5,5 miliarda fałszywych reklam usuniętych w 2023 roku

Firma Google usunęła w 2023 roku 5,5 miliarda fałszywych lub naruszających zasady reklam i zawiesiła 12,7 miliona kont reklamodawców stosujących nieuczciwe praktyki reklamowe. To prawie dwa razy więcej niż w 2022 roku.

Przeczytaj także: 5 oszustw z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile fałszywych reklam usunął Google w 2023 roku?

Za co usuwane były reklamy?

Jak skorzystać z narzędzia Moje centrum reklam?



5,5 miliarda usuniętych lub zablokowanych reklam

Kliknij, aby powiekszyć fot. Firmbee z Pixabay W 2023 roku Google zablokował lub usunął ponad 5,5 miliarda reklam 206,5 miliona usuniętych lub zablokowanych reklam naruszyło zasady dotyczące dezinformacji, a kolejne 273,4 miliona reklam promowało nieuczciwe lub nielegalne usługi finansowe.

Sztuczna inteligencja na większą skalę

Nowe sposoby na oszustwo, scamy i deepfake’i

Kontroluj wyświetlane reklamy dzięki Mojemu centrum reklam

Przeczytaj także: Google udostępnia Moje Centrum Reklam

Raport na temat bezpieczeństwa reklam (ang. Ads Safety Report) to coroczny raport Google podsumowujący działania, które podjął Google w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, wydawców i reklamodawców oraz zwalczania nadużyć systemu reklamowego. Do wykrywania naruszeń od wielu lat wykorzystywane są duże modele językowe (LLM), zaś ich rozwój umożliwia egzekwowanie zasad na jeszcze większą skalę. Google w tym obszarze zaczął wdrażać również model Gemini, aby poprawić działania i jeszcze skuteczniej rozpoznawać naruszenia.W 2023 roku Google zablokował lub usunął ponad 5,5 miliarda reklam naruszających zasady – o niemal 300 tys. więcej niż w roku poprzednim. Dodatkowo wyświetlanie reklam zostało zablokowane lub ograniczone na ponad 2,1 miliarda stron. Szersze działania egzekwujące zasady na poziomie stron objęły ponad 395 tys. witryn wydawców, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 2022 rokiem. Ponadto Google zawiesił 12,7 miliona kont reklamodawców, prawie dwa razy więcej niż w 2022 r.206,5 miliona usuniętych lub zablokowanych reklam naruszyło zasady dotyczące dezinformacji, a kolejne 273,4 miliona reklam promowało nieuczciwe lub nielegalne usługi finansowe. Z kolei liczba reklam zablokowanych za nadużycie sieci reklamowej, np. upowszechniających złośliwe oprogramowanie, wyniosła ponad 1 miliard.Dodatkowo zostało usuniętych ponad 7,3 miliona reklam wyborczych pochodzących od niezweryfikowanych reklamodawców. W systemie reklamowym Google od dawna obowiązują ścisłe zasady weryfikacji tożsamości i przejrzystości dla reklamodawców wyborczych. Wszystkie reklamy wyborcze muszą też zawierać wyraźną informację, przez kogo zostały opłacone.Duże modele językowe (LLM) od wielu lat usprawniają działania Google w zakresie bezpieczeństwa reklam. To właśnie dzięki nim firma była w stanie przez lata wykrywać i blokować miliardy niewłaściwych reklam, zanim w ogóle zobaczą je użytkownicy i użytkowniczki. W 2023 roku system wykrywania naruszeń i fałszywych treści reklamowych wzbogacił też Gemini. W poprzednim roku już ponad 90% procesów egzekwowania zasad na poziomie stron wydawców zostało przeprowadzonych z wykorzystaniem najnowszych modeli. Modele te są w stanie szybko przeglądać i interpretować reklamy na dużą skalę, jednocześnie wyłapując ważne niuanse w treści.Te zaawansowane możliwości interpretacji treści sprawdziły się szczególnie w przypadku reklam o charakterze usług lub produktów finansowych, promujących szybkie wzbogacenie się. LLM potrafią szybko zidentyfikować wzorce działania takich oszustów i odróżnić legalną firmę od nieuczciwego podmiotu.Na przełomie 2023 i 2024 Google wykrył specjalnie targetowaną kampanią oszustw, opierającą się na podobiznach znanych osób publicznych. Celem tych reklam było wprowadzenie użytkowników w błąd poprzez m.in. użycie fałszywych informacji. Po wykryciu tego zagrożenia specjalny zespół Google do natychmiastowego reagowania zidentyfikował wzorce działania oszustów, aby następnie wytrenować zautomatyzowane systemy egzekwowania zasad pod kątem wykrywania podobnych reklam, co doprowadziło do usuwania ich na szeroką skalę. Zaktualizowane zostały także zasady dotyczące wprowadzania użytkowników w błąd, aby umożliwić szybkie zawieszanie kont nieuczciwych podmiotów.Aby zgłaszać reklamy o niewłaściwych treściach oraz zachować większą kontrolę nad wyświetlanymi reklamami w ekosystemie Google, wystarczy skorzystać z narzędzia Moje centrum reklam. W jego ramach użytkownicy i użytkowniczki mogą samodzielnie dostosowywać interesujące ich tematy lub marki reklam, decydować o ich personalizacji oraz wskazywać reklamy wymagające kontroli.W Moim centrum reklam istnieje też możliwość zarządzania ustawieniami prywatności i wyboru danych, które mogą zostać wykorzystane do personalizowania reklam (aktywność w internecie i aplikacjach czy historia odtwarzania na YouTube).