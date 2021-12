Komunikator TokLok wchodzi na rynek

6 grudnia 2021 miała miejsce premiera komunikatora TokLok. Nową aplikację mobilną stworzoną przez polskich programistów charakteryzują w pełni szyfrowane połączenia i wiadomości, przechowywanie rozmów wyłącznie na urządzeniu i brak dostępu twórców do danych użytkownika i jego rozmówców.

Dzięki temu aplikacja jest odporna na jeden z najpopularniejszych ataków - tzw. ‘man in the middle’, który polega na podsłuchu i modyfikacji wiadomości przesyłanych pomiędzy dwiema stronami bez ich wiedzy. – powiedziała w trakcie konferencji prasowej Paulina Woźniak-Kołodziej, CEO firmy Reiba - twórców TokLok.

Jak zapewniają twórcy TokLok, komunikacja w aplikacji zachodzi bezpośrednio pomiędzy urządzeniami użytkowników.Jak zapewnia Paulina Woźniak-Kołodziej, treść konwersacji jest niedostępna także dla twórców komunikatora. Po przekazaniu wiadomości od jednego użytkownika do drugiego, znajduje się ona wyłącznie na urządzeniach rozmówców – historia rozmowy nie jest zapisywana w chmurze czy na serwerach.Dla klientów biznesowych, szczególnie istotną funkcjonalnością może być fakt, że z danej przestrzeni (workspace’a) będą mogły korzystać tylko autoryzowane osoby, które zostaną dodane do aplikacji przez administratora. Nie ma możliwości samodzielnego dołączenia do rozmowy z innym użytkownikiem. Co więcej administrator danej przestrzeni roboczej ma też możliwość usunięcia konkretnej osoby z konwersacji. W takiej sytuacji usunięta osoba traci bezpowrotnie dostęp do wszystkich treści jakie znajdują się w tejże konwersacji. Jest to funkcjonalność szczególnie przydatna w kontekście np. zmian kadrowych w firmach i instytucjach, które cenią sobie poufność informacji. Przy tak zachowanych środkach bezpieczeństwa, sama obsługa aplikacji pozostaje intuicyjna i prosta.Jak zaznaczają twórcy aplikacji, darmowe komunikatory zarabiają na sprzedaży niektórych informacji o swoich użytkownikach oraz na reklamach lub ukrytych mikropłatnościach. To sprawia, że traci na tym nie tylko wygoda komunikacji, ale też jej bezpieczeństwo. Informacje o o użytkownikach TokLok nie będą udostępniane, bo firma Reiba nie przechowuje danych swoich użytkowników. Ci mają je wyłącznie na swoim urządzeniu. Gdy je usuną, każdy traci je bezpowrotnie.Aplikacja TokLok jest płatna, koszt wynosi 5 zł za miesiąc użytkowania.