Aplikacje mobilne, czyli wysoka jakość albo śmierć

Aplikacje mobilne święcą triumfy popularności, a dla sporej części użytkowników, zwłaszcza tych najmłodszych, są one nieodłącznym elementem codzienności. I to właśnie tzw. „Pokolenie Aplikacji” okazuje się najbardziej krytyczne wobec oferowanych im rozwiązań. Młodzi oczekują, że będą one innowacyjne, intuicyjne i bezpieczne. Aplikacje, które nie spełnią tych warunków, czeka pewna śmierć poprzez dezinstalację.

Przeczytaj także: Zakupy online coraz bardziej mobilne. Szczególnie odzieżowe

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie mamy wymagania odnośnie cyfrowych doświadczeń?

Którzy z konsumentów są w największym stopniu sfrustrowani markami dostarczającymi kiepskiej jakości usługi cyfrowe?

Co wartości Pokolenia Aplikacji oznaczają dla biznesu?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Aplikacje mobilne święcą triumfy popularności Konsumenci stają się coraz bardziej odpowiedzialni w korzystaniu z aplikacji, a bezlitośni wobec marek, które oferują usługi niskiej jakości.

Pokolenie Aplikacji

Co wartości Pokolenia Aplikacji oznaczają dla biznesu?

Przesłanie jest jasne: nawet jeden błąd aplikacji może spowodować, że duża część klientów usunie swoje konta. Ewaluacja aplikacji ma zatem kluczowe znaczenie dla firm, które chcą zapewnić konsumentom doświadczenia cyfrowe najwyższej jakości. Tylko wtedy zespoły IT mogą szybko wykrywać i rozwiązywać problemy z dostępnością, wydajnością i bezpieczeństwem aplikacji, zanim wpłynie to na użytkowników końcowych – powiedział Ronak Desai, wiceprezes i dyrektor generalny Cisco Full-Stack Observability i AppDynamics.



Marki muszą zdać sobie sprawę, że działają teraz w świecie, w którym odpowiednie doświadczenie cyfrowe jest podstawą udanego biznesu. Pokolenie Aplikacji jest zdeterminowane, by korzystać tylko z najbardziej innowacyjnych, wydajnych i bezpiecznych usług cyfrowych” – kończy ekspert Cisco.

Przeczytaj także: Mobile coraz silniejszym trendem w zakupach online

Wyniki najnowszego, piątego raportu App Attention Index są dowodem, że zapotrzebowanie konsumentów na usługi cyfrowe dalej pozostaje silne. Powróciło jednak poczucie wolności, którego brakowało w 2021 r, kiedy większość konsumentów była zmuszona korzystać z aplikacji mobilnych w niemal każdym aspekcie swojego życia. Użytkownicy ponownie mają wybór i odzyskali kontrolę nad swoimi decyzjami odnośnie używanych rozwiązań.Konsumenci nadal cieszą się szybkością i wygodą jaką zapewniają aplikacje. Zmieniły się jednak ich oczekiwania co do tego, jak usługi powinny działać. 62 proc. konsumentów twierdzi, że ich oczekiwania dotyczące doświadczeń cyfrowych są obecnie znacznie wyższe niż dwa lata temu, a 64 proc. uważa, że są teraz mniej wyrozumiali dla usług niskiej jakości.Zmiany te są najbardziej widoczne w grupie konsumentów w wieku 18-34 lat. Są to członkowie tzw. Pokolenia Aplikacji. Osoby te polegały na rozwiązaniach cyfrowych, aby zdobyć wykształcenie, rozpocząć karierę i pozostać w kontakcie z najbliższymi w trakcie pandemii . Teraz korzystają z nich w dzisiejszym świecie hybrydowym. Są to najbardziej aktywni konsumenci usług cyfrowych - korzystają średnio z 41 różnych aplikacji każdego miesiąca, w porównaniu do 30 aplikacji w przypadku osób w wieku 35 lat i starszych.Pokolenie Aplikacji jest bardziej wymagające jeśli chodzi o jakość. Nieustannie oceniają oni przydatność usług cyfrowych, z których korzystają i dokonują analizy przed pobraniem nowych aplikacji. Są zmotywowani do pozbycia się „bałaganu” na swoich urządzeniach. Chcą, aby każde cyfrowe doświadczenie wnosiło wartość dodaną do ich życia i są dumni z tego, że korzystają tylko z najlepszych rozwiązań.Ci młodzi konsumenci są coraz bardziej sfrustrowani markami, które dostarczają złe usługi cyfrowe, a aż 94 proc. użytkowników spotkało się z tym problemem w ciągu roku. Pokolenie Aplikacji uważa niską jakość za przejaw braku szacunku ze strony producenta, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy młodsi konsumenci usunęli średnio siedem aplikacji ze swoich urządzeń. Co więcej, przedstawiciele tej grupy chcą też chronić swoich znajomych – aż 70 proc. badanych jest gotowych przestrzec innych przed niedziałającymi usługami cyfrowymi.