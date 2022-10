Google udostępnia Moje Centrum Reklam

Moje Centrum Reklam to udostępnione właśnie przez Google nowe narzędzie do personalizacji wyświetlanych reklam. Dzięki niemu będzie można łatwiej i szybciej decydować, jakie reklamy będą wyświetlane w wyszukiwarce Google, na YouTube oraz w karcie Discover.

Moje Centrum Reklam Google ogłasza nowe narzędzie do personalizacji wyświetlanych reklam.

Prywatność na pierwszym miejscu

Kontrola reklam poza Google

Moje Centrum Reklam zapewnia większą kontrolę nad reklamami w witrynach i aplikacjach Google. Wystarczy być zalogowanym do konto Google, by mieć automatyczny dostęp do Mojego Centrum Reklam bezpośrednio z reklam w wyszukiwarce, na YouTube i z karty Discover. Pozwoli to wybrać opcję wyświetlania większej liczby interesujących reklam marek i tematów, niwelując jednocześnie częstotliwość pojawiania się tych treści, które nie interesują użytkowników i użytkowniczek.Równie intuicyjnie można zarządzać reklamami dotyczącymi ofert, na których w danym momencie zależy użytkownikom i użytkowniczkom, takich jak np. reklamy butów, czy urlopów. Moje Centrum Reklam odpowiada również za personalizację treści reklamowych i dotyczy to każdego miejsca i urządzenia, na których użytkownicy i użytkowniczki są zalogowani na swoich kontach Google.Google przestrzega podstawowych zasad prywatności, które określają, jakie informacje gromadzi, a jakich nie. Google nie sprzedaje informacji o użytkownikach, nie wykorzystuje także treści przechowywanych w aplikacjach takich jak Gmail, Zdjęcia i Dysk do celów reklamowych. Do personalizacji reklam nie korzysta też z informacji wrażliwych, takich jak stan zdrowia, rasa, religia czy orientacja seksualna. Moje Centrum Reklam opiera się właśnie na tych zasadach i umożliwia na bieżąco kontrolę informacji, które są wykorzystywane do personalizacji oglądanych treści - sprawdzenie, jakie informacje dany użytkownik udostępnił i które z nich są wykorzystane oraz zarządzanie nimi w oparciu o własne preferencje.Nowe narzędzie pozwala też zdecydować jakie rodzaje aktywności użytkowniczek i użytkowniczek w Google są wykorzystywane do pokazywania reklam - bez wpływu na doświadczenia z samymi produktami Google. Na przykład jeśli osoby korzystające z produktów Google nie chcą, by historia wyszukiwań w YouTube była używana do personalizacji reklam, mogą to wyłączyć właśnie w Moim Centrum Reklam, bez wpływu na rekomendacje filmów na swoich kontach. Można też wybrać (lub całkowicie je wyłączyć) i dostosować kategorie wyświetlanych reklam dla określonych grup odbiorców takie jak wykształcenie, status związku lub branży, z którą jest się związanym zawodowo.Czasem można trafić na reklamy firm, które używają narzędzi Google do promowania się w innych witrynach i aplikacjach. Opcja wyłączenia spersonalizowanych reklam w Moim Centrum Reklam dotyczy reklam, które wyświetlają się w ekosystemie Google i poza nim, i będzie automatycznie stosowana na każdym urządzeniu, na którym nastąpi logowanie poprzez konto Google. Jeśli nie jest się natomiast zalogowanym w Google, nadal można zarządzać swoimi preferencjami w Ustawieniach reklam.