Firma MMD zaprezentowała dwa nowe monitory Philips - 27E1N5600HE i 24E1N5300HE. Zostały one wyposażone w odpowiednio 27- i 24-calowe panele IPS z technologią Wide View. Posiadają złącze USB-C, wbudowaną kamerkę internetową 5 MP z funkcją Windows Hello i technologie LowBlue i Flicker-Free. Philips 27E1N5600HE ma rozdzielczość QHD (2560 x 1440 px), a 24E1N5300HE - Full HD (1920 x 1080 px).

Przeczytaj także: Monitory Philips 27M1F5500P oraz 27M1F5800

ładowanie laptopa (Power Delivery do 65 W);

transfer sygnału obrazu z laptopa do monitora;

przesyłanie do laptopa danych z kamerki i peryferii wpiętych w koncentrator USB monitora.

Dostępność i cena

Przeczytaj także: Monitory gamingowe Philips z serii Momentum M3000 i M5000

W modelu 24E1N5300HE zastosowano 24-calową matrycę o rozdzielczości 1920 x 1080 px i odświeżaniu 75 Hz. Monitor ten wyświetla 16,7 miliona kolorów, a jego pokrycie przestrzeni barw sRGB wynosi blisko 121%. Panel w 27E1N5600HE ma 27 cali i rozdzielczość 2560 x 1440 px. Ten model również odświeża ekran z częstotliwością 75 Hz i wyświetla 16,7 miliona kolorów. Jego parametr pokrycia palety sRGB wynosi niecałe 115%.Dzięki niskiemu czasowi reakcji i implementacji technologii Adaptive-Sync monitory te powinny sprawdzić się nie tylko w pracy biurowej, ale również w grach. Dodatkowo, wyposażono je w funkcje ochrony oczu LowBlue i Flicker-Free. Technologie te odpowiadają kolejno za redukcję emisji niebieskiego światła oraz zminimalizowanie efektu migotania ekranu.Dzięki zaimplementowaniu w nowych modelach złącza USB C za pomocą jednego kabla można wykorzystać w pełni możliwości monitora, w tym:Daje to możliwość wykorzystania monitora jako stacji dokującej, zawsze gotowej do działania z podłączonym laptopem przy użyciu pojedynczego przewodu. Jest to wygodne rozwiązanie dla osób pracujących na Home Office i w trybie hybrydowym, gdzie sytuacja wymusza regularne zmiany lokalizacji pracy.Philips 27E1N5600HE i 24E1N5300HE wyposażono dodatkowo w m.in. kamerkę internetową o rozdzielczości 5 MP. Dzięki kompatybilności z Windows Hello system jest w stanie rozpoznać osobę siedzącą przed ekranem i automatycznie zaloguje ją na właściwe konto. Skan twarzy przeprowadzony jest z wykorzystaniem czujników głębi, co zabezpiecza system przed niepożądanym zalogowaniem na podstawie np. zdjęcia danej osoby. Dla zapewnienia dodatkowej ochrony prywatności, kamerka została wyposażona w fizyczną przesłonę obiektywu. Wbudowany mikrofon i głośniki sprawiają, że monitor jest jedynym urządzeniem oprócz komputera, jakie jest potrzebne do komfortowego prowadzenia spotkań online na komputerze.Premiera monitorów Philips 27E1N5600HE i 24E1N5300HE została zapowiedziana na połowę czerwca. Sugerowana cena tych modeli to kolejno 2 039 zł i 1 579 zł.