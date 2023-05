Najszybszy internet mobilny i 5G w IV 2023

Portal RFBenchmark.pl prezentuje najnowszy ranking "najszybszych" operatorów komórkowych w Polsce. Otrzymujemy zatem kolejną porcję danych z podziałem na sieci 5G oraz 4G LTE. Kto okazał się liderem? Odpowiedź poniżej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto w kwietniu 2023 był liderem w kategorii średniej szybkości pobierania danych?

Kto zwyciężył w kategorii średniej szybkości wysyłania danych?

Który operator miał najniższy średni wynik ping?



Stan Internetu mobilnego w Polsce w kwietniu 2023



Wyniki 5G

Średnia szybkość pobierania danych: Plus (148,2 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: Play (39,3 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Play (27,2 ms)

Wyniki 4G LTE



Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile (42,7 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: Play (23,3 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Play (30,5 ms)

W jaki sposób zebraliśmy dane do rankingu?

Kwiecień przyniósł dalsze zmiany na rynku Internetu mobilnego w Polsce. W tym miesiącu odnotowaliśmy 486 634 pomiary, z których wynika, że użytkownicy coraz chętniej korzystają z technologii 5G.W kwietniu 2023 r. udział technologii 5G w badaniach użytkowników naszej aplikacji wyniósł 13,07%, co oznacza wzrost w porównaniu z marcem, kiedy wynosił 11,48%. Technologia 4G LTE nadal dominowała w pomiarach, stanowiąc 80,84% wszystkich wyników. Technologia WCDMA została wykorzystana przez 6,09% testujących.Najpopularniejszymi operatorami wybieranymi przez użytkowników mobilnej aplikacji RFBENCHMARK do przeprowadzania testów byli Orange (32,93%) i Play (31,69%). Zdecydowanie mniej osób decydowało się na wykorzystanie sieci Plus (18,48%) oraz T-Mobile (16,9%) w celu wykonania pomiarów.Plus nadal utrzymuje przewagę w szybkości pobierania danych w sieci 5G, osiągając wynik 148,2 Mb/s. Pozostali operatorzy wciąż nie są w stanie nawiązać walki o pierwsze miejsce, co potwierdza wyjątkowe wyniki Plusa w tej kategorii. T-Mobile z wynikiem 57,3 Mb/s uplasował się na drugim miejscu, pokazując jednak znaczącą różnicę w stosunku do lidera. Play, z wynikiem 56,6 Mb/s, zajął trzecie miejsce, nieznacznie tracąc do T-Mobile, podczas gdy Orange z wynikiem 53,4 Mb/s zamyka stawkę, nie osiągając wyniku powyżej 60 Mb/s.Play wyróżnił się na tle konkurencji, zdobywając pierwszeństwo w kategorii szybkości wysyłania danych w sieci 5G z wynikiem 39,3 Mb/s. Mimo swojego dominującego stanowiska w szybkości pobierania, Plus musiał zadowolić się trzecim miejscem w tej kategorii, osiągając 26,2 Mb/s. T-Mobile z wynikiem 36,9 Mb/s zajął drugie miejsce, wykazując solidną jakość usług. Orange, z wynikiem 34,5 Mb/s, zamknął stawkę, nieco tracąc do T-Mobile i Play.Play nie tylko wykazał się w kategorii szybkości wysyłania danych, ale także osiągnął najlepszy wynik ping w sieci 5G, z wynikiem 27,2 ms. Pozostali operatorzy, choć bliscy, nie byli w stanie przebić tego wyniku. T-Mobile z wynikiem 28,6 ms uplasował się tuż za Play, podczas gdy Orange z wynikiem 30,0 ms zajął trzecie miejsce. Plus, mimo silnych wyników w kategorii pobierania danych, w tym przypadku z wynikiem 35,5 ms znalazł się na ostatnim miejscu, co może mieć wpływ na odczuwalną jakość połączeń dla użytkowników sieci.T-Mobile nie tylko utrzymał, ale wręcz umocnił swoje pierwsze miejsce w kategorii szybkości pobierania danych w sieci 4G, osiągając imponujące 42,7 Mb/s. To potwierdza, że niezależnie od rozwoju technologii 5G, T-Mobile nadal nie zapomina o swoich użytkownikach korzystających z 4G.Play z wynikiem 39,1 Mb/s zajął drugie miejsce, oferując swoim klientom solidne prędkości, choć nieco niższe niż lider. Orange, choć z niewielką różnicą, musiał ustąpić Play i z wynikiem 39,0 Mb/s uplasował się na trzecim stopniu podium. Natomiast Plus, z wynikiem 33,2 Mb/s, znów znalazł się na czwartym miejscu.Choć Play jest znany z mocnych wyników w sieci 5G, nie zaniedbuje sieci 4G, potwierdzając swoje liderowanie w prędkości wysyłania danych z rezultatem 23,3 Mb/s. Wyraźnie widać, że ten operator skupia się na zapewnieniu wysokiej jakości usług zarówno w przypadku pobierania, jak i wysyłania danych.T-Mobile, mimo że nie udało mu się wyprzedzić Play, zaprezentował godny uwagi wynik 20,1 Mb/s, co umożliwiło mu zdobycie srebrnego medalu w tej kategorii. Orange, z wynikiem zaledwie nieco niższym – 19,9 Mb/s, znalazło się tuż za T-Mobile, co pokazuje, że rywalizacja o drugą pozycję była naprawdę emocjonująca.Plus, mimo swojej dominacji w prędkości pobierania danych w sieci 5G, w kategorii szybkości wysyłania danych w sieci 4G musiał zadowolić się ostatnim miejscem z wynikiem 17,8 Mb/s.Play, nie zasypiając na laurach, zademonstrował swoje możliwości w dziedzinie niskiego pingu w sieci 4G, osiągając wynik 30,5 ms. To podkreśla istotność szybkiej reakcji na komendy użytkownika, które są niezbędne dla płynnej komunikacji, a Play konsekwentnie prezentuje się mocno w tej kategorii.Z tyłu, nieco za Playem, Orange zdobyło drugie miejsce z wynikiem 31,0 ms. Choć Orange nie udało się zdobyć pierwszeństwa, ich wynik jest solidny i dowodzi, że operator ten nie lekceważy jakości swoich usług.T-Mobile z wynikiem 33,0 ms uplasowało się na trzecim miejscu. Pomimo tego, że nie jest to najwyższe osiągnięcie, T-Mobile nadal dostarcza konkurencyjny ping w sieci 4G, co przekłada się na satysfakcjonujące doświadczenia użytkowników.Na koniec listy, z wynikiem 38,9 ms, znalazł się Plus.Pomiary są zbierane od użytkowników korzystających z naszej aplikacji mobilnej. Dzięki niej możemy mierzyć podstawowe parametry sieci komórkowej – między innymi poziom i jakość sygnału w zależności od technologii w jakiej pracuje urządzenie mobilne, informacje na temat operatora sieci komórkowej czy też państwa, na terenie którego znajduje się smartfon. Dodatkowo na żądanie wykonywane są pomiary szybkości Internetu podczas pobierania i wysyłania danych, a także test opóźnienia.W momencie, gdy aplikacja odnotuje niskiej jakości połączenie głosowe, brak usług internetu mobilnego lub innej usługi, ma ona możliwość zaraportowania aktualnej pozycji użytkownika, gdzie wystąpił problem z daną usługą.