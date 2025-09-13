Czasowe ograniczenia ruchu lotniczego na wschodzie Polski - co to oznacza dla pasażerów?
2025-09-13 00:09
Czasowe ograniczenia ruchu lotniczego na wschodzie Polski - co to oznacza dla pasażerów? © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie obszary i jakie rodzaje lotów obejmują czasowe ograniczenia ruchu lotniczego na wschodzie Polski
- Dlaczego Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało się na wprowadzenie tych restrykcji
- W jaki sposób ograniczenia wpływają na loty pasażerskie i prywatne, a także na loty dronów
- Jakie prawa mają pasażerowie w sytuacji zakazu lotów nocnych i ewentualnych opóźnień lub odwołań
Komunikat o ograniczeniu ruchu lotniczego we wschodniej części Polski wywołał duży niepokój i zainteresowanie opinii publicznej. Wiele osób zastanawiało się, co to oznacza w praktyce i czy samoloty pasażerskie będą mogły latać w tamtym rejonie.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) poinformowała, że do 9 grudnia 2025 r. obowiązuje ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części kraju, wzdłuż granic Polski z Białorusią oraz Ukrainą. Decyzję podjęto na wniosek Ministerstwa Obrony Narodowej, a jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa wschodniej granicy.
Dlaczego wprowadzono ograniczenia?
Zgodnie z komunikatem PAŻP, restrykcje dotyczące lotów obejmą obszar we wschodniej Polsce, w pobliżu granicy z Ukrainą i Białorusią. Powodem są względy bezpieczeństwa oraz konieczność zapewnienia swobody działania siłom obrony powietrznej.
Resort obrony podkreśla, że decyzja ma charakter prewencyjny. – Naszym priorytetem jest ochrona polskiego nieba oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom przygranicznych województw – przekazano w komunikacie MON.
Kogo dotyczą zmiany?
Ograniczenia w ruchu lotniczym obejmą przede wszystkim:
- loty szkoleniowe i rekreacyjne, w tym wykorzystanie dronów cywilnych,
- lotnictwo prywatne i rekreacyjne,
- prywatne przewozy cargo i czartery.
Dla przewoźników i operatorów prywatnych oznacza to konieczność planowania alternatywnych tras lub czasowego zawieszenia połączeń do części lotnisk we wschodniej Polsce.
Regularne loty bez zmian
Ograniczenia wprowadzone w strefie EP R129 nie wpłyną na regularne loty pasażerskie. Linie lotnicze takie jak LOT, Ryanair czy Wizz Air realizują swoje rejsy zgodnie z planami lotu, posiadają odpowiednie urządzenia pokładowe i utrzymują stałą łączność z kontrolą ruchu lotniczego.
Dla podróżnych oznacza to, że rejsy będą odbywać się normalnie. Największe restrykcje dotyczą dronów oraz lotnictwa rekreacyjnego i prywatnego, które nie spełniają kryteriów technicznych lub formalnych.
Loty pasażerskie – kiedy mogą się odbywać?
Ekspert od praw pasażerów, Dawid Janoszek z AirCashBack, wyjaśnia, że ruch pasażerski we wschodniej części kraju nie jest całkowicie wstrzymany:
Loty pasażerskie są dozwolone od wschodu do zachodu słońca, ponieważ w ramach takich operacji linie lotnicze przekazują służbom ruchu lotniczego plan lotu, samoloty mają włączony transponder (widoczne są m.in. w serwisach typu FlightRadar24), a załogi pozostają w stałej łączności z kontrolą ruchu. Od zachodu do wschodu słońca wykonywanie lotów pasażerskich jest zakazane.
To oznacza, że podróżni mogą liczyć na możliwość odbycia lotów dziennych, jednak wieczorne i nocne rejsy w obszarze objętym ograniczeniami nie będą realizowane.
Prawa pasażerów w przypadku zamknięcia przestrzeni powietrznej
W sytuacji zamknięcia przestrzeni powietrznej pasażerom nie przysługuje prawo do odszkodowania finansowego za odwołany lub opóźniony lot, ponieważ to sytuacja nadzwyczajna, na którą linie lotnicze nie mają wpływu.
Podróżni mogą natomiast skorzystać z pełnej opieki przewoźnika, która obejmuje m.in.:
- zapewnienie posiłków i napojów podczas oczekiwania,
- możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji – niezależnie od taryfy czy ograniczeń biletu,
- w przypadku dłuższego oczekiwania – zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem.
oprac. : eGospodarka.pl
