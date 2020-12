Smartokazje w T-Mobile - wybierz swój smartfon lub smartwatch

Zbliża się nowy rok, a T-Mobile przygotował dla swoich klientów nową ofertę. W ramach promocji operator przygotował wiele opcji i wariantów, zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów. Jest także coś dla tych, którzy poszukują oferty bez planu taryfowego.

Wybierz spośród 30 zestawów

Zestaw ze smartfonem Samsung Galaxy A42 5G
Smartfon Samsung Galaxy A42 5G można zakupić w ofercie ze smartwatchem Samsung Galaxy Watch3 LTE – wówczas całość kosztować będzie 300 zł taniej niż standardowo,

Coś dla siebie znajdą także fani Xiaomi
Klienci mogą wybrać smartfon Xiaomi Redmi Note 9 za złotówkę z opaską sportową Xiaomi Mi Smart Band 5, którą otrzymają w prezencie.

Smartokazje bez abonamentu

Osoby zainteresowane kompleksowym pakietem mogą wybrać zestaw ze smartfonem Samsung Galaxy A42 5G, który nie tylko pozwoli im na skorzystanie z ciekawych aplikacji treningowych, ale też umożliwi wejście w erę internetu piątej generacji. Model jest dostępny w cenie 1 zł na start w abonamencie M w wysokości 105 zł miesięcznie, zawierającym nielimitowane usługi telekomunikacyjne oraz internet bez limitu gigabajtów, którego prędkość zwalnia po przekroczeniu 15 GB.Ten sam smartfon można kupić w ofercie ze smartwatchem Samsung Galaxy Watch3 LTE – wówczas całość kosztować będzie 300 zł taniej niż standardowo, czyli 299 zł na start w abonamencie T‑Mobile L za 165 zł na miesiąc, w którym nasi klienci również mogą liczyć na nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a ponadto nielimitowany internet, w którym ograniczenie prędkości pojawia się dopiero po przekroczeniu 70 GB. Co ważne, decydując się na model zegarka dostępny w tym zestawie, użytkownik bez problemu skorzysta z funkcjonalności takich jak odbieranie połączeń – pozwala on na zastosowanie karty MultiSIM, dzielącej ten sam numer, który dana osoba ma aktywny na smartfonie. Samsung Galaxy A42 5G jest dodatkowo dostępny w zestawie z opaską sportową Samsung Galaxy Fit 2 za 1 zł w abonamencie M w kwocie 115 zł miesięcznie.Coś dla siebie znajdą także fani Xiaomi. Mogą oni wybrać smartfon Xiaomi Redmi Note 9 za złotówkę z opaską sportową Xiaomi Mi Smart Band 5, którą otrzymają w prezencie. Oferta jest dostępna w abonamencie M za 95 zł miesięcznie.Propozycja dla osób, które chciałyby zdecydować się na smartwatch bez umowy abonamentowej, zawiera z kolei blisko 20 modeli od wszystkich wiodących producentów na rynku. Można je kupić na raty 0%, w tym np. zegarek Samsung Galaxy Watch3 LTE z opłatą na start 79 zł oraz płatnością ratalną w wysokości 80 zł miesięcznie w przypadku 24 rat. Samsung Galaxy Active 2 to natomiast koszt 69 zł na start w wariancie z 24 ratami w wysokości 45 zł.