Monitor gamingowy AOC AG274QS

AGON by AOC wzbogaca serię AGON PRO o model AG274QS. Jest to 27-calowy monitor Quad HD, z odświeżaniem 300 Hz i czasem reakcji 1 ms GtG i 0,5 ms MPRT.

Cena i dostępność

Panel typu IPS zastosowany w AGON PRO AG274QS wyświetla zdecydowanie ostrzejszy obraz od matryc VA w przypadku dynamicznych scen. Z kolei jego szerokie kąty widzenia i żywe, ale naturalne kolory będą górowały nad matrycami TN. Dodatkowo monitor spełnia wymogi standardu VESA DisplayHDR 600.Standardem dla monitorów z odświeżaniem 300 Hz jest rozdzielczość Full HD. Nowa propozycja AOC to model Quad HD i powinna zadowolić graczy, którzy chcieliby ostrzejszego obrazu o większym zagęszczeniu pikseli.Czas reakcji panelu AG274QS wynosi 1 ms GtG i 0,5 ms MPRT. Monitor dodatkowo wspiera technologię AdaptiveSync, która minimalizuje efekt rozrywania obrazu.Ekran nowego modelu AOC z trzech stron okalają smukłe ramki. Monitor wyposażono w podświetlenie RGB Light FX. Pozwala ono wybrać jeden z 14 trybów świecenia oraz 10 000 kombinacji kolorystycznych. Z kolei na froncie urządzenia zainstalowano projektor wyświetlający logo AGON. Nowoczesne wzornictwo AG274QS zostało nagrodzone wyróżnieniem Red Dot.Użytkownicy nie muszą dokupywać stojaka na słuchawki. W obudowie wyświetlacza zamontowano wysuwany wieszak, na który można odwiesić zestaw słuchawkowy po zakończeniu rozgrywek. Wygodę użytkowania zwiększa też dołączony pilot QuickSwitch, dzięki któremu wszystkie ustawienia monitora są pod ręką. Poza standardowym grzybkiem, nastawy OSD można też zmieniać z poziomu systemu operacyjnego przy pomocy oprogramowania G-Menu.Podstawa dołączona do AOC AG274QS pozwala na szeroki zakres regulacji ustawienia panelu. Istnieje możliwość zmiany jego obrotu (swivel), nachylenia, wysokości położenia oraz ustawienia w trybie portretowym (pivot).AOC AG274QS wejdzie do sprzedaży w tym miesiącu w sugerowanej cenie detalicznej 5 379 PLN.Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.