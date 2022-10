Odświeżone antywirusy ESET dla domu i mikrofirm

Firma ESET udostępniła najnowsze wersje swoich rozwiązań antywisrusowych. Odświeżona oferta dla użytkowników domowych i mikrofirm (do dziewięciu komputerów i smartfonów) obejmuje antywirusa ESET NOD32 Antivirus, pakiet bezpieczeństwa ESET Internet Security oraz pakiet premium ESET Smart Security Premium.

Konsumenci spędzający coraz więcej czasu online, z coraz większą liczbą podłączonych urządzeń, stają się coraz cenniejsi dla cyberprzestępców – wyjaśnia Matej Krištofík, Senior Product Manager zabezpieczeń ESET dla użytkowników domowych. – Aby pomóc w walce z tym zjawiskiem, ESET oferuje kompletne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego, zapewniając im ochronę na wszystkich urządzeniach – dodaje.

ESET udostępnił odświeżone antywirusy Odświeżona oferta obejmuje antywirusa ESET NOD32 Antivirus, pakiet bezpieczeństwa ESET Internet Security oraz pakiet premium ESET Smart Security Premium.

W nowych wersjach programów pojawiło się wiele ulepszeń i nowych funkcji, zaprojektowanych m.in. w celu jeszcze lepszej ochrony użytkownika i jego prywatności w sieci. Nowe rozwiązania zapewniają m.in. skuteczniejszy monitoring bezpieczeństwa domowych routerów Wi-Fi, ochronę przeciw atakom typu brute force i wzmocnioną ochronę przed ransomware z wykorzystaniem technologii Intel® Threat Detection, obecnej w procesorach Intel® Core™.Liczba cyberataków stale rośnie, nie dziwi więc fakt, że konsumenci coraz częściej oczekują od antywirusów i pakietów bezpieczeństwa wyższego poziomu ochrony, intuicyjnej obsługi i wyższego komfortu korzystania, rozumianego jako braku konieczności częstej interakcji z samym zabezpieczeniem. Odświeżone portfolio rozwiązań ESET dla użytkowników domowych i mikrofirm taką ochronę oferuje, umożliwiając jeszcze bezpieczniejsze korzystanie z bankowości online, zakupów w sieci, chroniąc kamerę internetową czy sprawdzając bezpieczeństwo domowego routera Wi-Fi.Od ponad 30 lat ESET nieustannie rozwija swoją koncepcję wielowarstwowej cyberochrony użytkownika, w oparciu o swoje autorskie technologie. Dzięki temu rozwiązania tej firmy skutecznie zapobiegają atakom i infekcjom powodowanym nieznanymi dotąd zagrożeniami. Odświeżona oferta rozwiązań dla domu i mikrofirm składa się z legendarnego antywirusa ESET NOD32 Antivirus, rozbudowanego pakietu bezpieczeństwa ESET Internet Security oraz pakietu bezpieczeństwa premium ESET Smart Security Premium. Dwa ostanie rozwiązania adresowane są do bardziej wymagających użytkowników, oferując dodatkowe opcje pozwalające na bardzo drobiazgową konfigurację ochrony komputera podłączonego do Internetu. Wszystkie rozwiązania ESET bazują na technologii wykrywania, blokowania i eliminacji wirusów oraz aplikacji szpiegujących. Technologia ta wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji i metody uczenia maszynowego, w celu wykrywania każdego, nawet nieznanego dotąd złośliwego oprogramowania.Odświeżone portfolio uzupełnia portal ESET HOME, za pomocą którego posiadacze programów ESET mogą zarządzać posiadanymi rozwiązaniami. Sam dostęp do ESET HOME wymaga teraz logowania z dwuskładnikowym uwierzytelnianiem.Posiadacze aktywnych licencji rozwiązań domowych ESET mogą bezpłatnie zaktualizować posiadane rozwiązania do najnowszych wersji.