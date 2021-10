Nowy ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security i ESET Smart Security Premium

ESET wprowadza nowe wersje swoich produktów ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security i ESET Smart Security Premium. Uruchamia także platformę ESET HOME, dostępną jako aplikacja mobilna lub portal internetowy, która pozwala zarządzać posiadanymi programami tego producenta.

ESET NOD32 Antivirus (programu antywirusowego i antyspyware)

ESET Internet Security (pakietu bezpieczeństwa)

ESET Smart Security Premium (pakietu bezpieczeństwa klasy premium)

ESET wprowadza nowe wersje antywirusów Jednym z produktów, dla którego przygotowano nową odsłonę jest ESET Internet Security, pakiet bezpieczeństwa dla użytkowników, którzy korzystają z Internetu podczas pracy, zakupów i do rozrywki.

Nowe wersje rozwiązań chroniących komputery użytkowników indywidualnych zostały wyposażone w szereg udoskonaleń, w tym m.in. silniejszą ochronę bankowości elektronicznej czy skuteczniejsze zabezpieczenie przed nowymi zagrożeniami.ESET w ramach premiery udostępnił nowe wersje:W pakiecie ESET Smart Security Premium zaimplementowano nową technologię LiveGuard, obecną do tej pory w produktach biznesowych ESET. LiveGuard to dodatkowa aktywna warstwa ochrony przed niespotykanymi wcześniej typami zagrożeń. Usługa analizuje podejrzane pliki, w tym na przykład dokumenty, skrypty czy pliki instalacyjne w bezpiecznym środowisku sandbox. Rozbudowany został również menedżer haseł dostępny w ESET Smart Security Premium.ESET ulepszył również swoją ochronę bankowości internetowej (obecną w ESET Internet Security oraz ESET Smart Security Premium) i rozszerzył ją o ochronę portfeli kryptowalut. We wszystkich produktach ESET dodatkowo zwiększono skuteczność ochrony przed zagrożeniami szyfrującymi ransomware oraz przed programami, które infekują komputer wykorzystując do tego luki w oprogramowaniu.Wraz z premierą nowych wersji rozwiązań ESET udostępnił platformę ESET HOME, która ułatwia zarządzanie posiadanymi zabezpieczeniami ESET i jest dostępna z poziomu portalu internetowego lub aplikacji mobilnej. ESET HOME umożliwia m.in. monitorowanie aktywności online dzieci oraz kontrolowanie czasu spędzanego przez nie przed komputerem. Za pośrednictwem ESET HOME można również zarządzać funkcjami Anti-Theft i menedżerem haseł w ESET Smart Security Premium.