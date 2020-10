Nowe rozwiązania ESET dla domu i małych firm

ESET udostępnia nowe wersje swoich programów antywirusowych dla użytkowników domowych i małych firm. Wprowadzono w nich zmiany w zakresie wykrywania złośliwego oprogramowania, ochrony bankowości elektronicznej oraz ochrony haseł.

ESET NOD32 Antivirus (program antywirusowy i antyspyware)

ESET Internet Security (pakiet bezpieczeństwa)

ESET Smart Security Premium (pakiet bezpieczeństwa klasy premium, który oprócz rozbudowanej ochrony komputera podłączonego do sieci, oferuje opcję szyfrowania danych i menedżera haseł)

ESET Security Pack (pakiet rozwiązań ESET do ochrony komputera, smartfona oraz smart TV) dostępny w dwóch wersjach: pozwalającej chronić 1 komputer i 1 smartfon/tablet/smart TV pozwalającej chronić 3 komputery i 3 smartfony/tablety/smart TV



W najnowszych wersjach produktów dla użytkowników domowych usprawnione zostały moduły systemu zapobiegania włamaniom działającego na hoście (HIPS) oraz zaawansowanego uczenia maszynowego.Dwie istotne nowości w rozwiązaniach ESET dla domu i mikrofirm to funkcje skanera rejestru systemowego oraz skanera WMI, poszerzające możliwości detekcji złośliwego oprogramowania. Usprawniony został również moduł monitora sieci domowej, który jeszcze lepiej wykrywa podłączone urządzenia oraz pozwala zidentyfikować i wyeliminować potencjalne problemy związane z jej bezpieczeństwem.Ochrona bankowości internetowej to jedna z kluczowych funkcji oprogramowania ESET Internet Security oraz ESET Smart Security Premium. W nowej wersji programów została ona ulepszona. Od teraz wszystkie wspierane przeglądarki internetowe mogą być domyślnie uruchamiane w specjalnym trybie bezpiecznym, szyfrującym komunikację między klawiaturą i przeglądarką internetową. W ten sposób użytkownik chroniony jest przed keyloggerami, wykorzystywanymi do kradzieży danych logowania. Dodatkowo funkcja ochrony bankowości internetowej ostrzega teraz w sytuacji, kiedy w systemie włączona jest funkcja RDP, którą przestępcy mogą wykorzystać do ataku na komputer ofiary.Całkowicie przebudowana została także funkcja menedżera haseł, dostępnego w ramach ESET Smart Security Premium. Zawiera on teraz szereg nowych funkcjonalności, takich jak możliwość zdalnego wylogowywania ze stron internetowych oraz czyszczenia historii przeglądarki. Menedżer haseł dostępny jest zarówno w formie rozszerzenia do popularnych przeglądarek internetowych oraz samodzielnej aplikacji na smartfony.Nowe rozwiązania ESET dla użytkowników domowych i małych firm (1-4 stacje robocze):Posiadacze programów ESET z aktywnymi licencjami mogą bezpłatnie zaktualizować swoje rozwiązania do najnowszych wersji.