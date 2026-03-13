eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyRynek pracy w Polsce, czyli więcej satysfakcji, ale i większy stres

Rynek pracy w Polsce, czyli więcej satysfakcji, ale i większy stres

2026-03-13 00:20

Rynek pracy w Polsce, czyli więcej satysfakcji, ale i większy stres

Praca w biurze © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

Wprawdzie polscy pracownicy w dużej mierze odczuwają satysfakcję z pracy, ale coraz częściej towarzyszy im także stres i poczucie niepewności - dowodzi „Raport wynagrodzeń i trendów w przedsiębiorstwach” autorstwa Grafton Recruitment. Jednocześnie rośnie przekonanie, że w obecnych realiach zmiana pracy może być trudna. Istotnym trendem jest również widoczny w wielu firmach powrót do pracy stacjonarnej.

Przeczytaj także: Czy Polacy lubią swoją pracę? Najświeższe dane o stresie i satysfakcji

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy i co wpływa na ich satysfakcję zawodową?
  • Jak duży jest odsetek pracowników odczuwających stres związany z pracą?
  • Czy zmiana pracy jest obecnie trudniejsza niż kilka lat temu?
  • Jak zmienia się model pracy zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej?

Najważniejsze: wynagrodzenie, atmosfera i stabilność


Z badania przeprowadzonego przez Grafton Recruitment wynika, że to wynagrodzenie, atmosfera oraz stabilność zatrudnienia należały do najważniejszych czynników wpływających na satysfakcję pracowników w 2025 roku. Na kolejnych pozycjach uplasowały się możliwości rozwoju i awansu, realizowania ciekawych zadań i projektów, pracy zdalnej oraz benefity pozapłacowe.
Wynagrodzenie pozostaje najważniejszym czynnikiem oceny miejsca pracy, niezależnie od wielkości firmy, działu i stanowiska. Wyjątkiem jest kadra zarządzająca, dla której większe znaczenie ma atmosfera w pracy, co może wynikać z relatywnie wysokiego poziomu płac w tej grupie. Analiza priorytetów pracowników wskazuje na rosnącą wagę poczucia stabilności zatrudnienia, w szczególności dla zatrudnionych w mniejszych firmach – wyjaśnia Magdalena Głuchowska, Lead Recruitment Expert Grafton Recruitment.
Na czym najbardziej zależy Ci w pracy
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Na czym najbardziej zależy Ci w pracy

Wynagrodzenie pozostaje najważniejszym czynnikiem oceny miejsca pracy

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


To, na czym najbardziej zależy pracownikom, tylko częściowo pokrywa się z tym, jak postrzegają oni realizację tych potrzeb przez organizacje. Oceniając działania firm, za najbardziej satysfakcjonujące obszary wskazują atmosferę, bezpieczeństwo zatrudnienia oraz możliwość realizowania ciekawych zadań czy projektów. Zadowolenie z wysokości wynagrodzenia znalazło się dopiero na czwartym miejscu, co jest zgodne z innymi badaniami – oczekiwania płacowe pracowników zazwyczaj przewyższają realne możliwości firm.
Warto zwrócić uwagę na obszar związany z rozwojem i możliwościami awansu. Widać wyraźnie, że potrzeby pracowników w tym zakresie nie są zaspokajane – znajdują się wysoko na liście priorytetów, podczas gdy działania firm w tym obszarze oceniane są najsłabiej – dodaje Magdalena Głuchowska, Lead Recruitment Expert Grafton Recruitment.

Pracujący nadal zadowoleni


W 2025 roku zadowolenie z pracy deklarowało 62% zatrudnionych, podobnie jak trzy lata temu. Jednocześnie zmniejszył się odsetek osób oceniających swoją pracę negatywnie: z 13% do 9%, wynika z „Raportu wynagrodzeń i trendów w przedsiębiorstwach” Grafton Recruitment.

Najwyższy poziom satysfakcji jest widoczny wśród zatrudnionych w mniejszych firmach (75 do 100 osób), przede wszystkim wśród pracowników działów logistyki, sprzedaży, marketingu i PR.
Zadowolenie z pracy
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Zadowolenie z pracy

9% pracowników deklaruje niezadowolenie z pracy

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Niski poziom niezadowolenia może wynikać z wielu czynników – od poprawy warunków i organizacji pracy, przez weryfikację polityki wynagrodzeń, po usprawnienie komunikacji. Nie bez znaczenia wydaje się wzrost obaw co do możliwości znalezienia innej pracy.
W ostatnich latach wiele firm wprowadziło podwyżki wynagrodzeń, reagując zarówno na presję inflacyjną, jak i rosnące oczekiwania pracowników. Jednocześnie angażowały się w budowanie bardziej przyjaznego środowiska pracy i rozwój kompetencji w obszarze zarządzania i komunikacji. Wellbeing zyskał wymiar praktyczny: to już nie hasło, lecz konkretne działania – tłumaczy Joanna Ciężkowska, Senior Brand Manager Grafton Recruitment.

Stres zawodowy: rosnące obciążenie w pracy


Wysoki odsetek deklarujących zadowolenie z pracy nie oznacza, że funkcjonują oni w środowisku wolnym od napięć. Z „Raportu wynagrodzeń i trendów w przedsiębiorstwach” wynika, że 64% zatrudnionych odczuwa stres związany z wykonywanymi obowiązkami, przy czym dla 25% z nich praca jest „zdecydowanie stresująca”. To wyraźny wzrost w porównaniu z wynikami z 2023 roku, kiedy odsetek ten wynosił 54,5%. Jedynie 13% badanych przyznaje, że nie odczuwa napięcia, a co czwarty nie potrafi jednoznacznie wypowiedzieć się na ten temat.

Najwięcej osób odczuwających stres pracuje dużych w firmach, liczących od 251 do 500 zatrudnionych. To głównie pracownicy działu finansów (75%), sprzedaży (73%) oraz zespołów obsługi klienta i operacji (72%). Na wysoką presję wskazuje także kadra zarządzająca (70%). Najrzadziej wysoki poziom napięcia deklarują zespoły logistyki oraz marketingu i PR.
Powody stresu w pracy mogą być różne, to nie tylko nadmiar obowiązków, ale także tempo zmian, presja na wyniki, poczucie odpowiedzialności, oczekiwanie natychmiastowej reakcji czy błyskawicznego rozwiązywania problemów. W niektórych organizacjach źródłem napięcia są też niestandardowe godziny pracy czy wielozadaniowość – podkreśla Magdalena Głuchowska, Lead Recruitment Expert Grafton Recruitment.
Stres w pracy
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Stres w pracy

Jedynie 13% badanych przyznaje, że nie odczuwa napięcia

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Wzrost wynagrodzeń w przedsiębiorstwach – perspektywa pracujących


Ubiegłoroczne wyniki badania wyraźnie różnią się od tych sprzed trzech lat. Zwiększył się odsetek osób, którym wynagrodzenie wzrosło, jednocześnie zmieniła się struktura podwyżek.

Tylko 3% pracujących w przedsiębiorstwach deklarowało otrzymanie podwyżki powyżej 15%, podczas gdy dwa lata temu było to 15,1%. Jednocześnie z 45,6% do 66% wzrósł odsetek tych, których wynagrodzenie zwiększyło się do 15% (45% badanych otrzymało 5% więcej, a co piąty w przedziale 6–15%). Prawie co trzeci respondent (31%) zaznaczył, że jego pensja się nie zmieniła, co jest wynikiem lepszym niż w poprzedniej edycji badania, kiedy brak wzrostu wynagrodzeń deklarowało 39,3%.
Podwyżka wynagrodzenia w 2025
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Podwyżka wynagrodzenia w 2025

Tylko 3% pracujących w przedsiębiorstwach deklarowało otrzymanie podwyżki powyżej 15%, podczas gdy dwa lata temu było to 15,1%

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Najwyższe podwyżki, przekraczające 15%, otrzymali przede wszystkim pracujący w firmach średnich i dużych, zwłaszcza w zespołach marketingu i PR oraz działach finansowych. Z kolei utrzymanie pensji na dotychczasowym poziomie częściej deklarowały osoby zatrudnione w mniejszych organizacjach (76–100 osób), głównie w administracji i zakupach oraz działach wsparcia IT – odpowiednio 43% i 42%.

Praca zdalna i hybrydowa: powrót do biur stał się faktem


Porównanie wyników z danymi z poprzedniej edycji „Raportu wynagrodzeń i trendów w przedsiębiorstwach” pokazuje, że firmy oczekują fizycznej obecności zespołów w biurach w zdecydowanie większym zakresie. W 2025 roku 42% badanych deklarowało wykonywanie obowiązków wyłącznie stacjonarnie, podczas gdy trzy lata temu było to 28%. Odsetek pracujących w pełni zdalnie zmniejszył się natomiast z 23% do 13%.

Równocześnie rośnie znaczenie modelu hybrydowego, który łączy pracę w biurze z pracą zdalną. 16% respondentów korzysta z takiego rozwiązania do 5 dni w miesiącu, natomiast 13% wykonuje obowiązki poza biurem do 10 dni w miesiącu.
Modele pracy różnią się w zależności od specyfiki działów. W marketingu i PR aż 43% osób deklaruje pracę w pełni zdalną, co wynika z charakteru obowiązków oraz wykorzystywania narzędzi cyfrowych i komunikacji online. W innych działach, w których obecność na miejscu jest niezbędna, dominują modele stacjonarne – dotyczy to zwłaszcza zespołów prawnych (80%) logistyki (71%) oraz administracji i zakupów (66%) – tłumaczy Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.
Stacjonarnie hybrydowo czy zdalnie?
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Stacjonarnie hybrydowo czy zdalnie?

Firmy coraz częściej oczekują fizycznej obecności zespołów w biurach

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Rynek pracy okiem zatrudnionych


Pracownicy mniej optymistycznie oceniają sytuację na rynku pracy niż jeszcze trzy lata temu. Ponad połowa z nich (53%) uważa, że zmiana pracy byłaby dziś trudna, podczas gdy w 2023 roku taką opinię wyrażało 35%. Jednocześnie wyraźnie zmalało grono przekonanych o szerokim dostępie do ofert na ich stanowisku i łatwej zmianie pracodawcy — z 30% do zaledwie 13%.

Dane te wskazują na rosnące poczucie niepewności, co jest spójne z obserwowanym w ub. roku spowolnieniem rekrutacji i ostrożnością pracodawców w zwiększaniu zatrudnienia.
Ocena rynku pracy
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Ocena rynku pracy

Pracownicy mniej optymistycznie oceniają sytuację na rynku pracy niż jeszcze trzy lata temu

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Najczęściej trudności związane ze znalezieniem nowej pracy deklarują zespoły wsparcia IT – aż 71% z nich postrzega obecnie taką perspektywę jako trudną. Wysoka niepewność jest widoczna również w działach obsługi klienta i operacji (65%), natomiast spokojniej sytuację oceniają pracownicy logistyki (42%) i finansów (44%). Jeszcze mniejsze obawy deklaruje kadra zarządzająca (35%).
Pracujący postrzegają rynek zatrudnienia jako bardziej wymagający i mniej przewidywalny niż w poprzednich latach. Rosnące obawy przed zmianą pracy mogą prowadzić do większej stabilizacji, wynikającej jednak raczej z ostrożności niż z realnej satysfakcji. Dla firm to wyraźny sygnał, że mimo niższej rotacji konieczna jest konsekwentna dbałość o przyjazną kulturę organizacyjną i warunki pracy, możliwości rozwoju zawodowego i konkurencyjność wynagrodzeń – podsumowuje Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Przeczytaj także: Raport płacowy Hays: zarobki, satysfakcja i plany zawodowe Polaków Raport płacowy Hays: zarobki, satysfakcja i plany zawodowe Polaków

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: rynek pracy, tendencje na rynku pracy, stres w pracy, satysfakcja z pracy, wysokość wynagrodzenia, podwyżki wynagrodzenia, zmiana pracy, model pracy

Przeczytaj także

Zmiana pracy głównie z powodu niezadowolenia z pracodawcy

Zmiana pracy głównie z powodu niezadowolenia z pracodawcy

Brak ciekawych ofert pracy wyhamował rotację pracowników

Brak ciekawych ofert pracy wyhamował rotację pracowników

Polak zadowolony z wynagrodzenia? Optymizm w Polsce większy niż średnia europejska

Polak zadowolony z wynagrodzenia? Optymizm w Polsce większy niż średnia europejska

Jak zmiana pracy wpływa na wysokość wynagrodzenia?

Jak zmiana pracy wpływa na wysokość wynagrodzenia?

Rozwój zawodowy kluczową motywacją przy zmianie pracy

Rozwój zawodowy kluczową motywacją przy zmianie pracy

Zmiana pracy: jakie zarobki przekonają?

Zmiana pracy: jakie zarobki przekonają?

Niedocenianie pracowników zabija zaangażowanie w pracę

Niedocenianie pracowników zabija zaangażowanie w pracę

Bez feedbacku i doceniania trudno o satysfakcję z pracy

Bez feedbacku i doceniania trudno o satysfakcję z pracy

Ile zarabia specjalista ds. administracji? Nowy raport z rynku pracy

Ile zarabia specjalista ds. administracji? Nowy raport z rynku pracy

Następny artykuł

Europa w tyle za Chinami i USA. Nowy raport o innowacjach w inżynierii

Europa w tyle za Chinami i USA. Nowy raport o innowacjach w inżynierii

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Artykuły promowane

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Podatek zapłacisz telefonem. Google Pay i Apple Pay w mObywatelu

Podatek zapłacisz telefonem. Google Pay i Apple Pay w mObywatelu

Indie - rynek pełen szans, ale i pułapek. 5 rzeczy, które musisz znać, zanim zaczniesz ekspansję

Indie - rynek pełen szans, ale i pułapek. 5 rzeczy, które musisz znać, zanim zaczniesz ekspansję

Boom na elektryki skończył się z dopłatami. Jak rynek poradzi sobie po programie NaszEauto?

Boom na elektryki skończył się z dopłatami. Jak rynek poradzi sobie po programie NaszEauto?

Fiskus skontroluje wracających z Dubaju? Kryzys na Bliskim Wschodzie ujawnia, jak faktycznie działa rezydencja podatkowa

Fiskus skontroluje wracających z Dubaju? Kryzys na Bliskim Wschodzie ujawnia, jak faktycznie działa rezydencja podatkowa

Rynek czeka na CPI z USA

Rynek czeka na CPI z USA

Co każda firma powinna wiedzieć o KSeF? Wyjaśniamy najważniejsze zasady i pułapki dotyczące e-faktur

Co każda firma powinna wiedzieć o KSeF? Wyjaśniamy najważniejsze zasady i pułapki dotyczące e-faktur

Droższe paliwo, transport i kredyty. Jak konflikt na Bliskim Wschodzie może odbić się na polskich firmach?

Droższe paliwo, transport i kredyty. Jak konflikt na Bliskim Wschodzie może odbić się na polskich firmach?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: