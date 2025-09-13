Czasowe ograniczenia ruchu lotniczego na wschodzie Polski - co to oznacza dla pasażerów?

Od 9 grudnia 2025 roku we wschodniej Polsce, wzdłuż granicy z Białorusią i Ukrainą, obowiązują czasowe ograniczenia ruchu lotniczego. Decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie swobody działania siłom obrony powietrznej. Ograniczenia dotyczą głównie lotów prywatnych, rekreacyjnych i dronów, natomiast regularne loty pasażerskie realizowane są wyłącznie w godzinach dziennych. W przypadku zamknięcia przestrzeni powietrznej linie lotnicze zapewniają pasażerom opiekę, choć nie przysługuje im odszkodowanie finansowe.

Przeczytaj także: Rosnące zakłócenia GPS zagrażają lotom w Europie. Co grozi pasażerom?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie obszary i jakie rodzaje lotów obejmują czasowe ograniczenia ruchu lotniczego na wschodzie Polski

Dlaczego Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało się na wprowadzenie tych restrykcji

W jaki sposób ograniczenia wpływają na loty pasażerskie i prywatne, a także na loty dronów

Jakie prawa mają pasażerowie w sytuacji zakazu lotów nocnych i ewentualnych opóźnień lub odwołań

Dlaczego wprowadzono ograniczenia?

Kogo dotyczą zmiany?

loty szkoleniowe i rekreacyjne, w tym wykorzystanie dronów cywilnych,

lotnictwo prywatne i rekreacyjne,

prywatne przewozy cargo i czartery.

Regularne loty bez zmian

Loty pasażerskie – kiedy mogą się odbywać?

Loty pasażerskie są dozwolone od wschodu do zachodu słońca, ponieważ w ramach takich operacji linie lotnicze przekazują służbom ruchu lotniczego plan lotu, samoloty mają włączony transponder (widoczne są m.in. w serwisach typu FlightRadar24), a załogi pozostają w stałej łączności z kontrolą ruchu. Od zachodu do wschodu słońca wykonywanie lotów pasażerskich jest zakazane.

Prawa pasażerów w przypadku zamknięcia przestrzeni powietrznej

zapewnienie posiłków i napojów podczas oczekiwania,

możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji – niezależnie od taryfy czy ograniczeń biletu,

w przypadku dłuższego oczekiwania – zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem.

Komunikat o ograniczeniu ruchu lotniczego we wschodniej części Polski wywołał duży niepokój i zainteresowanie opinii publicznej. Wiele osób zastanawiało się, co to oznacza w praktyce i czy samoloty pasażerskie będą mogły latać w tamtym rejonie.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) poinformowała, że, wzdłuż granic Polski z Białorusią oraz Ukrainą. Decyzję podjęto na wniosek Ministerstwa Obrony Narodowej, a jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa wschodniej granicy.Zgodnie z komunikatem PAŻP, restrykcje dotyczące lotów obejmą obszar we wschodniej Polsce, w pobliżu granicy z Ukrainą i Białorusią. Powodem są względy bezpieczeństwa oraz konieczność zapewnienia swobody działania siłom obrony powietrznej.Resort obrony podkreśla, że decyzja ma charakter prewencyjny.– przekazano w komunikacie MON.Ograniczenia w ruchu lotniczym obejmą przede wszystkim:Dla przewoźników i operatorów prywatnych oznacza to konieczność planowania alternatywnych tras lub czasowego zawieszenia połączeń do części lotnisk we wschodniej Polsce.Ograniczenia wprowadzone w strefie EP R129. Linie lotnicze takie jak LOT, Ryanair czy Wizz Air realizują swoje rejsy zgodnie z planami lotu, posiadają odpowiednie urządzenia pokładowe i utrzymują stałą łączność z kontrolą ruchu lotniczego.Dla podróżnych oznacza to, że rejsy będą odbywać się normalnie. Największe restrykcje dotyczą dronów oraz lotnictwa rekreacyjnego i prywatnego, które nie spełniają kryteriów technicznych lub formalnych.Ekspert od praw pasażerów, Dawid Janoszek z AirCashBack, wyjaśnia, że ruch pasażerski we wschodniej części kraju nie jest całkowicie wstrzymany:To oznacza, że podróżni mogą liczyć na możliwość odbycia lotów dziennych, jednak wieczorne i nocne rejsy w obszarze objętym ograniczeniami nie będą realizowane.W sytuacji zamknięcia przestrzeni powietrznejza odwołany lub opóźniony lot, ponieważ to sytuacja nadzwyczajna, na którą linie lotnicze nie mają wpływu.Podróżni mogą natomiast skorzystać z pełnej opieki przewoźnika, która obejmuje m.in.: