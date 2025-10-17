Pancerny smartfon? Blackview BL7000 już w sprzedaży
2025-10-17 00:20
Pancerny smartfon? Blackview BL7000 już w sprzedaży © fot. mat. prasowe
Firma Blackview od kilku lat rozwija serię urządzeń typu „rugged”, odpornych na wodę, kurz i wstrząsy. Model BL7000 spełnia >normy IP68, IP69K oraz wojskowy standard MIL-STD-810H, co oznacza odporność na upadki i skrajne temperatury od –20°C do +60°C. Telefon jest przeznaczony dla osób, które pracują lub podróżują w zróżnicowanych warunkach i potrzebują sprzętu o zwiększonej wytrzymałości.
Blackview BL7000 sprawdzi się w ekstremalnych warunkavh
BL7000 – specyfikacja i funkcje
Smartfon został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6300 z obsługą sieci 5G, 8 GB pamięci RAM (z możliwością rozszerzenia do 24 GB) oraz 256 GB pamięci wewnętrznej.
Urządzenie działa w oparciu o system Doke OS 4.0, który wspiera funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak obsługa poleceń głosowych, korekcja zdjęć czy asystent do planowania zadań.
Ekran i aparaty
Blackview BL7000 ma 6,78-calowy ekran FHD+ z odświeżaniem 120 Hz i jasnością 750 nitów, co ułatwia korzystanie z telefonu w mocnym świetle dziennym. Zestaw aparatów obejmuje główny moduł 50 MP Samsung JN1, 20 MP z trybem noktowizyjnym oraz 32 MP z przodu. Umożliwia to wykonywanie zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych, również po zmroku.
Blackview BL7000 zadziała zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach
Bateria i ładowanie
Urządzenie wyposażono w akumulator o pojemności 7500 mAh, który pozwala na wielogodzinną pracę bez konieczności częstego ładowania. Funkcja szybkiego ładowania 33 W skraca czas uzupełniania energii.
Blackview BL7000 gwarantuje wytrzymałość konstrukcji
Marka Blackview oferuje szeroką gamę urządzeń – od smartfonów po tablety i akcesoria – kierowanych do użytkowników oczekujących trwałości i solidnej konstrukcji. Model BL7000 jest dostępny w sprzedaży m.in. w sklepach mediaexpert.pl, electro.pl oraz avans.pl.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
