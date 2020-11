W T-Mobile na święta smartfony i smartwatche

T-Mobile rusza ze świąteczną promocją i udostępnia swoim klientom atrakcyjną ofertę smartfonów Samsung Galaxy S10 Lite i Samsung Galaxy A42 5G w abonamencie, a także szeroki wybór smartwatchy i smartbandów.

A może to już czas na 5G? Dla zainteresowanych zakupem urządzeń obsługujących superszybką sieć piątej generacji - model Samsung Galaxy A42 5G.

Samsung Galaxy S10 Lite to model z wydajnym procesorem Qualcomm Snapdragon 855. W połączeniu z mocną baterią 4500 mAh i ekranem Super AMOLED FHD smartfon, który w tym roku miał swoją premierę, oferuje szeroki zestaw funkcji, komfortową obsługę i niezawodność. W ramach świątecznej promocji klienci otrzymają go w abonamencie 145 zł miesięcznie nie za 599 zł tylko za 1 zł w tym samym planie taryfowym. Wybierając tę propozycję, użytkownicy mogą liczyć jednocześnie na nielimitowane usługi telekomunikacyjne oraz internet bez limitu gigabajtów, który po wykorzystaniu 15 GB zwalnia do 1 Mb/s.A może to już czas na 5G? Dla zainteresowanych zakupem urządzeń obsługujących superszybką sieć piątej generacji T-Mobile przygotował model Samsung Galaxy A42 5G, który jest wyposażony w wyświetlacz Super AMOLED i baterię 5000 mAh, a także procesor Qualcomm Snapdragon 750G. W ramach oferty smartfon można teraz kupić za 1 zł na start w abonamencie za 105 zł miesięcznie, zawierającym nielimitowane rozmowy, MMS-y i SMS-y oraz gigabajty bez limitu (po wykorzystaniu 15 GB, internet działa dalej przy zmniejszonej prędkości).Z myślą o klientach, którym marzą się inne gadżety, T-Mobile przygotował ofertę gwiazdkową, w której znalazło się aż 7 modeli smartwatchy i smartbandów. Są one dostępne zarówno w abonamencie, jak i w zestawach oraz bez opcji abonamentowej. W tym ostatnim wypadku klienci mogą zdecydować się albo na raty 0%, albo na zakup w pełnej cenie. Na szczególną uwagę zasługują przy tym modele Samsung Galaxy Watch3, Samsung Galaxy Fit 2, Huawei Watch GT 2, Huawei Watch Fit, OPPO Watch 46 mm, Xiaomi Mi Smart Band 5 oraz Family Watch MT40 (dla młodszych użytkowników).