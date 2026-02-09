1 na 10 reklam w social mediach to oszustwo. Platformy zarobiły na nich 725 mln zł w Polsce w 2025 r.

Platformy mediów społecznościowych zarobiły w 2025 roku 725 mln zł na reklamach oszustw skierowanych do polskich użytkowników - wynika z najnowszego raportu Juniper Research. Według ekspertów, 1 na 10 reklam wyświetlanych w Europie to oszustwo, a w Polsce użytkownik spotyka się średnio z 127 takimi reklamami miesięcznie. Analitycy ostrzegają: jeśli platformy nie zmienią modelu weryfikacji, do 2030 roku liczba scamów wzrośnie o 31%, a ich przychody z tego tytułu sięgną 1,6 mld zł.

Z tego artykułu dowiesz się:

Ile platformy mediów społecznościowych zarobiły na reklamach oszustw w Polsce i Europie w 2025 roku.

Dlaczego model biznesowy platform sprzyja rozprzestrzenianiu się oszukańczych reklam i jakie są prognozy na 2030 rok.

Jak często użytkownicy w Polsce i Europie spotykają się z reklamami scamów i jakie są najczęstsze rodzaje oszustw.

Jakie działania powinny podjąć platformy, aby ograniczyć skalę oszustw, i jakie są konsekwencje braku reakcji.

Kluczowe wnioski Juniper Research

Według szacunków, około 10% wszystkich przychodów reklamowych mediów społecznościowych w Europie pochodziło z reklamy oszustw (2025 r.)

W przypadku Polski, platformy mediów społecznościowych wygenerowały 725 mln zł przychodu od przestępców atakujących polskich konsumentów za pomocą reklam oszustw (2025 r.)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Juniper Research Udział reklam oszustw w ogólnej liczbie wyświetleń w Europie W 2025 roku reklamy oszustw stanowiły 10% wszystkich wyświetleń reklamowych na platformach społecznościowych w Europie, co przekłada się na niemal 1 bilion ekspozycji. Prognozy wskazują, że do 2030 roku odsetek ten wzrośnie do 10,6%, a liczba wyświetleń przekroczy 1,4 biliona. W Polsce udział ten był nieco niższy (6,6% w 2025), ale systematycznie rośnie – średnio każdy użytkownik napotykał 127 oszukańczych reklam miesięcznie, a do 2030 roku liczba ta ma sięgnąć 166. Trend ten podkreśla brak skutecznych mechanizmów weryfikacji treści przez platformy, które priorytetyzują zyski nad bezpieczeństwem użytkowników. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Użytkownik mediów społecznościowych w Europie styka się obecnie ze średnio 190 reklamami oszustw miesięcznie (w Polsce 127), a jeśli obecne trendy się utrzymają, liczba ta wzrośnie do 250 w 2030 roku (w Polsce 166).

1 na 10 reklam wyświetlanych europejskim konsumentom w social mediach to oszustwo (w Polsce nieco mniej, bo 6,6% ale ich udział rośnie).

Rynek polski jest lukratywny, bo odpowiada za blisko 4% całkowitych przychodów z emisji reklam oszustw na platformach social mediów w Europie, ustępując jednak Wielkiej Brytanii (11%), Niemcom (10%), Francji (10%) i Włochom (8%) gdzie strumień przychodów z reklam scamów w 2025 roku był większy.

Od 2022 r. przychody generowane z reklam scamów w Europie wzrosły gwałtownie z 12 mld zł do 18,7 mld zł, co stanowi wzrost o około 56% w ciągu zaledwie 3 lat (w Polsce z 459 mln zł do 725 mln zł, czyli o około 58%).

Kliknij, aby powiekszyć fot. Juniper Research Przychody z reklam scamów w Europie W 2025 roku platformy mediów społecznościowych w Europie wygenerowały 4,4 mld euro przychodów z reklam oszustw, co stanowiło 10% wszystkich wyświetleń reklamowych. Według prognoz Juniper Research, kwota ta wzrośnie do 10,4 mld euro w 2030 roku, co oznacza ponad 2,3-krotny wzrost w ciągu pięciu lat. Najszybszy przyrost odnotowano między 2022 (2,8 mld euro) a 2025 rokiem (4,4 mld euro), co świadczy o dynamicznym rozwoju tego procederu. Skala zjawiska pokazuje, jak lukratywne są oszukańcze kampanie dla platform, które zyskują na ich emisji, mimo rosnącej liczby zgłaszanych nadużyć. W Polsce udział ten wyniósł 725 mln zł w 2025 roku, z tendencją wzrostową do 1,6 mld zł w 2030 roku. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Platformy społecznościowe zarobią na reklamach oszustw w Europie ponad 43 mld zł (w Polsce 1,6 mld zł).

Liczba wyświetleń reklam typu „scam” na platformach przekroczy w Europie 1,4 biliona (w Polsce 54 mld).

Użytkownicy zetkną się z reklamami oszustw średnio częściej w każdym miesiącu o 32% (w Polsce o 31%).

Długoterminowo wartość platform mediów społecznościowych spadnie wraz z erozją zaufania konsumentów (pomimo krótkoterminowo znacznych zysków).

Ekspertyzy analityków Juniper Research, zlecone przez Revolut, dostarczyły zweryfikowane - w sposób niezależny - dowody na to, że platformy społecznościowe funkcjonują obecnie w warunkach głębokiego konfliktu interesów - korzyści finansowe z udostępniania miejsca na nielegalne treści (hosting) są znacznie wyższe niż nakłady na walkę z nimi (moderacja).Platformy mediów społecznościowych generują rocznie około 18 mld zł z reklam oszustw kierowanych do konsumentów w Europie.Europejskim konsumentom wyświetlono w 2025 roku na platformach mediów społecznościowych blisko 1 bilion oszukańczych reklam (w Polsce 33 mld).Ilościowe ujęcie przychodów generowanych z reklam oszustw, dowodzi, że platformy social mediów mogą być pod ogromną presją finansową, by utrzymać hostowanie właśnie tego typu, oszukańczych reklam. Jeśli branża social mediów nie dokona zwrotu, zmieniając model weryfikacji reaktywnej, na model weryfikacji proaktywnej, Juniper Research szacuje, że w 2030 roku:Raport ilustruje, że - pomijając same organizacje przestępcze - to właściciele mediów społecznościowych są obecnie głównymi beneficjentami rozwiniętej na skalę przemysłową globalnej branży oszustw. Dopóki nie podejmą one realnych działań, koszty będą ponosić ofiary - okradani konsumenci, znane osoby i instytucje, których wizerunki używane są w reklamach oszustw, organy ścigania obciążone rosnącą liczbą spraw.Zbiór danych, ramy analityczne i raport zostały opracowane niezależnie przez Juniper Research przy użyciu uznanych metodologii prognozowania na zlecenie Revolut. Role były jasno zdefiniowane: Juniper Research odpowiada za modelowanie danych, oszacowanie wielkości rynku i analizę. Revolut zlecił badanie, ale nie miał wpływu na dane, metodologię ani wnioski.