Nowy Kaspersky Endpoint Security Cloud zabezpiecza wrażliwe dane w chmurze

Uaktualniony Kaspersky Endpoint Security Cloud został wyposażony w funkcję Data Discovery oferującą kontrolę firmowych danych osobowych i finansowych przechowywanych w aplikacjach Microsoft 365.

Funkcja Data Discovery oraz inne możliwości rozwiązania Kaspersky Endpoint Security Cloud wychodzą daleko poza standardową ochronę punktów końcowych i zapewniają zapobieganie incydentom naruszenia bezpieczeństwa danych, zarządzanie aplikacjami chmury oraz kontrolę zasad zabezpieczania firmy. Jednocześnie dzięki produktowi proces ten staje się prosty i skuteczny, co ma istotne znaczenie dla małych i średnich firm, które mogą w ten sposób zwiększyć ogólny poziom bezpieczeństwa oraz świadomości w swojej organizacji. Z perspektywy biznesowej ścisła kontrola nad wrażliwymi danymi może zapewnić firmom przewagę pod względem reputacji oraz relacji z klientami – powiedział Andriej Dankiewicz, starszy menedżer ds. marketingu produktu w firmie Kaspersky.

Przechowywane w usługach chmurowych wrażliwe dane mogą trafić w niepowołane ręce. Funkcja Data Discovery zapewnia widoczność tego rodzaju danych w chmurze. Menedżerowie IT otrzymują listę plików, które są przechowywane w dowolnym miejscu w aplikacjach chmury firmy Microsoft – w tym SharePoint Online, OneDrive oraz Teams – i zawierają dane osobowe lub dane dotyczące kart bankowych. Przykładem takich danych są: prawa jazdy, dowody tożsamości, paszporty, pozwolenia na pobyt stały, numery PESEL itp. Produkt zapewnia wykrywanie danych osobowych niezależnie od struktury czy rozszerzeń plików, co zostało potwierdzone w niedawnym badaniu AV-TEST z wykorzystaniem niemieckich danych.Produkt skanuje wszystkie dodawane pliki przy użyciu wyspecjalizowanych algorytmów. Ponieważ analiza jest przeprowadzana w obrębie chmury Microsoft 365 klienta, żadne dokumenty ani dane nie wydostają się poza środowisko klienta. Menedżerowie IT mogą otrzymać listę dokumentów zawierających dane osobowe w postaci raportów oraz listy wykrywania, jak również obserwować je przy użyciu widgetów pulpitu nawigacyjnego w konsoli administracyjnej. Dla każdego dokumentu można sprawdzić, przez kogo został utworzony, lokalizację w aplikacjach Microsoft 365, kto ma do niego dostęp z wewnątrz oraz czy można uzyskać do niego dostęp spoza firmy. Administrator może następnie skontaktować się z właścicielami pliku i poprosić o zmianę ustawień dostępu.