsce: powyżej średniej. Stacjonarny lepszy od mobilnego

Na tle świata dostęp do Internetu w Polsce jest stosunkowo tani, ale jest jeszcze przestrzeń do poprawy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Indeks infrastruktury cyfrowej W rankingu infrastruktury cyfrowej – by wyrównać wynik z Danią, która zajęła pierwsze miejsce, Polski wynik powinien poprawić się o 30%.

Koszty dostępu do Internetu rosną globalnie

Często kraje z wysoką jakością cyfrowego życia to te z rozwiniętymi gospodarkami, ale nie zawsze pieniądze są w stanie kupić nam cyfrowe szczęście – tłumaczy Gabriele Racaityte-Krasauske, Szefowa PR w Surfshark. Dlatego też, czwarty rok z rzędu przeprowadzamy badanie Digital Quality Of Life, by wiedzieć jak w różnych krajach zaspokajane są cyfrowe potrzeby obywateli. Co najważniejsze, nasze badanie pokazuje również cyfrowe nierówności, z powodu których cierpią miliony ludzi na całym świecie.

Najlepsze i najgorsze kraje do życia

Badanie przeprowadzone zostało przez firmę Surfshark - eksperta w dziedzinie cyberbezpieczeństwa . Indeks DQL opiera się na pięciu filarach jakości cyfrowego życia: dostępności Internetu, jakości dostępu do Internetu , e-administracji, infrastrukturze cyfrowej oraz cyberbezpieczeństwie. W tym roku Polska znalazła się w TOP 30 globalnego rankingu, zajmując 23. miejsce (18. w Europie). Względem zeszłego roku to wyżej o dwie pozycje (25 vs 23). Kraj najsłabiej wypadł w rankingu infrastruktury cyfrowej – by wyrównać wynik z Danią, która zajęła pierwsze miejsce, Polski wynik powinien poprawić się o 30%.Jakość Internetu w Polsce, biorąc pod uwagę prędkości, stabilność i wzrost dostępności, plasuje kraj na 38. miejscu rankingu (16% lepiej od średniej). Dostęp stacjonarny osiąga średnią prędkość 151,7 Mbps (24. miejsce w rankingu), a mobilny – 55Mbps (45. miejsce).W porównaniu do Litwy - polski Internet mobilny jest 18% wolniejszy, a stacjonarny 7% szybszy. Porównując do zeszłego roku prędkość mobilnego Internetu wzrosła o 13,2% (6,4Mbps), a stacjonarnego o 19,9% (26,1Mbps). Singapur, który w tegorocznym zestawieniu cieszy się mianem kraju z najszybszymi łączami, oferuje odpowiednio 104Mbps i 261Mbps dla łączy mobilnych i stacjonarnych.Pod względem dostępności cenowej nadwiślański kraj znalazł się na 26. miejscu rankingu. Polacy mogą kupić 1GB mobilnego transferu za równowartość 85 sekund pracy, co daje wynik 47% niższy od litewskiego. Jednakże w porównaniu do Izraela, który zajął pierwszą lokatę w tej kategorii (5s pracy za 1GB), Polacy na 1GB mobilnego transferu muszą pracować aż 17 razy dłużej.W porównaniu do ubiegłorocznych wyników Polacy na 1GB mobilnego transferu muszą pracować 64 sekundy więcej. Stacjonarny dostęp do Internetu kosztuje Polaków około 96 minut pracy miesięcznie. To 5 razy więcej, niż muszą pracować mieszkańcy Izraela – w tym kraju najtańszy pakiet kosztuje równowartość 19 minut pracy. Stacjonarny dostęp do Internetu, względem zeszłorocznego rankingu, znacznie w Polsce potaniał – teraz trzeba pracować 19 minut mniej, niż przed rokiem.Stacjonarny dostęp do Internetu globalnie staje się rokrocznie mniej atrakcyjny cenowo. W porównaniu do rankingu rok temu trzeba pracować 6 minut więcej niż w 2021. Podobny trend można było zaobserwować w zeszłorocznym badaniu. W niektórych krajach, jak na przykład Uganda czy Wybrzeże Kości Słoniowej, trzeba pracować dwa tygodnie na najniższy pakiet Internetu stacjonarnego. Przy obecnej inflacji, gospodarstwa domowe z najniższymi dochodami mają największe trudności w opłaceniu dostępu. Z badania Surfshark wynika również, że kraje z najsłabszą jakością łączy internetowych to również kraje, w których na pakiet dostępu do Internetu trzeba pracować najdłużej.7 z 10 najwyżej punktowanych krajów to kraje europejskie. Nie zmieniło się to od 3. edycji badania. Izrael zepchnął w tym roku Danię na drugie miejsce po dwóch latach jej dominacji. Niemcy są trzecie, a Francja i Szwecja zamykają pierwszą piątkę ze 117 badanych krajów. Kongo, Demokratyczna Republika Konga, Jemen, Etiopia, Mozambik, Kamerun to ostatnie pięć krajów w rankingu.USA to kraj z najwyższą jakością cyfrowego życia w regionie, a Izrael jest pierwszy w Azji. Z kolei Południowa Afryka to kraj z najlepszym wynikiem na swoim kontynencie. W Oceanii Nowa Zelandia prześciga Australię.