eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTelekomunikacjaPancerny smartfon? Blackview BL7000 już w sprzedaży

Pancerny smartfon? Blackview BL7000 już w sprzedaży

2025-10-17 00:20

Pancerny smartfon? Blackview BL7000 już w sprzedaży

Pancerny smartfon? Blackview BL7000 już w sprzedaży © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Upał, kurz, deszcz i upadki z wysokości – pancerny smartfon Blackview BL7000 został zaprojektowany tak, by przetrwać tam, gdzie inne urządzenia zawodzą. Nowy model z serii rugged łączy solidną konstrukcję z wydajnym procesorem, dużą baterią i ekranem 120 Hz, dzięki czemu sprawdza się zarówno w pracy, jak i w terenie.

Przeczytaj także: Pancerny smartfon Oscal Pilot 3: bateria 10800 mAh i odporność w standardzie wojskowym

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie cechy wyróżniają smartfon Blackview BL7000 na tle innych urządzeń?
  • Jakie normy odporności spełnia model BL7000 i co one oznaczają w praktyce?
  • Dla kogo przeznaczony jest Blackview BL7000 i gdzie można go kupić?

Firma Blackview od kilku lat rozwija serię urządzeń typu „rugged”, odpornych na wodę, kurz i wstrząsy. Model BL7000 spełnia >normy IP68, IP69K oraz wojskowy standard MIL-STD-810H, co oznacza odporność na upadki i skrajne temperatury od –20°C do +60°C. Telefon jest przeznaczony dla osób, które pracują lub podróżują w zróżnicowanych warunkach i potrzebują sprzętu o zwiększonej wytrzymałości.
Blackview BL7000 sprawdzi się w ekstremalnych warunkavh
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Blackview BL7000 sprawdzi się w ekstremalnych warunkavh

Blackview od lat rozwija linię smartfonów typu „rugged”, czyli odpornych na wodę, kurz, wstrząsy czy upadki

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


BL7000 – specyfikacja i funkcje


Smartfon został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6300 z obsługą sieci 5G, 8 GB pamięci RAM (z możliwością rozszerzenia do 24 GB) oraz 256 GB pamięci wewnętrznej.

Urządzenie działa w oparciu o system Doke OS 4.0, który wspiera funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak obsługa poleceń głosowych, korekcja zdjęć czy asystent do planowania zadań.

Ekran i aparaty


Blackview BL7000 ma 6,78-calowy ekran FHD+ z odświeżaniem 120 Hz i jasnością 750 nitów, co ułatwia korzystanie z telefonu w mocnym świetle dziennym. Zestaw aparatów obejmuje główny moduł 50 MP Samsung JN1, 20 MP z trybem noktowizyjnym oraz 32 MP z przodu. Umożliwia to wykonywanie zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych, również po zmroku.
Blackview BL7000 zadziała zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Blackview BL7000 zadziała zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach

BL7000 gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania od mrozu –20°C, po upały sięgające +60°C

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Bateria i ładowanie


Urządzenie wyposażono w akumulator o pojemności 7500 mAh, który pozwala na wielogodzinną pracę bez konieczności częstego ładowania. Funkcja szybkiego ładowania 33 W skraca czas uzupełniania energii.
Blackview BL7000 gwarantuje wytrzymałość konstrukcji
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Blackview BL7000 gwarantuje wytrzymałość konstrukcji

Blackview to marka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w tworzeniu elektroniki użytkowej

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Marka Blackview oferuje szeroką gamę urządzeń – od smartfonów po tablety i akcesoria – kierowanych do użytkowników oczekujących trwałości i solidnej konstrukcji. Model BL7000 jest dostępny w sprzedaży m.in. w sklepach mediaexpert.pl, electro.pl oraz avans.pl.

Przeczytaj także: IIIF150 Raptor 5G - pancerny smartfon odporny na wodę, kurz i ekstremalne temperatury IIIF150 Raptor 5G - pancerny smartfon odporny na wodę, kurz i ekstremalne temperatury

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: pancerny smartfon, telefony, smartfony, smartfony pancerne, Blackview BL7000

Przeczytaj także

Pancerny smartfon RAPTOR od IIIF150

Pancerny smartfon RAPTOR od IIIF150

Telefon HAMMER Boost LTE

Telefon HAMMER Boost LTE

Pancerny smartfon S40 – najmocniejsze dziecko firmy Cat

Pancerny smartfon S40 – najmocniejsze dziecko firmy Cat

Smartfony pancerne myPhone AXE w wersji LTE i 3G

Smartfony pancerne myPhone AXE w wersji LTE i 3G

Pancerny smartfon CAT S50 już w Polsce

Pancerny smartfon CAT S50 już w Polsce

Pancerny smartfon Caterpillar CatB15Q

Pancerny smartfon Caterpillar CatB15Q

IIIF150 zaprezentuje na MWC smartfon Raptor 5G

IIIF150 zaprezentuje na MWC smartfon Raptor 5G

Smartfony pancerne IIIF150 z serii AIR

Smartfony pancerne IIIF150 z serii AIR

Samsung Galaxy XCover7 i Galaxy Tab Active5

Samsung Galaxy XCover7 i Galaxy Tab Active5

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Artykuły promowane

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Dolar słabszy, EUR otrzymuje wsparcie z Francji

Dolar słabszy, EUR otrzymuje wsparcie z Francji

Działalność nierejestrowana a KSeF. Czy osoby bez firmy będą musiały korzystać z e-faktur?

Działalność nierejestrowana a KSeF. Czy osoby bez firmy będą musiały korzystać z e-faktur?

Kto zyska jesienią? Rekordowa ilość ofert pracy w sektorze usług medycznych, farmacji i biotechnologii

Kto zyska jesienią? Rekordowa ilość ofert pracy w sektorze usług medycznych, farmacji i biotechnologii

Gospodarka współdzielenia i nowe technologie finansowe - jak zmieniają świat inwestycji

Gospodarka współdzielenia i nowe technologie finansowe - jak zmieniają świat inwestycji

Deficyt podaży i napięcia geopolityczne windują ceny metali

Deficyt podaży i napięcia geopolityczne windują ceny metali

Majątek Polaków rośnie najszybciej w Europie, lecz wciąż daleko nam do Zachodu

Majątek Polaków rośnie najszybciej w Europie, lecz wciąż daleko nam do Zachodu

Koniec rynku pracownika? Sprawdź, gdzie wciąż można negocjować wynagrodzenia

Koniec rynku pracownika? Sprawdź, gdzie wciąż można negocjować wynagrodzenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: