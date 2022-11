W Plusie smartfony w niższych cenach

Samsung Galaxy Z Flip 4 5G, Samsung Galaxy Z Fold 4 5G i Samsung Galaxy S22 Ultra 5G - te trzy modele smartfonów zostały objęte promocją w Plusie. Klienci decydujący się na zakup w 12 ratach, otrzymają telefony z większą pamięcią w cenie tych o mniejszej pojemności. Promocja potrwa do końca roku.

Przeczytaj także: W Plusie startują świąteczne promocje

128GB zapłacimy 4899 zł zamiast 5699 zł,

256GB zapłacimy 5209 zł zamiast 6049 zł,

512GB zapłacimy 8499 zł zamiast 9899 zł.

128GB zapłacimy 5459 zł zamiast 6549 zł

256GB zapłacimy 5959 zł zamiast 7048 zł

512GB zapłacimy 6459 zł zamiast 7649 zł

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W Plusie nowa promocja W Plusie możliwy jest zakup smartfonów z większą pamięcią w cenie tych o mniejszej pojemności. Promocja obejmuje trzy flagowe modele – Samsung Galaxy Z Flip 4 5G, Samsung Galaxy Z Fold 4 5G i Samsung Galaxy S22 Ultra 5G.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G

Samsung Galaxy Z Flip 4 5G

Klienci decydujący się na zakup smartfona w 12 ratach w Plusie dostaną 512 GB w cenie 256 GB, a osoby, które wybiorą telefon z 256 GB pamięci zapłacą za niego jak za wersję ze 128 GB.Promocja obejmuje trzy flagowe modele – Samsung Galaxy Z Flip 4 5G, Samsung Galaxy Z Fold 4 5G i Samsung Galaxy S22 Ultra 5G.Przy 12 ratach wybierając Samsung Galaxy Z Flip 4 5G o pojemności:Przy ratalnym zakupie Samsung Galaxy Z Fold 4 5G o pojemności:Natomiast decydując się na Samsung Galaxy S22 Ultra 5G o pojemności:Dodatkowo wybierając abonament w Plusie klienci dostają 2x więcej GB oraz dostęp do Disney+ nawet przez 2 lata. Ponadto Plus do podwojonej ilości GB i dostępu do Disney+ umożliwia dobranie abonamentów dla bliskich za 1 zł miesięcznie nawet przez 15 miesięcy.Dostępny w 4 kolorach Samsung Galaxy S22 Ultra 5G to pierwszy model z serii Galaxy S z wbudowanym rysikiem. Wyposażony w procesor w technologii 4 nm poradzi sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami. Posiada wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X z Vision Booster, a jego jasność może osiągnąć aż 1750 nitów, co okaże się bardzo pomocne podczas słonecznych dni. Aparat 108 Mpix + 10 Mpix + 12 Mpix + 10 Mpix idealnie sprawdzi się zarówno w dzień, jak i w nocy. Inteligentna bateria dostosowuje zużycie do korzystającego z niej użytkownika. Dodatkowo ramka Armor Aluminium i wytrzymałe szkło stanowią świetną ochronę smartfona.Wyjątkowy ekran Galaxy Z Fold 4 i jego elegancki design sprawiają, że nie da się przejść wobec niego obojętnie. Dostępny jest w czterech kolorach. Jego rozkładany ekran czyni z Galaxy Z Fold dwa telefony w jednym. Wyposażony w procesor Snapdragon8+ Gen 1, aparat 50 Mpix + 10 Mpix + 12 Mpix będzie idealną propozycją dla najbardziej wymagających użytkowników smartfonów. Bateria o pojemności 4400 mAh pozwoli na długie godziny korzystania z aplikacji na dużym ekranie.Samsung Galaxy Z Flip 4 to wygoda, piękno i kompaktowość w jednym. Ekran o przekątnej 6,7 cala wykonany w technologii Dynamic AMOLED 2X umożliwia oglądanie filmów w kinowej jakości. Procesor SnapDragon8+ Gen 1 to płynna praca bez zakłóceń. Aparat 12 Mpix + 12 Mpix w połączeniu ze składaną konstrukcją pozwala na stosowanie smartfona jako statywu do wykonywania świetnych zdjęć. Bateria jest jeszcze bardziej wytrzymała od poprzedniego, a szybkie ładowanie 25 W pozwoli na naładowanie baterii do 50% w 30 minut, dlatego korzystanie ze smartfona będzie bezproblemowe.